La 18 ani pleacă în Golf Marele talent din Franța a fost dorit de Manchester United, dar a ales Arabia Saudită

Kader Meite (18 ani), atacantul lui Rennes, își va continua cariera în Arabia Saudită, deși a fost dorit și de Manchester United.

Considerat unul dintre cei mai talentați jucători francezi ai generației sale, Kader Meite a luat o decizie care i-a surprins pe cei care îi anticipau viitorul la echipele de top din Europa.

Citește și Lupta contra pirateriei Câți bani le oferă La Liga fanilor care denunță barurile unde se transmit ilegal meciuri Citește mai mult Lupta contra pirateriei Câți bani le oferă La Liga fanilor care denunță barurile unde se transmit ilegal meciuri

Dorit de Manchester United, Kader Meite va merge la Al Hilal

Atacantul a intrat în vizorul lui Al Hilal, liderul primei ligi din Arabia Saudită.

Gruparea din Golf a oferit inițial 23 de milioane de euro pentru a-l transfera pe Kader Meite, însă propunerea a fost refuzată de către Rennes.

Clubul din Riyadh a plusat până la 30 de milioane de euro și a reușit să-i convingă pe francezi , potrivit tribuna.com.

10.000.000 de euro este cota de piață a lui Kader Meite, conform transfermarkt.com

Cine e Kader Meite

Atacantul francez a fost format în academia lui Montrouge 92. La vârsta de 16 ani, Kader Meite a fost transferat în academia lui Rennes, unde, după numai un sezon, a fost promovat la nivel de seniori.

Prima sa aventură în fotbalul profesionist a fost la echipa secundă a bretonilor, în liga a treia din Franța. După numai 11 meciuri, în care a marcat 4 goluri, Meite a fost chemat la prima echipă a lui Rennes.

În actualul sezon, vârful a devenit o prezență constantă pentru echipa de pe Roazhon, bifând 19 apariții.

3 goluri și 2 pase decisive a reușit Kader Meite, în actuala stagiune

Pentru naționala Franței U21, Meite a evoluat în 3 meciuri, toate disputate în toamna anului trecut:

10 octombrie 2025, Franța U21 - Insulele Feroe U21, 6-0 (a jucat 13 minute)

- Insulele Feroe U21, 6-0 (a jucat 13 minute) 13 octombrie 2025, Franța U21 - Estonia U21, 6-1 (a jucat 8 minute)

- Estonia U21, 6-1 (a jucat 8 minute) 17 noiembrie 2025, Franța U21 - Insulele Feroe U21, 1-0 (a jucat 45 de minute, a dat un assist)

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport