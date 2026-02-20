Europa League Răzvan Lucescu a pierdut duelul cu Ionuț Radu » Toate rezultatele din turul play-off-ului pentru optimi

Joi seară s-au disputat cele opt partide din turul play-off-ului pentru optimile Europa League. PAOK-ul lui Răzvan Lucescu a pierdut pe teren propriu duelul cu Celta Vigo.

Returul este programat joia viitoare, pe 26 februarie.

PAOK, echipa antrenată de Răzvan Lucescu (57 de ani), a pierdut duelul cu Celta Vigo, formația la care joacă portarul Ionuț Radu (28 de ani), scor 1-2.

Stuttgart s-a impus fără mari emoții în Scoția, 4-1 împotriva lui Celtic, iar Steaua Roșie, fosta adversară a FCSB-ului, a obținut un succes în deplasarea de la Lille, 1-0.

Ludogorets, campioana Bulgariei, a reușit să câștige duelul cu Ferencvaros, 2-1, în timp ce Panathinaikos și Viktoria Plzen au oferit un adevărat spectacol, terminând la egalitate, scor 2-2.

Genk și Bologna și-au câștigat și ele meciurile. Belgienii s-au impus cu 3-1 pe terenul lui Dinamo Zagreb, iar Bologna a obținut un succes la limită cu Brann, scor 1-0.

Fenerbahce, o altă fostă adversară a campioanei României, a pierdut fără drept de apel în fața lui Nottngham Forest, scor 0-3.

Celtic - Stuttgart 1-4

Au marcat: Nygren (min. 21) / El Khanouss (min. 15, 28), Leweling (min. 57), Tomas (90+3)

Lille - Steaua Roșie 0-1

A marcat: Tebo Uchenna (45+1)

Ludogorets - Ferencvaros 2-1

Au marcat: Duah (min. 24), Son (min. 67) / Dele (min. 27)

Panathinaikos - Viktoria Plzen 2-2

Au marcat: Tetteh (min. 31, 61) / Visinsky (min. 11), Ladra (min. 80)

PAOK - Celta Vigo 1-2

Au marcat: Jeremejeff (min. 77) / Aspas (min. 34), Swedberg (min. 43)

Dinamo Zagreb - Genk 1-3

Au marcat: Beljo (min. 44) / Heynen (min. 15), El Ouahdi (min. 21, 90)

Fenerbahce - Nottingham Forest 0-3

Au marcat: Murillo (min. 21), Igor Jesus (min. 43), Gibbs-White (min. 50)

Brann - Bologna 0-1

A marcat: Castro (min. 9)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport