Premier League sufocă Liga Campionilor. Trei din cele șase reprezentante ale Albionului sunt în Top 4 Champions. Alte trei au pătruns în Top 8. În clasamentul financiar al Europei, nu e nicio echipă engleză în Top 4.

Recent, în urmă cu o săptămână, a fost publicată ultima analiză realizată de Deloitte, una dintre cele mai mari companii de consultanță financiară.

Anglia, în afara Top 4 financiar al Europei. Dar 6 cluburi în Top 10

Raportul Football Money League 2026, cu rezultatele pentru sezonul 2024-2025, arată un Top 4 al veniturilor ocupat total de cluburile din afara Angliei:

1. Real Madrid - 1,16 miliarde de euro, 2. Barcelona - 974,8 milioane, 3. Bayern - 860,6 milioane, 4. PSG - 837 de milioane.

Următoarele șase din Top 10 Deloitte sunt 100% Premier League:

5. Liverpool - 836,1 milioane, 6. Manchester City - 829,3 milioane, 7. Arsenal - 821,7 milioane, 8. Manchester United - 793,1 milioane, 9. Tottenham - 672,6 milioane, 10. Chelsea - 584,1 milioane.

Arsenal, liderul Premier League, conduce și Liga Campionilor. 5 din Anglia în Top 8!

Pe teren, Anglia pare să copleșească Liga Campionilor. Nu mai puțin de cinci din cele șase reprezentante ale Premier League sunt în Top 8 Champions la finalul fazei principale a competiției. Calificându-se direct în „optimi”.

Trei sunt în Top 4, opus față de ierarhia financiară făcută de Deloitte.

1. Arsenal - 24 de puncte: liderul din Premier League e primul și în Champions. Unica formație CL cu 8 victorii în 8 etape. Are cel mai puternic atac (23 de goluri marcate), cea mai rezistentă apărare (doar 4 primite).

Arsenal, prima la minge până acum în Liga Campionilor Foto: Imago

3. Liverpool 18p (poziția a 6-a în Premier), 4. Tottenham 17p. Ultima, aflată pe 14 momentan în campionatul intern.

Încă două apar în Top 8: Chelsea, pe 6, cu 16p, și Manchester City, pe 8, cu același punctaj.

Haaland și Manchester City au prins în ultima clipă Top 8 al Ligii Foto: Imago

Ultimul club englez în Ligă, Newcastle, și-a depășit locul din Football Money League.

E pe 17 în FML, cu 398,4 milioane de euro. Și pe 12 în Ligă, cu 14 puncte. Newcastle e singura echipă din Albion care a ratat calificarea directă în „optimi”. Însă continuă întrecerea în play-off.

Marea surpriză e Sporting. Marea dezamăgire, Napoli: afară din Ligă!

Cine a străpuns barajul Premier în Top 8 Champions?

Bayern, situată pe 3 în clasamentul financiar, e pe 2 la fotbal. Barcelona (pe 2 în FML) s-a calificat de pe 5 în Ligă.

Marea surpriză e Sporting Lisabona, care nu a intrat în Top 20 la venituri, dar a apărut pe 7 în ierarhia CL.

Dezamăgirile Champions sunt cele două cluburi din Madrid, Real (locul 9) și Atletico (14), rămase în play-off. Plus PSG, campioana Europei, pe 11 în actuala stagiune.

Italia nu a avut nicio reprezentantă în Top 8. Inter (10), Juventus (13) și Atalanta (15) continuă în play-off.

Iar Napoli a încheiat pe 30, eliminată din Ligă.

