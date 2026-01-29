La 18 ani pleacă în Golf Marele talent din Franța a fost dorit de Manchester United, dar a ales Arabia Saudită

- Kader Meite (18 ani), atacantul lui Rennes, își va continua cariera în Arabia Saudită, deși a fost dorit și de Manchester United.
Considerat unul dintre cei mai talentați jucători francezi ai generației sale, Kader Meite a luat o decizie care i-a surprins pe cei care îi anticipau viitorul la echipele de top din Europa.
Dorit de Manchester United, Kader Meite va merge la Al Hilal
Atacantul a intrat în vizorul lui Al Hilal, liderul primei ligi din Arabia Saudită.
Gruparea din Golf a oferit inițial 23 de milioane de euro pentru a-l transfera pe Kader Meite, însă propunerea a fost refuzată de către Rennes.
Clubul din Riyadh a plusat până la 30 de milioane de euro și a reușit să-i convingă pe francezi, potrivit tribuna.com.
Cine e Kader Meite
Atacantul francez a fost format în academia lui Montrouge 92. La vârsta de 16 ani, Kader Meite a fost transferat în academia lui Rennes, unde, după numai un sezon, a fost promovat la nivel de seniori.
Prima sa aventură în fotbalul profesionist a fost la echipa secundă a bretonilor, în liga a treia din Franța. După numai 11 meciuri, în care a marcat 4 goluri, Meite a fost chemat la prima echipă a lui Rennes.
În actualul sezon, vârful a devenit o prezență constantă pentru echipa de pe Roazhon, bifând 19 apariții.
Pentru naționala Franței U21, Meite a evoluat în 3 meciuri, toate disputate în toamna anului trecut:
- 10 octombrie 2025, Franța U21 - Insulele Feroe U21, 6-0 (a jucat 13 minute)
- 13 octombrie 2025, Franța U21 - Estonia U21, 6-1 (a jucat 8 minute)
- 17 noiembrie 2025, Franța U21 - Insulele Feroe U21, 1-0 (a jucat 45 de minute, a dat un assist)