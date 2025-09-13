Probleme la Piatra-Neamț Un bărbat s-a urcat pe un stâlp de nocturnă al stadionului Ceahlăul » A fost convins să coboare după șase ore +10 foto
Un bărbat a urcat pe un stâlp de nocturnă al stadionului Ceahlăul.
alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 13.09.2025, ora 16:46
alt-text Actualizat: 13.09.2025, ora 16:46
  • Sâmbătă dimineața, un bărbat a urcat pe un stâlp al nocturnei stadionului Ceahlăul și a refuzat să coboare timp de mai multe ore.
  • Același bărbat s-ar fi urcat pe stâlpul telegondolei din oraș, în urmă cu câteva zile.
  • Individul ar avea nemulțumiri pentru că ar fi anchetat de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT).

Forțe din Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț au intervenit pentru a gestiona situația, potrivit mesagerulneamt.ro.

Un bărbat s-a urcat pe un stâlp de nocturnă al stadionului Ceahlăul

După mai bine de șase ore de negocieri, bărbatul a fost convins să coboare în siguranță.

Conform sursei citate, este vorba despre aceeași persoană care, miercuri, 10 octombrie, a urcat pe stâlpul telegondolei din Piatra-Neamț.

Un bărbat a urcat pe un stâlp de nocturnă al stadionului Ceahlăul.

Gestul său ar fi legat de un dosar penal deschis de DIICOT, în care este cercetat pentru trafic de droguri de mare risc, precum și pentru deținere de droguri în vederea consumului propriu.

Stadionul Municipal Ceahlăul, inaugurat în 1935 și renovat ultima dată în 2007.

Arena are o capacitate de aproximativ 18.000 de locuri și găzduiește meciurile echipei locale Ceahlăul Piatra-Neamț, care se află în Liga 2.

