A scăpat de plângerea tenismenei Ce au decis judecătorii în cazul fiului lui Ilie Dumitrescu, după accidentul rutier de acum un an
Toto Dumitrescu
Diverse

A scăpat de plângerea tenismenei Ce au decis judecătorii în cazul fiului lui Ilie Dumitrescu, după accidentul rutier de acum un an

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 02.08.2026, ora 19:32
  • Toto Dumitrescu (28 de ani), fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, a scăpat de procesul în care era acuzat de vătămare corporală, în urma accidentului de anul trecut.
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Dumitrescu Jr. a fost implicat, în septembrie 2025, într-un accident rutier, în care a lovit puternic o mașină care trebuia să-i acorde prioritate.

Fiul fostului fotbalist a fost găsit și reținut pentru 24 de ore, la alte 48 de ore de la producerea accidentului, în timp ce se ascundea într-un apartament din nordul Capitalei, alături de iubita lui.

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Toto Dumitrescu a scăpat de acuzația de vătămare corporală

Pe 29 iulie 2026, actorul a primit decizia în cel de-al treilea dosar deschis în urma coliziunii de acum an.

Tenismena Ilinca Dalina Amariei, aflată la volanul mașinii lovite, a fost rănită în urma impactului, iar ulterior a contestat soluțiile de clasare dispuse de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 București, solicitând instanței reanalizarea acuzațiilor.

Sportiva n-a avut însă câștig de cauză, iar judecătorii au respins ca nefondată plângerea privind infracțiunea de vătămare corporală din culpă.

Motivul? Nu există motive pentru anularea clasării și pentru trimiterea dosarului înapoi la procurori, informează cancan.ro.

În această situație, fiul fostului mare internațional român nu va fi judecat separat pentru rănile suferite de Ilinca Amariei în urma accidentului.

Condamnat, în primă instanță, la doi ani de închisoare cu suspendare pentru părăsirea locului accidentului, Toto Dumitrescu așteptă o nouă pronunțare a instanței, pe 24 august, după ce procurorii au atacat sentința, considerând că pedeapsa este prea blândă.

Anterior, actorul a mai primit și alte două acuzații grave: conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și consumul de alcool ori substanțe psihoactive după producerea accidentului.

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