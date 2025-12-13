Sally Wood Lamont, proces penal Fosta președintă a Comitetului Național Paralimpic, acuzată pentru premieri ilegale. Procurorii i-au pus sechestru
Sally Wood Lamont (FOTO: paralimpicromania.ro)
Diverse

Sally Wood Lamont, proces penal Fosta președintă a Comitetului Național Paralimpic, acuzată pentru premieri ilegale. Procurorii i-au pus sechestru

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 13.12.2025, ora 09:30
  • Fosta președintă a Comitetului Național Paralimpic, Salvia Marion Wood Lamont, cunoscută ca Sally Wood Lamont, a fost trimisă în judecată pentru fraude financiare și fals intelectual.

Fosta președintă a Comitetului Național Paralimpic (CNP), britanica Sally Wood Lamont (76 de ani), a fost trimisă în judecată împreună cu alte trei persoane într-un dosar penal privind fals intelectual și înșelăciune în formă continuată, legate de acordarea unor premii pentru „descoperirea” unor sportivi.

Cum s-a adaptat Musi la Dinamo Costin Curelea a identificat elementul care a făcut diferența între FCSB și formația lui Kopic: „L-a ajutat mult”
Citește și
Cum s-a adaptat Musi la Dinamo Costin Curelea a identificat elementul care a făcut diferența între FCSB și formația lui Kopic: „L-a ajutat mult”
Citește mai mult
Cum s-a adaptat Musi la Dinamo Costin Curelea a identificat elementul care a făcut diferența între FCSB și formația lui Kopic: „L-a ajutat mult”

Sally Wood Lamont, fosta președintă a Comitetului Național Paralimpic, judecată pentru fraude financiare

Sally Wood Lamont, care a condus CNP din 2009 și a demisionat în ianuarie 2025, este acuzată că, între 2019 și 2022, a întocmit solicitări de premiere cu informații false privind depistarea unor sportivi.

Potrivit anchetatorilor, aceste documente au indus în eroare Ministerul Tineretului și Sportului, astăzi Agenția Națională pentru Sport, cauzând un prejudiciu de 238.210 lei.

În dosar mai sunt trei persoane inculpate

Alături de Wood Lamont, au fost trimiși în judecată:

  • Milciu Florin-Claudiu, fost secretar general al CNP, pentru fals intelectual și înșelăciune în formă continuată, implicat în aceleași solicitări de premiere false, cu prejudiciu de 238.210 lei;
  • Blidaru Mariana, contabil șef al CNP, acuzată de fals intelectual și înșelăciune în formă continuată, participând la întocmirea acestor documente false, tot cu prejudiciu de 238.210 lei;
  • Csokasi Eniko-Kinga, antrenoare de judo adaptat pentru sportivi paralimpici, este acuzată de complicitate la înșelăciune în formă continuată, pentru că a furnizat datele sale de identitate și contul bancar și a acceptat sumele de bani primite, contribuind astfel la prejudicierea Ministerul Tineretului şi Sportului, în cuantum de 167.627 lei.

Sechestru pentru garantarea recuperării prejudiciului

Pentru garantarea recuperării prejudiciului, procurorii au dispus sechestrul asupra bunurilor mobile și imobile, prezente și viitoare, ale inculpaților Sally Wood Lamont, Florin Milciu și Mariana Blidaru, până la suma de 818.641 lei pentru fiecare, iar pentru Csokasi Eniko-Kinga suma de 167.627 lei, consemnată în cont bancar.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 2 București la data de 20 mai 2025, iar instanța a constatat legalitatea rechizitoriului și a dispus începerea judecății împotriva inculpaților.

Sally Wood Lamont: între pasiunea pentru sportivii paralimpici și controverse

Fosta președintă a Comitetului Național Paralimpic (CNP), britanica Sally Wood Lamont, este o figură marcantă, dar și controversată în sportul paralimpic românesc.

Sally Wood Lamont a renunțat la postul de bibliotecar la Universitatea din Edinburgh și s-a mutat în România în 1994, unde a început să lucreze cu tineri cu dizabilități. Britanica a fondat un club sportiv la Cluj-Napoca, finanțat din banii obținuți prin vânzarea casei sale din Edinburgh.

A sprijinit participarea sportivilor români la competiții internaționale, inclusiv la Jocurile Paralimpice, și a reușit să atragă sponsorizări importante pentru loturile naționale.

Devotamentul său a fost apreciat de mulți sportivi care au beneficiat direct de resursele și programele dezvoltate sub conducerea sa. În 2018, Sally Wood Lamont a primit titlul de „Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca”.

Însă activitatea sa nu a fost lipsită de controverse. În 2017, marele campion paralimpic Dacian Makszin a declarat că a fost jignit de Wood Lamont în contextul unei dispute legate de transferul său între cluburi.

Alte conflicte au fost semnalate de sportivul de tenis de masă Bobi Simion, care a acuzat conducerea CNP că ar fi luat decizii ce l-au afectat psihic, inclusiv în alegerea antrenorilor și modul de coordonare a lotului.

Citește și

Întăriri în Giulești? Rapid a pus ochii pe doi jucători ofensivi » Cine sunt atacantul care face furori în Serbia și internaționalul trecut pe la Napoli
Superliga
22:35
Întăriri în Giulești? Rapid a pus ochii pe doi jucători ofensivi » Cine sunt atacantul care face furori în Serbia și internaționalul trecut pe la Napoli
Citește mai mult
Întăriri în Giulești? Rapid a pus ochii pe doi jucători ofensivi » Cine sunt atacantul care face furori în Serbia și internaționalul trecut pe la Napoli
Se schimbă sistemul în Liga 1? Dezvăluiri din interiorul LPF, după scandalul făcut de FCSB: „Nu e normal așa ceva!”
Superliga
20:00
Se schimbă sistemul în Liga 1? Dezvăluiri din interiorul LPF, după scandalul făcut de FCSB: „Nu e normal așa ceva!”
Citește mai mult
Se schimbă sistemul în Liga 1? Dezvăluiri din interiorul LPF, după scandalul făcut de FCSB: „Nu e normal așa ceva!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

REPORTAJ Ce spun oamenii care așteaptă sentințe la Curtea de Apel București, după dezvăluirile Recorder. Avocată: „Am avut dosare care au trecut prin mâna a 11 judecători” / Reclamant: „De șapte ani trăiesc corupția pe pielea mea” 
REPORTAJ Ce spun oamenii care așteaptă sentințe la Curtea de Apel București, după dezvăluirile Recorder. Avocată: „Am avut dosare care au trecut prin mâna a 11 judecători” / Reclamant: „De șapte ani trăiesc corupția pe pielea mea” 
REPORTAJ Ce spun oamenii care așteaptă sentințe la Curtea de Apel București, după dezvăluirile Recorder. Avocată: „Am avut dosare care au trecut prin mâna a 11 judecători” / Reclamant: „De șapte ani trăiesc corupția pe pielea mea” 
proces comitetul national paralimpic Sally Wood Lamont judecatoria sectorului 2
Știrile zilei din sport
Rapid a cerut 3 penalty-uri FOTO. Costel Gâlcă iese la atac: „Când o să primim un penalty? VAR-ul judecă altfel pentru unii!”
Superliga
13.12
Rapid a cerut 3 penalty-uri FOTO. Costel Gâlcă iese la atac: „Când o să primim un penalty? VAR-ul judecă altfel pentru unii!”
Citește mai mult
Rapid a cerut 3 penalty-uri FOTO. Costel Gâlcă iese la atac: „Când o să primim un penalty? VAR-ul judecă altfel pentru unii!”
Golazo în Giulești  VIDEO+FOTO. Reușită de senzație în poarta Rapidului! L-a ridiculizat pe Aioani
Superliga
13.12
Golazo în Giulești VIDEO+FOTO. Reușită de senzație în poarta Rapidului! L-a ridiculizat pe Aioani
Citește mai mult
Golazo în Giulești  VIDEO+FOTO. Reușită de senzație în poarta Rapidului! L-a ridiculizat pe Aioani
„E o minune” Cine e jucătorul care l-a cucerit pe patronul FCSB: „Mingea vine la el parcă are magnet! Cum să nu-i prelungesc contractul?”
Superliga
13.12
„E o minune” Cine e jucătorul care l-a cucerit pe patronul FCSB: „Mingea vine la el parcă are magnet! Cum să nu-i prelungesc contractul?”
Citește mai mult
„E o minune” Cine e jucătorul care l-a cucerit pe patronul FCSB: „Mingea vine la el parcă are magnet! Cum să nu-i prelungesc contractul?”
Înlocuitor pentru Olaru Campioana României ar fi ochit un jucător antrenat de Răzvan Lucescu
Superliga
13.12
Înlocuitor pentru Olaru Campioana României ar fi ochit un jucător antrenat de Răzvan Lucescu
Citește mai mult
Înlocuitor pentru Olaru Campioana României ar fi ochit un jucător antrenat de Răzvan Lucescu
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:08
Victorie în 9 jucători VIDEO: Scene incredibile în Serie A! Lazio nu a renunțat după două eliminări și a dat lovitura decisivă
Victorie în 9 jucători VIDEO: Scene incredibile în Serie A! Lazio nu a renunțat după  două eliminări și a dat lovitura decisivă
09:51
„Nu suntem respectați” Victor Angelescu, atac dur după Rapid - Oțelul 0-2: „Execrabil! Decizii dubioase, e bătaie de joc!”
„Nu suntem respectați”  Victor Angelescu, atac dur după Rapid - Oțelul 0-2: „Execrabil! Decizii dubioase , e bătaie de joc!”
10:38
PSG luptă pentru trofeu VIDEO: Câștigătoarea Ligii Campionilor și-a aflat adversara din finala Cupei Intercontinentale
PSG luptă pentru trofeu VIDEO: Câștigătoarea Ligii Campionilor și-a aflat adversara din finala  Cupei Intercontinentale
09:33
Se rezolvă problemele la Oțelul Președintele clubului vine cu vești bune după victoria cu Rapid: „Avem de încasat”
Se rezolvă problemele la Oțelul  Președintele clubului vine cu vești bune după victoria cu Rapid: „Avem de încasat” 
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Top stiri din sport
Ronaldo pe marile ecrane?  Starului portughez i s-a propus să apară în ultimul film al seriei Fast & Furious: „I-am pregătit un rol”
Campionate
13.12
Ronaldo pe marile ecrane? Starului portughez i s-a propus să apară în ultimul film al seriei Fast & Furious: „I-am pregătit un rol”
Citește mai mult
Ronaldo pe marile ecrane?  Starului portughez i s-a propus să apară în ultimul film al seriei Fast & Furious: „I-am pregătit un rol”
Sally Wood Lamont, proces penal Fosta președintă a Comitetului Național Paralimpic, acuzată pentru premieri ilegale. Procurorii i-au pus sechestru
Diverse
13.12
Sally Wood Lamont, proces penal Fosta președintă a Comitetului Național Paralimpic, acuzată pentru premieri ilegale. Procurorii i-au pus sechestru
Citește mai mult
Sally Wood Lamont, proces penal Fosta președintă a Comitetului Național Paralimpic, acuzată pentru premieri ilegale. Procurorii i-au pus sechestru
Lamine Yamal e cel mai expus Afecțiunea care lovește fotbalul. De ce apare, cine suferă cel mai mult, care e antidotul
Diverse
13.12
Lamine Yamal e cel mai expus Afecțiunea care lovește fotbalul. De ce apare, cine suferă cel mai mult, care e antidotul
Citește mai mult
Lamine Yamal e cel mai expus Afecțiunea care lovește fotbalul. De ce apare, cine suferă cel mai mult, care e antidotul
„Nu mai plânge, tată!” Drama răvășitoare a lui Cruyff. După tată și bunic, fiica bolnavă de cancer: „Mi s-a schimbat viața”
Diverse
13.12
„Nu mai plânge, tată!” Drama răvășitoare a lui Cruyff. După tată și bunic, fiica bolnavă de cancer: „Mi s-a schimbat viața”
Citește mai mult
„Nu mai plânge, tată!” Drama răvășitoare a lui Cruyff. După tată și bunic, fiica bolnavă de cancer: „Mi s-a schimbat viața”

Echipe/Competiții

fcsb 80 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 14 rapid 23 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 3 uta arad 2 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
14.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share