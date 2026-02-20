„Nu știe un cuvânt în română” Ce spune fostul antrenor al Juliei Sauter, la un an de la încheierea colaborării: „Mi-a zis, brusc, asta” +9 foto
Julia Sauter
Jocurile Olimpice

„Nu știe un cuvânt în română” Ce spune fostul antrenor al Juliei Sauter, la un an de la încheierea colaborării: „Mi-a zis, brusc, asta”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 20.02.2026, ora 13:24
  • Marius Negrea (61 de ani), fost antrenor al Juliei Sauter, a vorbit despre cei 14 ani de colaborare cu patinatoarea de 28 de ani.
  • Reprezentanta României la patinaj artistic a obținut, joi, locul 17 în finala de la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina.

Colaborarea dintre Marius Negrea și Julia Sauter a început pe când sportiva avea în jur de 13 sau 14 ani și s-a încheiat la începutul lui 2025, cu un an înainte de participarea acesteia la Jocurile Olimpice.

Marius Negrea, despre Julia Sauter: „Nu știe un cuvânt în română

Julia Sauter este născută în Germania și a ales să reprezinte România începând cu anul 2012.

Întrebat dacă ar fi trebuit să fie la Jocurile Olimpice de anul acesta alături de Sauter, Marius Negrea, fostul ei antrenor, a declarat:

„Da, cu sportiva care reprezintă România la patinaj artistic, care n-a vrut să meargă la JO 2018 și 2022, iar acum e prima purtătoare de drapel din istorie care nu știe un cuvânt în românește.

Și care a participat la Europene și la Mondiale cu rezidența în apartamentul meu de la Brașov. Și pe care am descoperit-o acum 13-14 ani, cu care am fost la competiții, transport, mașina, cazare, cam 1.500 de euro o dată. Și care mi-a zis, brusc, că simte că nu mai poate progresa cu mine.

A preluat-o Roxana Luca, fosta mea elevă, se antrenează tot aici la Ravensburg, la un metru de mine. Cu Roxana, ca antrenor, am fost la două JO, 9 Europene și 9 mondiale. În fine, eu le doresc baftă la Olimpiadă.

Credeam că noi vom rezista până la finalul carierei sale. Am făcut echipă cu Julia la 57 de competiții din care la 19 s-a clasat pe podium. Am participat la 4 Mondiale, 7 Europene și 3 Mondiale de juniori”, a declarat Marius Negrea, conform libertatea.ro.

După despărțirea de Marius Negrea, Julia Sauter a început colaborarea cu Roxana Luca.

Julia Sauter, reprezentanta României la JO de iarnă FOTO Imago
Julia Sauter, reprezentanta României la JO de iarnă FOTO Imago

Cine este Marius Negrea

Marius Negrea este un fost patinator care a reprezentat România la Jocurile Olimpice de Iarnă din 1992 (locul 27) și la Jocurile Olimpice de iarnă din 1994 (locul 19).

Cel mai bun rezultat al său a fost locul 15 la Campionatele Europene din 1992 de la Lausanne.

După retragerea din activitate, Marius Negrea a devenit antrenor. Acesta i-a pregătit, până acum, pe Gheorghe Chiper, Roxana Luca și Julia Sauter.

Julia Sauter, evoluție sclipitoare! Cel mai bun rezultat din carieră în finala la patinaj artistic de la Jocurile Olimpice de iarnă

Julia Sauter, personal best în finala la patinaj artistic de la Jocurile Olimpice de iarnă, după o evoluție sclipitoare

Julia a patinat pe ritmurile a trei melodii, „Rain, in your black eyes” (Ezio Bosso), „That home” și „To build a home” (The Cinematic Orchestra). Și a obținut un rezultat remarcabil: 127.80 de puncte.

Adică un nou record personal. Aproape 6 puncte peste performanța din urmă cu o lună, de la Europene, unde înregistrase 121.84.

Mai mult, și-a spulberat și cel mai bun rezultat la total. A obținut 190.93, cu 14.76 puncte peste recordul personal înregistrat în decembrie, la Fehervar (176.17).

Punctajul e suficient pentru a-i asigura locul 17 în finala de la patinaj artistic de la Milano-Cortina.

Adică una dintre cele mai bune clasări din istoria României, după locul 14 obținut de Gheorghe Chiper (2006) și de Cornel Gheorghe (1994).

Medalia de aur a fost câștigată de americanca Alysa Liu, cu un punctaj de 226.79, iar podiumul a fost completat de japoneze Koaori Sakamoto (224.90) și Ami Nakai (219.16).

Jocurile Olimpice patinaj artistic julia sauter marius negrea
