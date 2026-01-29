Anglia sperie Liga! Cinci echipe din Premier League în Top 8 Champions. Au răsturnat ierarhia banilor. Care e surpriza. Și marea dezamăgire
Joao Pedro, vârful lui Chelsea, două goluri în ultima etapă de Ligă, la 3-2 în deplasare cu Napoli Foto: Imago
Liga Campionilor

Anglia sperie Liga! Cinci echipe din Premier League în Top 8 Champions. Au răsturnat ierarhia banilor. Care e surpriza. Și marea dezamăgire

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 29.01.2026, ora 19:15
alt-text Actualizat: 29.01.2026, ora 19:15
  • Premier League sufocă Liga Campionilor. Trei din cele șase reprezentante ale Albionului sunt în Top 4 Champions. Alte trei au pătruns în Top 8. În clasamentul financiar al Europei, nu e nicio echipă engleză în Top 4.

Recent, în urmă cu o săptămână, a fost publicată ultima analiză realizată de Deloitte, una dintre cele mai mari companii de consultanță financiară.

Man, între „remarcabil” și „anonim”! Cum a fost prima sa participare în Liga Campionilor la PSV. De ce l-a schimbat Bosz la pauză cu Bayern  
Citește și
Man, între „remarcabil” și „anonim”! Cum a fost prima sa participare în Liga Campionilor la PSV. De ce l-a schimbat Bosz la pauză cu Bayern
Citește mai mult
Man, între „remarcabil” și „anonim”! Cum a fost prima sa participare în Liga Campionilor la PSV. De ce l-a schimbat Bosz la pauză cu Bayern  

Anglia, în afara Top 4 financiar al Europei. Dar 6 cluburi în Top 10

Raportul Football Money League 2026, cu rezultatele pentru sezonul 2024-2025, arată un Top 4 al veniturilor ocupat total de cluburile din afara Angliei:

  • 1. Real Madrid - 1,16 miliarde de euro, 2. Barcelona - 974,8 milioane, 3. Bayern - 860,6 milioane, 4. PSG - 837 de milioane. 

Următoarele șase din Top 10 Deloitte sunt 100% Premier League:

  • 5. Liverpool - 836,1 milioane, 6. Manchester City - 829,3 milioane, 7. Arsenal - 821,7 milioane, 8. Manchester United - 793,1 milioane, 9. Tottenham - 672,6 milioane, 10. Chelsea - 584,1 milioane. 

Arsenal, liderul Premier League, conduce și Liga Campionilor. 5 din Anglia în Top 8!

Pe teren, Anglia pare să copleșească Liga Campionilor. Nu mai puțin de cinci din cele șase reprezentante ale Premier League sunt în Top 8 Champions la finalul fazei principale a competiției. Calificându-se direct în „optimi”.

Trei sunt în Top 4, opus față de ierarhia financiară făcută de Deloitte.

1. Arsenal - 24 de puncte: liderul din Premier League e primul și în Champions. Unica formație CL cu 8 victorii în 8 etape. Are cel mai puternic atac (23 de goluri marcate), cea mai rezistentă apărare (doar 4 primite).

Arsenal, prima la minge până acum în Liga Campionilor Foto: Imago Arsenal, prima la minge până acum în Liga Campionilor Foto: Imago
Arsenal, prima la minge până acum în Liga Campionilor Foto: Imago

3. Liverpool 18p (poziția a 6-a în Premier), 4. Tottenham 17p. Ultima, aflată pe 14 momentan în campionatul intern.

Încă două apar în Top 8: Chelsea, pe 6, cu 16p, și Manchester City, pe 8, cu același punctaj.

Haaland și Manchester City au prins în ultima clipă Top 8 al Ligii Foto: Imago Haaland și Manchester City au prins în ultima clipă Top 8 al Ligii Foto: Imago
Haaland și Manchester City au prins în ultima clipă Top 8 al Ligii Foto: Imago

Ultimul club englez în Ligă, Newcastle, și-a depășit locul din Football Money League.

E pe 17 în FML, cu 398,4 milioane de euro. Și pe 12 în Ligă, cu 14 puncte. Newcastle e singura echipă din Albion care a ratat calificarea directă în „optimi”. Însă continuă întrecerea în play-off.

Marea surpriză e Sporting. Marea dezamăgire, Napoli: afară din Ligă!

Cine a străpuns barajul Premier în Top 8 Champions?

Bayern, situată pe 3 în clasamentul financiar, e pe 2 la fotbal. Barcelona (pe 2 în FML) s-a calificat de pe 5 în Ligă.

Marea surpriză e Sporting Lisabona, care nu a intrat în Top 20 la venituri, dar a apărut pe 7 în ierarhia CL.

Dezamăgirile Champions sunt cele două cluburi din Madrid, Real (locul 9) și Atletico (14), rămase în play-off. Plus PSG, campioana Europei, pe 11 în actuala stagiune.

Italia nu a avut nicio reprezentantă în Top 8. Inter (10), Juventus (13) și Atalanta (15) continuă în play-off.

Iar Napoli a încheiat pe 30, eliminată din Ligă.

Citește și

Dragomir, sezonul carierei Ce a realizat mijlocașul într-o jumătate de an neașteptat de bună. UEFA l-a nominalizat la golul zilei în Ligă! Unde se poate vota
Liga Campionilor
13:36
Dragomir, sezonul carierei Ce a realizat mijlocașul într-o jumătate de an neașteptat de bună. UEFA l-a nominalizat la golul zilei în Ligă! Unde se poate vota
Citește mai mult
Dragomir, sezonul carierei Ce a realizat mijlocașul într-o jumătate de an neașteptat de bună. UEFA l-a nominalizat la golul zilei în Ligă! Unde se poate vota
„Nu vă sinucideți!” Cine este Trubin, portarul care a marcat golul calificării Benficăi. Și reacția șocantă a lui Mourinho
Liga Campionilor
11:38
„Nu vă sinucideți!” Cine este Trubin, portarul care a marcat golul calificării Benficăi. Și reacția șocantă a lui Mourinho
Citește mai mult
„Nu vă sinucideți!” Cine este Trubin, portarul care a marcat golul calificării Benficăi. Și reacția șocantă a lui Mourinho

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
liverpool Liga Campionilor Manchester City arsenal tottenham chelsea deloitte Football Money League
Știrile zilei din sport
Ieșire onorabilă FCSB, aproape de o victorie nesperată cu Fenerbahce la finalul aventurii europene » Pe ce loc a încheiat campioana
Europa League
29.01
Ieșire onorabilă FCSB, aproape de o victorie nesperată cu Fenerbahce la finalul aventurii europene » Pe ce loc a încheiat campioana
Citește mai mult
Ieșire onorabilă FCSB, aproape de o victorie nesperată cu Fenerbahce la finalul aventurii europene » Pe ce loc a încheiat campioana
Scandal la vestiare  FOTO. FCSB și Fenerbahce, aproape de bătaie la pauză! Totul a plecat de la o replică rasistă
Europa League
29.01
Scandal la vestiare FOTO. FCSB și Fenerbahce, aproape de bătaie la pauză! Totul a plecat de la o replică rasistă
Citește mai mult
Scandal la vestiare  FOTO. FCSB și Fenerbahce, aproape de bătaie la pauză! Totul a plecat de la o replică rasistă
MM, apelat imediat FOTO. Gafa de la golul lui Fenerbahce l-a făcut pe Becali să pună instant mâna pe telefon
Europa League
29.01
MM, apelat imediat FOTO. Gafa de la golul lui Fenerbahce l-a făcut pe Becali să pună instant mâna pe telefon
Citește mai mult
MM, apelat imediat FOTO. Gafa de la golul lui Fenerbahce l-a făcut pe Becali să pună instant mâna pe telefon
Imagini emoționante la Salonic VIDEO+FOTO. Ce s-a întâmplat după ce trupurile fanilor lui PAOK decedați în România au ajuns pe Toumba
Diverse
29.01
Imagini emoționante la Salonic VIDEO+FOTO. Ce s-a întâmplat după ce trupurile fanilor lui PAOK decedați în România au ajuns pe Toumba
Citește mai mult
Imagini emoționante la Salonic VIDEO+FOTO. Ce s-a întâmplat după ce trupurile fanilor lui PAOK decedați în România au ajuns pe Toumba
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
01:02
„Nu mai au voie să fie blocați mental” MM Stoica și-a lăudat jucătorii după egalul cu Fenerbahce, apoi i-a avertizat: „Altă soluție nu există!”
„Nu mai au voie să fie blocați mental”  MM Stoica și-a lăudat jucătorii după egalul cu Fenerbahce, apoi i-a avertizat: „Altă soluție nu există!”
00:30
Cristian Geambașu Care este adevărata față a FCSB?
Cristian Geambașu Care este adevărata față a FCSB?
01:06
„M-am convins, renunț la ei” Gigi Becali anunță că încă doi jucători vor pleca de la FCSB + ce a zis despre răbufnirea lui Charalambous
„M-am convins, renunț la ei” Gigi Becali anunță că încă doi jucători vor pleca de la FCSB + ce a zis despre răbufnirea lui Charalambous
00:46
„Aveam nevoie de acest meci” Ștefan Târnovanu confirmă anunțul lui Becali: „Îi voi ține pumnii”
„Aveam nevoie de acest meci” Ștefan Târnovanu confirmă anunțul lui Becali: „Îi voi ține pumnii”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Top stiri din sport
„Nu le-au mai ajuns medaliile” Cum a reacționat Traian Băsescu după ce a aflat că Anei Bărbosu i-a fost luat bronzul de la Jocurile Olimpice
Gimnastica
29.01
„Nu le-au mai ajuns medaliile” Cum a reacționat Traian Băsescu după ce a aflat că Anei Bărbosu i-a fost luat bronzul de la Jocurile Olimpice
Citește mai mult
„Nu le-au mai ajuns medaliile” Cum a reacționat Traian Băsescu după ce a aflat că Anei Bărbosu i-a fost luat bronzul de la Jocurile Olimpice
„Cea mai frumoasă amintire”  Vlad Dragomir, după golul fabulos marcat în Liga Campionilor: „Atunci am decis să trag” 
Stranieri
29.01
„Cea mai frumoasă amintire” Vlad Dragomir, după golul fabulos marcat în Liga Campionilor: „Atunci am decis să trag”
Citește mai mult
„Cea mai frumoasă amintire”  Vlad Dragomir, după golul fabulos marcat în Liga Campionilor: „Atunci am decis să trag” 
„Ne-au tratat ca pe niște găini” FOTO. A răbufnit înaintea semifinalei de la Campionatul European » Imagini uluitoare cu jucătorii: „Șocant și scandalos”
Handbal
29.01
„Ne-au tratat ca pe niște găini” FOTO. A răbufnit înaintea semifinalei de la Campionatul European » Imagini uluitoare cu jucătorii: „Șocant și scandalos”
Citește mai mult
„Ne-au tratat ca pe niște găini” FOTO. A răbufnit înaintea semifinalei de la Campionatul European » Imagini uluitoare cu jucătorii: „Șocant și scandalos”
„Medalia nu-i revine lui Jordan Chiles”  Avocatul Anei Barbosu a explicat ce urmează după ce gimnastei i s-a retras medalia de bronz de la JO 2024
Jocurile Olimpice
29.01
„Medalia nu-i revine lui Jordan Chiles” Avocatul Anei Barbosu a explicat ce urmează după ce gimnastei i s-a retras medalia de bronz de la JO 2024
Citește mai mult
„Medalia nu-i revine lui Jordan Chiles”  Avocatul Anei Barbosu a explicat ce urmează după ce gimnastei i s-a retras medalia de bronz de la JO 2024

Echipe/Competiții

fcsb 101 CFR Cluj 35 dinamo bucuresti 31 rapid 20 Universitatea Craiova 12 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 9 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
30.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share