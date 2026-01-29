Lupta contra pirateriei Câți bani le oferă La Liga fanilor care denunță barurile unde se transmit ilegal meciuri
La Liga
Lupta contra pirateriei Câți bani le oferă La Liga fanilor care denunță barurile unde se transmit ilegal meciuri

Gabriel Neagu
Publicat: 29.01.2026, ora 18:14
Actualizat: 29.01.2026, ora 18:14
  • La Liga a lansat o campanie prin care oferă 50 de euro oricărei persoane ce denunță barurile unde se transmit ilegal meciuri.
  • Oficialii campionatului spaniol au explicat ce măsuri au luat pentru a recunoaște diferențele între o transmisie legală și una piratată.

La Liga este unul dintre cele mai active campionate în lupta împotriva pirateriei, iar ibericii își vor intensifica măsurile de combatere ale fenomenului.

La Liga oferă 50 de euro pentru lupta împotriva pirateriei

La Liga a lansat o inițiativă prin care fanii care urmăresc meciurile în baruri pot denunța transmisiile ilegale ale partidelor din campionatul spaniol.

„Obiectivul este dublu: protejarea instituțiilor care transmit legal fotbal și facilitarea colaborării cetățenilor în apărarea drepturilor audiovizuale, oferind utilizatorilor un canal accesibil de pe dispozitive mobile și operațional în orice moment”, se arată într-un comunicat emis de La Liga, potrivit onefootball.com.

Urmăritorii pot face sesizări prin intermediul platformei digitale laligabares.com.

Dacă în urma analizării imaginilor trimise se constată că transmisia partidei a fost ilegală, La Liga va oferi o recompensă de 50 de euro persoanei care a făcut sesizarea.

Diferențele dintre o transmisie legală și una pirat

La Liga a oferit și un ghid video prin care fanii pot recunoaște o transmisiune piratată a meciurilor din campionat.

În cazul în care difuzarea partidei într-un bar este legală, suporterii vor putea observa litera B în colțul ecranului.

În interiorul caselor de pariuri, pe ecran trebuie să apară litera A.

Majoritatea meciurilor din La Liga sunt transmise contra cost

Asemenea tuturor celorlalte campionate din top 5, transmisiunile din La Liga sunt realizate în mare parte contra cost.

În Spania, drepturile de televizare ale meciurilor din campionatul intern sunt împărțite de platformele de streaming DAZN și Movistar La Liga.

Prima platformă menționată transmite 205 meciuri pe sezon din 380 jucate. Un duel pe etapă este difuzat gratuit, adică un total de 38 de meciuri.

Accesul la partide se poate face în format pay-per-view sau prin abonament general.

21 de euro
este costul unui abonament lunar la DAZN

De asemenea, Movistar La Liga va difuza același număr de dueluri, însă toate sunt plătite, iar abonamentul este mai ieftin: 10 euro pe lună.

spania la liga transmisie tv piraterie
