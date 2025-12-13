Sally Wood Lamont, proces penal Fosta președintă a Comitetului Național Paralimpic, acuzată pentru premieri ilegale. Procurorii i-au pus sechestru

Fosta președintă a Comitetului Național Paralimpic, Salvia Marion Wood Lamont, cunoscută ca Sally Wood Lamont, a fost trimisă în judecată pentru fraude financiare și fals intelectual.

Fosta președintă a Comitetului Național Paralimpic (CNP), britanica Sally Wood Lamont (76 de ani), a fost trimisă în judecată împreună cu alte trei persoane într-un dosar penal privind fals intelectual și înșelăciune în formă continuată, legate de acordarea unor premii pentru „descoperirea” unor sportivi.

Sally Wood Lamont, care a condus CNP din 2009 și a demisionat în ianuarie 2025, este acuzată că, între 2019 și 2022, a întocmit solicitări de premiere cu informații false privind depistarea unor sportivi.

Potrivit anchetatorilor, aceste documente au indus în eroare Ministerul Tineretului și Sportului, astăzi Agenția Națională pentru Sport, cauzând un prejudiciu de 238.210 lei.

În dosar mai sunt trei persoane inculpate

Alături de Wood Lamont, au fost trimiși în judecată:

Milciu Florin-Claudiu, fost secretar general al CNP, pentru fals intelectual și înșelăciune în formă continuată, implicat în aceleași solicitări de premiere false, cu prejudiciu de 238.210 lei;

Blidaru Mariana, contabil șef al CNP, acuzată de fals intelectual și înșelăciune în formă continuată, participând la întocmirea acestor documente false, tot cu prejudiciu de 238.210 lei;

Csokasi Eniko-Kinga, antrenoare de judo adaptat pentru sportivi paralimpici, este acuzată de complicitate la înșelăciune în formă continuată, pentru că a furnizat datele sale de identitate și contul bancar și a acceptat sumele de bani primite, contribuind astfel la prejudicierea Ministerul Tineretului şi Sportului, în cuantum de 167.627 lei.

Sechestru pentru garantarea recuperării prejudiciului

Pentru garantarea recuperării prejudiciului, procurorii au dispus sechestrul asupra bunurilor mobile și imobile, prezente și viitoare, ale inculpaților Sally Wood Lamont, Florin Milciu și Mariana Blidaru, până la suma de 818.641 lei pentru fiecare, iar pentru Csokasi Eniko-Kinga suma de 167.627 lei, consemnată în cont bancar.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 2 București la data de 20 mai 2025, iar instanța a constatat legalitatea rechizitoriului și a dispus începerea judecății împotriva inculpaților.

Sally Wood Lamont: între pasiunea pentru sportivii paralimpici și controverse

Fosta președintă a Comitetului Național Paralimpic (CNP), britanica Sally Wood Lamont, este o figură marcantă, dar și controversată în sportul paralimpic românesc.

Sally Wood Lamont a renunțat la postul de bibliotecar la Universitatea din Edinburgh și s-a mutat în România în 1994, unde a început să lucreze cu tineri cu dizabilități. Britanica a fondat un club sportiv la Cluj-Napoca, finanțat din banii obținuți prin vânzarea casei sale din Edinburgh.

A sprijinit participarea sportivilor români la competiții internaționale, inclusiv la Jocurile Paralimpice, și a reușit să atragă sponsorizări importante pentru loturile naționale.

Devotamentul său a fost apreciat de mulți sportivi care au beneficiat direct de resursele și programele dezvoltate sub conducerea sa. În 2018, Sally Wood Lamont a primit titlul de „Cetățean de onoare al municipiului Cluj-Napoca”.

Însă activitatea sa nu a fost lipsită de controverse. În 2017, marele campion paralimpic Dacian Makszin a declarat că a fost jignit de Wood Lamont în contextul unei dispute legate de transferul său între cluburi.

Alte conflicte au fost semnalate de sportivul de tenis de masă Bobi Simion, care a acuzat conducerea CNP că ar fi luat decizii ce l-au afectat psihic, inclusiv în alegerea antrenorilor și modul de coordonare a lotului.

