Neymar, anunț despre retragere  Starul brazilian a vorbit deschis: „Trebuie să îndur. S-ar putea ca în decembrie...”

  • Neymar (34 de ani), starul brazilian al celor de la Santos, a anunțat că s-ar putea retrage în luna decembrie, atunci când îi va expira actualul contract.

La începutul anului 2026, Neymar a acceptat să-și prelungească înțelegerea cu Santos pentru încă un an.

Starul brazilian a revenit pe gazon la meciul cu Velo Clube (6-0), jucat pe 16 februarie, după ce a fost indisponibil la începutul sezonului din cauza unei operații suferite la genunchiul stâng.

Neymar: „Poate că în decembrie voi dori să mă retrag”

Într-un interviu acordat postului de televiziune Caze TVS, Neymar a sugerat că s-ar putea retrage la finele anului, atunci când îi va expira actuala înțelegere cu Santos.

„Nu știu ce se va întâmpla de acum încolo sau anul viitor. S-ar putea ca în decembrie să vreau să mă retrag. Trăiesc de la an la an. Anul acesta este foarte important pentru Santos, pentru echipa națională a Braziliei, deoarece este anul Cupei Mondiale, așa că este o provocare foarte mare.

Am vrut să revin în acest sezon la 100%, de aceea am amânat revenirea. Știu că mulți oameni vorbesc prostii, nu știu nimic despre viața mea de zi cu zi, dar trebuie să îndur.

Santos a făcut un plan foarte bun pentru a mă ajuta. Evident, am vrut să revin mai devreme pentru a-mi ajuta echipa, dar am sfârșit prin a mă abține puțin pentru a fi 100% recuperat. Fără dureri, fără teamă, nimic, și am reușit să revin foarte bine în acest meci.

Sunt fericit că m-am întors puțin mai bine decât eram înainte. Desigur, trebuie să recâștig ritmul de joc, dar voi fi mai bun. Asta e, mult antrenament, cu multă perseverență, care mă motivează până când voi ajunge la 100%”, a declarat Neymar, citat de onefootball.com.

  • De-a lungul carierei, Neymar a mai jucat la Barcelona, PSG sau Al Hilal.

Ancelotti, avertisment pentru Neymar: „Să fie gata în iunie!”

Carlo Ancelotti, selecționerul Braziliei, a precizat în septembrie 2025 că dacă Neymar vrea să joace la Campionatul Mondial, atunci el trebuie să fie în formă maximă.

„O selecționată trebuie să cheme cei mai talentați jucători, dar și aceștia trebuie să fie în formă fizică 100%, nu 80%.

Neymar este cel mai talentat fotbalist brazilian. A avut o problemă, s-a recuperat repede, dar vreau să fie cu adevărat pregătit pentru a juca. Va participa la Mondial dacă este în formă maximă.

Obiectivul lui trebuie să fie să fie gata în iunie, nu contează dacă lipsește din lotul din octombrie, noiembrie sau martie”, a declarat Ancelotti, conform marca.com.

Ultimul meci în care Neymar a îmbrăcat tricoul „Seleção” s-a disputat pe 18 octombrie 2023. Atunci, Brazilia a întâlnit Uruguay în preliminariile pentru CM 2026, fiind învinsă cu 2-0 în partida disputată la Montevideo.

128
de selecții are Neymar pentru Brazilia

Neymar e cel mai bun marcator din istoria Braziliei, cu 79 de reușite, două mai multe decât legendarul Pele.

La CM 2026, Brazilia va face parte din Grupa C, alături de Maroc, Scoția, Haiti.

2002
este anul în care Brazilia a cucerit a cincea și ultima Cupă Mondială din palmares, după cele din 1958, 1962, 1970, 1994

VIDEO. Santos - Velo Clube 6-0

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share