Rezultat excelent pentru România VIDEO. Julia Sauter, cea mai bună prestație din carieră în finala la patinaj artistic de la Jocurile Olimpice de iarnă
Rezultat excelent pentru România VIDEO. Julia Sauter, cea mai bună prestație din carieră în finala la patinaj artistic de la Jocurile Olimpice de iarnă

Publicat: 20.02.2026, ora 00:00
  • Julia Sauter (28 de ani), reprezentanta României la patinaj artistic, n-a dezamăgit în finala de la Jocurile Olimpice de iarnă 2026, și a încheiat competiția pe locul 17.

După ce marți a trecut cu bine de programul scurt cu un punctaj de 63.13, suficient pentru a obține locul 16 și a avansa către programul liber, Sauter a avut o nouă evouție spectaculoasă.

Julia Sauter, evoluție sclipitoare! Cel mai bun rezultat din carieră în finala la patinaj artistic de la Jocurile Olimpice de iarnă

Julia Sauter, personal best în finala la patinaj artistic de la Jocurile Olimpice de iarnă, după o evoluție sclipitoare

Julia a patinat pe ritmurile a trei melodii, „Rain, in your black eyes” (Ezio Bosso), „That home” și „To build a home” (The Cinematic Orchestra). Și a obținut un rezultat remarcabil: 127.80 de puncte.

Julia Sauter, reprezentanta României la JO de iarnă FOTO Imago
Julia Sauter, reprezentanta României la JO de iarnă FOTO Imago

Julia Sauter, reprezentanta României la JO de iarnă FOTO Imago
Adică un nou record personal. Aproape 6 puncte peste performanța din urmă cu o lună, de la Europene, unde înregistrase 121.84.

Mai mult, și-a spulberat și cel mai bun rezultat la total. A obținut 190.93, cu 14.76 puncte peste recordul personal înregistrat în decembrie, la Fehervar (176.17).

Punctajul e suficient pentru a-i asigura locul 17 în finala de la patinaj artistic de la Milano-Cortina.

Adică una dintre cele mai bune clasări din istoria României, după locul 14 obținut de Gheorghe Chiper (2006) și de Cornel Gheorghe (1994).

Medalia de aur a fost câștigată de americanca Alysa Liu, cu un punctaj de 226.79, iar podiumul a fost completat de japoneze Koaori Sakamoto (224.90) și Ami Nakai (219.16).

Portdrapelul României la Milano-Cortina

Julia Sauter este născută în Germania, la Weingarten, și a ales să reprezinte România începând cu 2012.

A adunat 9 titluri naționale și a reușit să obțină 3 clasări în top 10 la Europene.

În octombrie 2025 a obținut cetățenia română și a fost portdrapelul României la deschiderea acestei ediții a Jocurilor Olimpice.

Rezultatele României la patinaj artistic la Jocurile Olimpice

  • Zoltan Kelemen - locul 23 (2014)
  • Zoltan Kelemen - locul 29 (2010)
  • Gheorghe Chiper - locul 14 (2006)
  • Roxana Luca - locul 26 (2006)
  • Gheorghe Chiper - locul 23 (2002)
  • Roxana Luca - locul 23 (2002)
  • Cornel Gheorghe - locul 21 (1998)
  • Cornel Gheorghe - locul 14 (1994)
  • Marius Negrea - locul 19 (1994)
  • Marius Negrea - locul 27 (1992)
  • Gheorghe Fazekas - locul 17 (1972)
  • Beatrice Huștiu - locul 29 (1968)
  • Roman Turușanco - locul 19 (1936)
  • Irina Timcic/Alfred Eisenbeisser-Ferraru - locul 13 (1936)

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share