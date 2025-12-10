Pep îl apără pe Xabi Alonso Guardiola, despre presiunea de la Real Madrid : „Pe mine m-ar fi concediat”

Pep Guardiola (54 de ani), antrenorul celor de la Manchester City, a vorbit despre presiunea rezultatelor pe care o resimte Xabi Alonso (44 de ani), antrenorul lui Real Madrid.

Real Madrid și Manchester City se vor întâlni astăzi, de la ora 22:00, pe Santiago Bernabeu, în etapa #6 din grupa XXL a Ligii Campionilor.

Pep Guardiola, despre presiunea de la Real Madrid: „Sezonul trecut aș fi fost concediat”

Xabi Alonso se află într-o situație delicată înaintea partidei cu „cetățenii”. Real Madrid nu a obținut rezultatele scontate și o demitere a antrenorului pare o variantă luată în calcul de conducere.

Astfel, la conferința de presă dinaintea partidei din capitala Spaniei, omologul său de la Manchester City a vorbit despre presiunea pe care o resimt antrenorii celor doi granzi din La Liga:

„Barcelona și Real Madrid sunt cele mai dificile cluburi unde să fii antrenor, din cauza presiunii și mediului. Dacă aș fi antrenat aici (n.r. - la Real Madrid) sezonul trecut, aș fi fost concediat. Este dificil, dar el știe asta, a fost aici.

Au multe absențe. Știu ce se întâmplă când vrei să construiești ceva. Desigur, este capabil să facă ceea ce este necesar în acel post. Îi doresc doar tot binele. Îl iubesc”, a spus Pep Guardiola, potrivit The Athletic.

Real Madrid ar fi găsit deja înlocuitor pentru Xabi Alonso

Conducerea lui Real Madrid și-a pierdut răbdarea cu Xabi Alonso, iar un eșec împotriva celor de la Manchester City ar putea fi fatal pentru viitorul antrenorului la club.

Astfel, clubul de pe Santiago Bernabeu este pregătit de schimbare, întrucât ar fi demarat negocierile cu posibilul înlocuitor al bascului: Jurgen Klopp, potrivit publicației iberice El Nacional.

Tehnicianul este liber de contract de un an și jumătate, după ce și-a reziliat contractul cu Liverpool.

În 23 de ani, germanul a pregătit doar trei echipe: Mainz 05, Borussia Dortmund și Liverpool.

13 trofee a câștigat Jurgen Klopp în cariera de antrenor

