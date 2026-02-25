Primele măsuri în scandalul pariurilor Patru persoane au fost reținute. Despre cine este vorba: „Știau rezultatele dinainte”

După apariția informațiilor potrivit cărora au fost efectuate 34 de mandate de percheziție domiciliară într-un dosar penal ce vizează înșelăciunea în domeniul pariurilor sportive, Ministerul Afacerilor Interne a venit cu informații despre desfășurarea anchetei.

Clubul despre care ar fi vorba este CS Păulești, grupare care evoluează în Liga 3, în seria 2, acolo unde ocupă locul #3 în clasament.

Patru persoane reținute în ancheta cu privire la aranjarea de meciuri pentru pariuri sportive

Miercuri seara, Ministerul Afacerilor Interne a emis un comunicat prin care a anunțat că patru persoane au fost reținute pentru 24 de ore, ca urmare a celor 34 de percheziții care au avut loc în mai multe județe din țară.

Surse judiciare au afirmat pentru GOLAZO.ro că este vorba despre Gabriel Matei și Marius Sanda (fotbaliști ai echipei din Păulești), Claudiu Blaga (finanțator) și Alexandru Cristescu (impresar al unora dintre jucători).

Cei patru ar fi pariat „atât online, cât și din agenții, știind rezultatele dinainte ca partidele să se dispute”.

Conform MAI, cei patru vor fi prezentați joi, 26 februarie, în fața instanței cu propunere de măsură preventivă.

Perchezițiile care au avut loc au vizat un singur meci trucat, fiind vorba despre partida dintre Victoria Traian și CS Păulești, scor 4-0, meci disputat pe 6 decembrie 2025.

„UPDATE: CARTONAȘ ROȘU PENTRU „STRATEGII” DIN LIGA A III-A!

«Meciurile» aranjate în culise s-au mutat oficial la masa polițiștilor. După cele 34 de percheziții de astăzi, avem primele rezultate de pe «tabelă»:​

4 PERSOANE REȚINUTE – În urma probatoriului, 4 suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore. Mâine, 26 februarie, aceștia vor fi prezentați instanței cu propunere de măsură preventivă”, a transmis Ministerul Afacerilor Interne.

Comunicatul IGPR

Ca urmare a anchetei aflate în desfășurare, Inspectoratul General al Poliției Române a transmis:

„În urma administrării probatoriului, față de 4 persoane a fost dispusă măsura reținerii, pentru 24 de ore, acestea urmând ca, în cursul zilei de mâine, 26 februarie, să fie prezentate unității de parchet competente, cu propunere de luare a unei alte măsuri preventive.

Activitățile au beneficiat de sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Prahova, al polițiștilor din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, inspectoratelor de poliție județene Vâlcea, Argeș și Cluj, precum și al Grupării de Jandarmi Mobile Ploiești.

De asemenea, în instrumentarea cauzei s-a beneficiat de sprijinul Departamentului de Integritate din cadrul Federației Române de Fotbal.

Pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”.

Ce scria CS Păulești după „blatul” cu Victoria Traian

„Pentru echipa noastră, confruntarea a fost una complicată încă din start, ținând cont de lotul serios afectat de accidentări și suspendări. Staff-ul tehnic a avut la dispoziție doar 14 jucători de câmp, dintre care 6 juniori, iar echipa a fost nevoită să abordeze meciul fără portar de rezervă.

Evoluția a fost una modestă, cu mai multe greșeli în apărare, influențate și de starea extrem de proastă a gazonului. Totuși, CS Păulești și-a creat ocaziile sale importante.

La scorul de 0-0, formația noastră a lovit bara porții adverse de două ori, prin Sora și Sârbu, ratând șansa de a deschide scorul.

În repriza secundă, băieții noștri au continuat să preseze, iar Levy a trimis și el mingea în bara transversală. În ciuda eforturilor, gazdele au gestionat mai bine momentele importante și au obținut o victorie meritată.

Primul 11: Papp – Ghinea, Topală, Sanda, Sârbu, Matei, Levy, Bechir, Călin, Berbecaru, Sora

Papp – Ghinea, Topală, Sanda, Sârbu, Matei, Levy, Bechir, Călin, Berbecaru, Sora Au mai intrat: Iordan, Cotună”, nota CS Păulești.

