„Secundul" lui Gino reacționează Justin Ștefan, despre declarațiile președintelui LPF: „Integritatea competiției trebuie să fie prioritatea absolută"
Justin Ștefan
Superliga

„Secundul” lui Gino reacționează Justin Ștefan, despre declarațiile președintelui LPF: „Integritatea competiției trebuie să fie prioritatea absolută”

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 25.02.2026, ora 21:37
alt-text Actualizat: 26.02.2026, ora 09:12
  • Justin Ștefan, secretar general LPF, a reacționat după declarațiile șefului Ligii, Gino Iorgulescu
  • Președintele LPF, 69 de ani, a spus că o posibilă absență a celor de la FCSB în play-off ar afecta celelalte cluburi din Top 6.

Motivul e reprezentat de rețeta financiară pe care ar putea să o facă echipe precum Dinamo, Rapid sau Craiova, în urma derby-urilor cu FCSB.

Gino vrea FCSB în play-off Imixtiune la nivel înalt. Șeful LPF: „Ar fi păcat să nu se califice”
Justin Ștefan: „Nu există și nu pot exista preferințe față de vreun ”

„Am văzut declarațiile recente legate de finalul sezonului regulat și modul în care au fost preluate în media. Tocmai pentru că suntem într-un moment sensibil al competiției, cred că este utilă o clarificare.

Orice referire la o echipă anume trebuie înțeleasă în cheie generală, legată de interesul sportiv și de intensitatea luptei pentru play-off.

Nu există și nu pot exista preferințe față de vreun club. Accesul în play-off se decide exclusiv pe teren, prin rezultate. Regulamentul este același pentru toți, iar clasamentul reflectă munca și performanța fiecărei echipe.

Finalul de sezon este o perioadă în care responsabilitatea tuturor actorilor implicați este cu atât mai importantă. Integritatea competiției trebuie să fie prioritatea absolută, iar meciurile rămase trebuie tratate cu seriozitate și fair-play.

Competiția este cea care trebuie să vorbească, prin joc și prin rezultate. Atât și nimic altceva“, a anunțat Justin Ștefan pe Facebook, citat de as.ro.

  • Înainte de ultimele două etape din sezonul regulat, FCSB ocupă 7, cu 43 de puncte, la 3 în spatele celor de la FC Argeș, formație ce se află pe ultimul loc de play-off.
  • Pentru a obține un loc în Top 6, campioana are nevoie ca una dintre U Cluj, CFR Cluj și FC Argeș să nu câștige niciun meci în ultimele două runde. „Feroviarii” ar trebui să obțină cel mult un punct.
FCSB - Metaloglobus. FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro
FCSB - Metaloglobus. FOTO Raed Krishan GOLAZO.ro

lpf Gino Iorgulescu justin stefan fcsb play-off
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share