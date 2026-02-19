A lovit cu pumnul un militar Scandal uriaș în Ucraina » Ce riscă un jucător după agresiunea sa și cum se apără. „Le-ar fi curățat ghetele rușilor”
Momentul când Kolesnyk îl lovește cu pumnul pe militar Foto: captură TV
Diverse

A lovit cu pumnul un militar Scandal uriaș în Ucraina » Ce riscă un jucător după agresiunea sa și cum se apără. „Le-ar fi curățat ghetele rușilor”

Theodor Jumătate
Publicat: 19.02.2026, ora 19:21
Actualizat: 19.02.2026, ora 20:24
  • Danylo Kolesnyk, 24 de ani, atacantul lui Kolos, a agresat un agent al serviciului de recrutare al armatei ucrainene. 
  • Ce riscă fotbalistul, cum se apără, care a fost reacția ministrului Sportului de la Kiev. 
  • Același atacant s-a bătut cu jucătorii ruși în urmă cu trei ani, în cantonament. Ce s-a întâmplat atunci. 

Un caz extrem în Ucraina. Danylo Kolesnyk, jucătorul clubului local Kolos Kovalivka, din regiunea Kiev, a postat un videoclip în care fotbalistul în vârstă de 24 de ani apare implicat într-o bătaie cu un militar. Lovindu-l pe acesta cu pumnul.

Kolesnyk, concediat. „Se ascund acasă în spatele soldaților și se iau la bătaie cu ei”

Ulterior, atacantul echipei secunde a clubului Kolos a șters postarea, dar filmulețul fusese deja preluat și redistribuit de multe ori. A devenit scandal național.

Cel agresat era un agent al serviciului de recrutare al armatei. Primele reacții au venit imediat.

Kolos-2 a anunțat că l-a concediat, potrivit site-ului ucrainean ua.tribuna.com, care a prezentat tot ce s-a întâmplat în ultimele două zile.

Danylo Kolesnyk, atacantul lui Kolos 2 Foto: X Danylo Kolesnyk, atacantul lui Kolos 2 Foto: X
Danylo Kolesnyk, atacantul lui Kolos 2 Foto: X

Serviciul de recrutare a confirmat incidentul, acuzând:

„În timp ce sportivi ucraineni ca Vladislav Heraskevych participă la Jocurile Olimpice și, cu prețul descalificării, arată lumii adevărul despre războiul și crimele Federației Ruse, alții, acasă, se ascund în spatele soldaților și chiar își permit să se ia la bătaie cu aceștia. Iar unul dintre obiectivele principale ale rușilor e să perturbe mobilizarea”.

Kolesnyk riscă până la 5 ani de închisoare: „Nu poate exista justificare”

Poliția l-a arestat și a comunicat: „Inculpatul riscă până la cinci ani de închisoare pentru acțiunile sale.

Acesta i-a văzut pe agenții care verificau actele de înregistrare militară și, apropiindu-se de unul dintre ei, a provocat un conflict.

Poza cu Kolesnyk la poliție, în cătușe Foto: Facebook Poza cu Kolesnyk la poliție, în cătușe Foto: Facebook
Poza cu Kolesnyk la poliție, în cătușe Foto: Facebook

L-a atacat premeditat cu pumnul pe militar, victima suferind vătămări corporale”.

Ministrul ucrainean al Sportului, Matvii Bidnyi, a reacționat și el, cu un mesaj pe social media, publicând fotografia cu Kolesnyk în cătușe.

Națiunea ucraineană și armata ucraineană sunt singurele care i-au permis acestuia să alerge încă în ghete de fotbal, în loc să curețe ghetele ocupanților ruși. Nimeni nu are dreptul să lovească militarii, în nicio circumstanță, din niciun motiv. Nu poate exista justificare pentru astfel de acțiuni. Matvii Bidnyi, ministrul ucrainean al sportului

Explicația lui Kolesnyk: „Am apărat o persoană lovită cu mașina și amenințată”

Avocata Stanislava Kovalyskaia a reușit să-l scoată de la secția de poliție, fiind momentan arestat la domiciliu, în timpul anchetei.

Kolesnyk și avocata sa Foto: Facebook Kolesnyk și avocata sa Foto: Facebook
Kolesnyk și avocata sa Foto: Facebook

Ea a spus că și Kolesnyk a fost lovit, având un ochi tumefiat. Într-un alt videoclip, mai lung, postat de avocată, se observă cum militarii lovesc cu mașina un bărbat, apoi se dau jos din dubă să-l rețină.

Atunci intervine Kolesnyk, care începe să se bată cu unul dintre agenți.

Jucătorul a prezentat versiunea sa. „Sunt sportiv. Întreaga mea viață e construită pe disciplină, rezultate și responsabilitate pentru acțiunile mele. Sunt obișnuit să lupt - sincer, deschis, conform regulilor”.

În această situație, am apărat o persoană împotriva căreia s-au întreprins acțiuni ilegale, în opinia mea. Reprezentanții serviciului de recrutări au lovit intenționat un cetățean cu mașina. Mai mult, au amenințat brutal că vor folosi arme de foc și i-au provocat vătămări corporale. Danylo Kolesnyk, fotbalist ucrainean

Kolesnyk: „Să nu folosească forța împotriva cetățenilor sub autoritatea frontului”

A continuat mesajul pe rețelele de socializare: „Nu am atacat, doar m-am apărat de o agresiune neprovocată. Nu am evitat responsabilitatea. Din contră, am venit singur la secția de poliție.

Susțin Forțele Armate ale Ucrainei. Respect fiecare soldat care apără țara astăzi, pe linia frontului. Dacă reacția mea emoțională a ofensat pe vreunul dintre militari, sunt gata să le cer scuze. Dar adevărul trebuie stabilit”.

Nu pot fi de acord cu reprezentanții unei organizații care se ascund sub autoritatea frontului și folosesc forța sau amenințarea, cu utilizarea armelor, împotriva cetățenilor neînarmați. Danylo Kolesnyk, fotbalist ucrainean

Kolesnyk s-a bătut cu rușii în cantonamentul din Turcia

Tot Tribuna a amintit că, în februarie 2023, când juca la Minai, Kolesnyk s-a implicat într-o bătaie generală la un hotel din Antalya cu fotbaliștii ruși de la Shinnik.

Presa ucraineană a scris atunci că totul a pornit de la Kolesnyk, care a apărat o femeie de serviciu, agresată verbal de unul dintre jucătorii rivali.

Presa de la Moscova susținea că patru ruși au fost răniți, suferind fracturi.

ucraina incident razboi politie Danylo Kolesnyk Kolos serviciul de recrutare al armatei
