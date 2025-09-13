Stadion legendar transformat în parc Cum arată acum locul pe care până în 2019 se afla o arenă de 66.000 de locuri

Locul în care s-a aflat cândva stadionul „Vicente Calderon” este total schimbat. În locul arenei a fost construit un parc.

Atletico Madrid s-a mutat de pe Vicente Calderon odată cu finalizarea lucrărilor la arena „Metropolitano”, casa formației spaniole începând cu anul 2017.

Stadionul „Vicente Calderon”, transformat în parc

Pe locul legendarei arenei unde Atletico a câștigat 6 titluri în La Liga a fost construit un parc cu numele clubului, „Atletco de Madrid”.

Stadionul „Vicente Calderon”, recunoscut pentru aspectul său unic, deoarece pe sub tribuna 1 trecea o autostradă, e acum doar o amintire.

Parcul are o alee de aproximativ 700 de metri, în toată zona fiind plantați copaci.

62.000 de locuri avea stadionul Vicente Calderon

Pe una dintre aleile parcului, cei de la Atletico au pus o „cutie a timpului” în care se află diverse obiecte precum un scaun, o bucată de gazon, un tricou, dar și o poză de la ultimul meci jucat pe stadion.

Cutia a fost pusă într-o încăpere specială în aleea parcului, fiind acoperită cu o plachetă specială în care se poate vedea imaginea stadionului alături de anii săi de existență: 1966-2017.

Ultima partida disputată pe stadionul Vicente Calderon s-a jucat pe 28 mai 2017. La acel moment, Atletico a organizat un meci între legendele clubului și o echipă formată din mai multe legende ale fotbalului.

