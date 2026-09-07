Juventus - AC Milan 1-1 Federico Gatti a salvat-o pe „Bătrâna Doamnă” în prelungiri! Jannik Sinner, spectator de lux

Juventus și AC Milan au remizat, scor 1-1, într-un derby din etapa #3 a Serie A.

Gazdele au smuls un punct în prelungiri ('90+2), după reușita lui Federico Gatti (28 de ani). Alphadjo Cisse (19 ani) deschisese scorul în minutul 68.

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Cele două formații veneau după câte două victorii în primele runde ale campionatului.

JUVENTUS - AC MILAN 1-1 . Federico Gatti a salvat-o pe „Bătrâna Doamnă”

După 68 de minute fără gol, Alphadjo Cisse (19 ani) a dezghețat tabela și l-a învins pe Vicario, cu un șut la colțul lung din interiorul careului.

Rossonerii erau gata să celebreze al treilea succes consecutiv în Serie A, însă Federico Gatti (28 de ani) a salvat un punct pentru Juventus, în minutul 90+2.

Trimis în atac de Luciano Spalletti, fundașul italian a marcat cu o lovitură puternică de cap, sub bară, după o centrare a lui Teun Koopmeiners.

Astfel, partida de pe „Allianz Stadium” s-a încheiat la egalitate, iar în urma acestui rezultat, ambele formații au ajuns la câte 7 puncte după primele trei etape. AC Milan ocupă locul 4, în timp ce Juventus este pe 5.

Clasamentul din Serie A este condus de AS Roma, cu 9 puncte, la egalitate cu Inter, formație antrenată de Cristi Chivu. Podiumul este completat de Como, cu 7 puncte.

Jannik Sinner, spectator de lux la Juventus - AC Milan

Retras de la US Open din cauza unei accidentări, liderul mondial ATP s-a aflat în tribună la derby-ul din Serie A. Fan declarat AC Milan, Sinner a fost tot un zâmbet după reușita lui Cisse.

Jannik sinner after ac Milan scored pic.twitter.com/vC49j4cqyN — Ⓜ️ (@99mj__) September 6, 2026

Jannik a fost surprins făcând și celebrul gest specific italienilor.

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