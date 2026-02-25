Justin Ștefan, secretar general LPF, a reacționat după declarațiile șefului Ligii, Gino Iorgulescu

Președintele LPF, 69 de ani, a spus că o posibilă absență a celor de la FCSB în play-off ar afecta celelalte cluburi din Top 6.

Motivul e reprezentat de rețeta financiară pe care ar putea să o facă echipe precum Dinamo, Rapid sau Craiova, în urma derby-urilor cu FCSB.

Justin Ștefan: „Nu există și nu pot exista preferințe față de vreun ”

„Am văzut declarațiile recente legate de finalul sezonului regulat și modul în care au fost preluate în media. Tocmai pentru că suntem într-un moment sensibil al competiției, cred că este utilă o clarificare.

Orice referire la o echipă anume trebuie înțeleasă în cheie generală, legată de interesul sportiv și de intensitatea luptei pentru play-off.

Nu există și nu pot exista preferințe față de vreun club. Accesul în play-off se decide exclusiv pe teren, prin rezultate. Regulamentul este același pentru toți, iar clasamentul reflectă munca și performanța fiecărei echipe.

Finalul de sezon este o perioadă în care responsabilitatea tuturor actorilor implicați este cu atât mai importantă. Integritatea competiției trebuie să fie prioritatea absolută, iar meciurile rămase trebuie tratate cu seriozitate și fair-play.

Competiția este cea care trebuie să vorbească, prin joc și prin rezultate. Atât și nimic altceva“, a anunțat Justin Ștefan pe Facebook, citat de as.ro.

Înainte de ultimele două etape din sezonul regulat, FCSB ocupă 7, cu 43 de puncte, la 3 în spatele celor de la FC Argeș, formație ce se află pe ultimul loc de play-off.

Pentru a obține un loc în Top 6, campioana are nevoie ca una dintre U Cluj, CFR Cluj și FC Argeș să nu câștige niciun meci în ultimele două runde. „Feroviarii” ar trebui să obțină cel mult un punct.

