„Nu știe un cuvânt în română” Ce spune fostul antrenor al Juliei Sauter, la un an de la încheierea colaborării: „Mi-a zis, brusc, asta”

Marius Negrea (61 de ani), fost antrenor al Juliei Sauter, a vorbit despre cei 14 ani de colaborare cu patinatoarea de 28 de ani.

Reprezentanta României la patinaj artistic a obținut, joi, locul 17 în finala de la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina.

Colaborarea dintre Marius Negrea și Julia Sauter a început pe când sportiva avea în jur de 13 sau 14 ani și s-a încheiat la începutul lui 2025, cu un an înainte de participarea acesteia la Jocurile Olimpice.

Marius Negrea, despre Julia Sauter: „Nu știe un cuvânt în română”

Julia Sauter este născută în Germania și a ales să reprezinte România începând cu anul 2012.

Întrebat dacă ar fi trebuit să fie la Jocurile Olimpice de anul acesta alături de Sauter, Marius Negrea, fostul ei antrenor, a declarat:

„Da, cu sportiva care reprezintă România la patinaj artistic, care n-a vrut să meargă la JO 2018 și 2022, iar acum e prima purtătoare de drapel din istorie care nu știe un cuvânt în românește.

Și care a participat la Europene și la Mondiale cu rezidența în apartamentul meu de la Brașov. Și pe care am descoperit-o acum 13-14 ani, cu care am fost la competiții, transport, mașina, cazare, cam 1.500 de euro o dată. Și care mi-a zis, brusc, că simte că nu mai poate progresa cu mine.

A preluat-o Roxana Luca, fosta mea elevă, se antrenează tot aici la Ravensburg, la un metru de mine. Cu Roxana, ca antrenor, am fost la două JO, 9 Europene și 9 mondiale. În fine, eu le doresc baftă la Olimpiadă.

Credeam că noi vom rezista până la finalul carierei sale. Am făcut echipă cu Julia la 57 de competiții din care la 19 s-a clasat pe podium. Am participat la 4 Mondiale, 7 Europene și 3 Mondiale de juniori”, a declarat Marius Negrea, conform libertatea.ro.

După despărțirea de Marius Negrea, Julia Sauter a început colaborarea cu Roxana Luca.

Cine este Marius Negrea

Marius Negrea este un fost patinator care a reprezentat România la Jocurile Olimpice de Iarnă din 1992 (locul 27) și la Jocurile Olimpice de iarnă din 1994 (locul 19).

Cel mai bun rezultat al său a fost locul 15 la Campionatele Europene din 1992 de la Lausanne.

După retragerea din activitate, Marius Negrea a devenit antrenor. Acesta i-a pregătit, până acum, pe Gheorghe Chiper, Roxana Luca și Julia Sauter.

Julia a patinat pe ritmurile a trei melodii, „Rain, in your black eyes” (Ezio Bosso), „That home” și „To build a home” (The Cinematic Orchestra). Și a obținut un rezultat remarcabil: 127.80 de puncte.

Adică un nou record personal. Aproape 6 puncte peste performanța din urmă cu o lună, de la Europene, unde înregistrase 121.84.

Mai mult, și-a spulberat și cel mai bun rezultat la total. A obținut 190.93, cu 14.76 puncte peste recordul personal înregistrat în decembrie, la Fehervar (176.17).

Punctajul e suficient pentru a-i asigura locul 17 în finala de la patinaj artistic de la Milano-Cortina.

Adică una dintre cele mai bune clasări din istoria României, după locul 14 obținut de Gheorghe Chiper (2006) și de Cornel Gheorghe (1994).

Medalia de aur a fost câștigată de americanca Alysa Liu, cu un punctaj de 226.79, iar podiumul a fost completat de japoneze Koaori Sakamoto (224.90) și Ami Nakai (219.16).

