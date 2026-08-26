Mesaj pentru jucătorii din Liga 1 VIDEO.  Burleanu: „Să nu mai fie de acord cu eșalonările” + Motivul pentru care CFR Cluj  a ajuns în insolvență +9 foto
Răzvan Burleanu
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Mesaj pentru jucătorii din Liga 1 VIDEO. Burleanu: „Să nu mai fie de acord cu eșalonările” + Motivul pentru care CFR Cluj a ajuns în insolvență

alt-text Alexandru Smeu , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 26.08.2026, ora 17:53
alt-text Actualizat: 26.08.2026, ora 20:14
  • Răzvan Burleanu (42 de ani), președintele FRF, a avut un mesaj pentru jucătorii din Liga 1 și a vorbit despre situația celor de la CFR Cluj.
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CFR Cluj a intrat în insolvență, după ce a declarat datorii de 197.087.878,44 lei, aproximativ 37,5 milioane de euro.

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VIDEO. Răzvan Burleanu, despre motivul pentru care CFR Cluj a intrat în insolvență: „Situația este cauzată de această problemă”

„Avem nevoie din partea jucătorilor să nu mai fie întotdeauna de acord cu eșalonările, fiindcă situația de la CFR este tocmai cauzată de o asemenea problemă.

Când spun acest lucru, ne referim la o schimbare fundamentală la nivel de licențiere și monitorizare financiară, chiar dacă cluburile au fost împotrivă. Îmi amintesc că inclusiv colegii noștri de la LPF au fost împotrivă, considerând că cluburile știu cel mai bine ce au de făcut.

Planul și bugetul unui club care intră în această procedură de licențiere sunt auditate. După care, la nivel de comisii, lucrăm cu auditori externi. Pe lângă cele două aspecte, mai introducem în discuție cel de-al treilea: apelăm inclusiv la o companie de consultanță din Top 4 la nivel de audit. Responsabilitatea aparține exclusiv managementului fiecărui club.

Cazul CFR: planul de redresare financiară nu a fost respectat. Se baza pe câteva surse de venit care puteau să aibă un nivel înalt de predictibilitate. Unul era cel din veniturile UEFA.

Știm că anul trecut au jucat în Conference League și și-au bugetat o sumă în regulă. O altă sursă importantă a fost cea legată de transferurile de jucători, activele, practic, ale clubului.

Dacă ne uităm la CFR, jucătorii au o valoare de piață înaltă și ar fi putut să facă subiectul unor transferuri internaționale pe sume importante.

A treia sursă care să le permită redresarea era cea legată de împrumuturi din partea acționarilor, lucru care s-a tot întâmplat în mod constant în ultimii ani. Aceste trei elemente nu s-au întâmplat și avem această situație”, a declarat Răzvan Burleanu.

Răzvan Burleanu: „Sistemul de licențiere din România este aliniat celui de la UEFA”

Burleanu a venit și cu noi precizări după editorialul „Pregătiți-vă de Apocalipsă” semnat de Dan Udrea, redactorul șef-adjunct al GOLAZO.ro.

Nu mai departe de luna aprilie, FRF oferea licență de participare în Liga 1 și pentru CFR Cluj, dar și pentru Petrolul Ploiești. Peste 3-4 luni, aceste cluburi au cerut insolvența

„Am urmărit mass-media în ultima perioadă în ceea ce privește sistemul de licențiere, și vreau să profit de acest lucru pentru a clarifica acest aspect: sistemul de licențiere din România este aliniat celui de la UEFA.

Un aspect foarte important care trebuie înțeles este cel legat de datoriile care apar în contabilitatea clubului și cele considerate restante în limbaj fotbalistic, adică în ceea ce înseamnă regulamentul UEFA și FRF. Prin datorii restante nu se înțeleg datoriile de la final de martie, în anul în curs, care au fost eșalonate.

Prin urmare, dacă angajații cluburilor, cluburile care aveau de încasat sau statul au acceptat eșalonări la plată, atunci datoriile respective nu mai sunt considerate restante. Vor fi considerate datorii când vor fi scadente.

După momentul din primăvară, mai sunt alte trei: 15 iulie, 15 octombrie și 15 noiembrie, când cluburile trec prin acest filtru al departamentului și comisiilor de licențiere și monitorizare financiară”, a concluzionat Burleanu.

Răzvan Burleanu, la conferința de presă de la Mogoșoaia. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Răzvan Burleanu, la conferința de presă de la Mogoșoaia. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Galerie foto (9 imagini)

Răzvan Burleanu, la conferința de presă de la Mogoșoaia. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Răzvan Burleanu, la conferința de presă de la Mogoșoaia. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Răzvan Burleanu, la conferința de presă de la Mogoșoaia. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Răzvan Burleanu, la conferința de presă de la Mogoșoaia. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Răzvan Burleanu, la conferința de presă de la Mogoșoaia. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
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