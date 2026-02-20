„Narcisism alb”  Atac dur la adresa lui Jose Mourinho, după scandalul Prestianni - Vinicius: „Sentiment de superioritate” +10 foto
„Narcisism alb” Atac dur la adresa lui Jose Mourinho, după scandalul Prestianni - Vinicius: „Sentiment de superioritate”

George Neagu
Publicat: 20.02.2026, ora 12:30
  • Lilian Thuram (54 de ani), fost fundaș la Juventus și Barcelona, l-a criticat dur pe Jose Mourinho (63 de ani), în urma declarațiilor sale legate de insultele rasiste pe care Gianluca Prestianni (20 de ani) i le-ar fi adresat lui Vinicius (25 de ani).

În meciul dintre Benfica și Real Madrid (0-1), din play-off-ul Ligii Campionilor, un adevărat scandal a început între Gianluca Prestianni și Vinicius Junior.

Argentinianul l-ar fi numit „maimuță” pe brazilian, iar UEFA s-a sesizat și a deschis o anchetă cu privire la acest caz.

Lilian Thuram, atac la adresa lui Mourinho: „În această judecată există un sentiment de superioritate și de narcisism alb”

Lilian Thuram nu l-a menajat deloc pe Jose Mourinho, antrenorul Benficăi, după declarațiile făcute despre replicile rasiste pe care Gianluca Prestianni i le-ar fi adresat lui Vinicius. Fostul fundaș francez a declarat:

„Natura cuvintelor sale spune multe despre motivul pentru care nu progresăm.

Mourinho este un mare antrenor, cu o carieră excepțională, a lucrat cu mulți jucători de culoare în viața sa și asta nu îl împiedică, în primul rând, să pună la îndoială veridicitatea actului rasist și, în al doilea rând, să se întrebe asupra responsabilității victimei (n.r. - Vinicius) pentru felul în care și-a sărbătorit golul.

Dar cum poate spune așa ceva? Cine sunteți dumneavoastră, domnule Mourinho, ca să vă permiteți să decideți ce poate Vinicius să facă sau nu? În această judecată există un sentiment de superioritate și de narcisism alb.

Actul de rasism al cărui victimă a fost Vinicius nu este legat de comportamentul său, ci de culoarea pielii sale. Credeți că copiii victime ale actelor rasiste la școală sau în fotbal sunt victime din cauza comportamentului lor? Nu.

Atunci ce ar trebui să facă? Să meargă Vinicius și copiii să joace cu o altă culoare a pielii? Mourinho sugerează că ar putea fi, într-un fel, vina lui Vinicius. Că, în fond, și-a căutat-o”, a spus Lilian Thuram într-un interviu pentru L’Équipe, citat de tuttomercatoweb.com.

Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X
Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X

Lilian Thuram: „Atâta timp cât vor exista comportamente de acest tip, nu vom fi toți uniți în luptă”

Thuram, care este implicat de mulți ani în lupta împotriva rasismului, a continuat criticile la adresa tehnicianului portughez.

„Este o violență totală. Acest sentiment de superioritate pe care unele persoane albe îl au le împiedică să se pună în locul victimelor.

Ar fi nevoie de mai multă modestie. Și cum se poate să nu fie luat în considerare ceea ce spun jucătorii? Așadar asta este: Vinicius este nebun, a inventat o insultă și a fugit la arbitru? Și Mbappe a auzit-o, deci este nebun și el? Negrii sunt nebuni, asta e? Sunt paranoici și inventează povești.

Când Mourinho încearcă să ne facă să credem că Vinicius este responsabil pentru rasismul pe care îl suferă, este jalnic. Cu această analiză devine o persoană mică, un om mic.

Atâta timp cât vor exista comportamente de acest tip, nu vom fi toți uniți în luptă. Și aceasta este, de asemenea, povestea rasismului. Mourinho nu analizează actul rasist ca om, ci ca om alb. Nu suntem obligați să gândim prin prisma culorii pielii”, a încheiat Lilian Thuram.

Jose Mourinho a fost criticat și de alți foști mari fotbaliști, printre care se numără și Jamie Carragher, Micah Richards sau Clarence Seedorf.

Ce a declarat Jose Mourinho despre scandalul dintre Prestianni și Vinicius

Jose Mourinho, antrenorul celor de la Benfica, a vorbit despre replicile rasiste adresate de jucătorul său, Gianluca Prestianni.

De ce să-i pară rău (n.r. - lui Prestianni)? Am vorbit cu amândoi, Vinicius spune una, iar Prestianni, alta. Nu vreau să fiu părtinitor și nu vreau să spun că îl susțin 100% doar pe Prestianni, dar nu pot fi imparțial și să spun că ceea ce mi-a spus Vinicius este adevărul.

Nu pot, nu știu. Știu doar că până la gol a fost un meci grozav. Cu Benfica care a intrat foarte bine în meci și un Madrid foarte puternic, care a schimbat partida începând cu minutul 30-35. Apoi, Vinicius a marcat un gol pe care numai el sau Mbappé îl pot marca.

Atunci ar fi trebuit să se urce pe umerii coechipierilor săi, nu să-i enerveze pe cei 60.000 de oameni de pe stadion”, a spus Jose Mourinho după meci, conform as.com.

Ce s-a întâmplat la Benfica - Real Madrid

După ce a marcat un gol superb în minutul 50 al partidei de pe Estadio da Luz, Vinicius a celebrat reușita dansând ostentativ la colțul terenului, motiv pentru care a și primit cartonaș galben, gestul său fiind considerat provocator.

Ulterior, a urmat un dialog cu jucătorii Benficăi, moment în care Gianluca Prestianni și-a pus tricoul în zona gurii și i-a spus câteva cuvinte brazilianului.

Imediat după acest moment, Vinicius s-a grăbit spre arbitrul Francois Letexier pentru a-i semnala o agresiune verbală. Argentinianul l-ar fi făcut „maimuță” pe atacantul brazilian.

Ca urmare a acestui moment, jucătorii Realului s-au îndreptat spre marginea terenului, în semn de solidaritate pentru colegul lor, iar „centralul” a urmat protocolul și a întrerupt meciul pentru a gestiona situația.

Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X
Benfica - Real Madrid, întrerupt după ce Vinicius a susținut că a fost atacat rasist. Capturi X

După o întrerupere de aproximativ 10 minute în care au fost făcute anunțuri la stația de amplificare a stadionului pentru ca suporterii din tribună să nu adopte un comportament rasist, meciul s-a reluat, iar Real și-a asigurat victoria și pleacă cu prima șansă la returul de pe „Santiago Bernabeu”, de pe 25 februarie.

Real Madrid Jose Mourinho Liga Campionilor Benfica Lisabona Lilian Thuram vinicius gianluca prestianni
