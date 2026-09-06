Rapid pregătește încă o despărțire Victor Angelescu a făcut anunțul: „Nu e titular, există posibilitatea să plece luni”

OȚELUL GALAȚI - RAPID 0-1. La finalul partidei, Victor Angelescu, a vorbit despre posibilitatea ca giuleștenii să se mai despartă de un jucător.

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De asemenea, oficialul a comentat situația fotbaliștilor care nu au găsit variante de transfer, dar și starea gazonului din Giulești.

Rapid pregătește încă o despărțire

Angelescu s-a declarat fericit de victoria la ultima fază de la Galați și a comentat campania de mercato.

„E o bucurie foarte mare să câștigi la ultima fază, ținând cont că veneam după niște meciuri în care poate meritam să câștigăm mai multe puncte. Mă bucur pentru ei”.

Despre lotul pe care-l are Daniel Pancu la dispoziție, Angelescu a spus:

„Am terminat campania de transferuri, avem un lot echilibrat.

Există o mică posibilitate să mai plece cineva luni, dar să vedem. Este un jucător care nu este titular, căruia vrem să-i oferim ocazia să joace mai mult”.

Despre jucătorii la care Rapid ar fi vrut să renunțe, dar care au ales să rămână în Grant, deși nu prind prea multe minute, oficialul giuleștenilor a spus:

„Au fost câteva cazuri, am avut discuții cu jucătorii. Probabil nu au găsit ce căutau și au rămas. Cei care sunt sub contract rămân la club și, dacă vom avea nevoie de ei, îi vom folosi”.

Angelescu, îngrijorat de starea gazonului din Giulești

Angelescu a vorbit și despre starea terenului din Giulești:

„În acest moment, până la pauza echipei naționale nu se poate face nimic, dar e adevărat că gazonul arată mult mai rău decât în anii trecuți. Se joacă și mai multe meciuri, joacă și Beer Sheva acolo.

Aveam un gazon foarte bun sezonul trecut. Acum nu arată la fel. Sperăm să se rezolve”, a spus Angelescu la Fotbal Club, de la Digi Sport.

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