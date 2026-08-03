U Craiova, ferită de adversarii grei Oltenii și-au aflat traseul din Europa League » Adversară din Anglia pentru CFR Cluj în Conference

- Universitatea Craiova și CFR Cluj și-au aflat posibilele adversare din play-off-ul cupelor europene.
- U Craiova a avut parte de un traseu accesibil în Europa League, în timp ce CFR Cluj poate da peste Brighton în play-off-ul Conference League, dacă o elimină pe Tromso.
Universitatea Craiova o înfruntă pe KuPS în turul al treilea preliminar din Europa League, iar CFR Cluj joacă împotriva lui Tromso în aceeași fază din Conference League.
15:15 Adversară de top pentru CFR Cluj în play-off
CFR Cluj va întâlni Brighton Albion în play-off-ul Conference League, dacă trece de Tromso în turul al treilea preliminar.
Universitatea Craiova și-a aflat și traseul în cazul în care este eliminată de KuPS din Europa League.
Oltenii vor coborî în play-off-ul Conference League și vor întâlni câștigătoarea dublei Shamrock Rovers - Egnatia.
Duelurile din play-off-ul Conference League:
- Pierzătoarea dublei FC Thun - Vikingur va întâlni câștigătoarea dintre Borac Banja Luka și ML Vitebsk
- Pierzătoarea dublei Shamrock Rovers - Egnatia va întâlni pierzătoarea dintre KuPS Kuopio și Universitatea Craiova
- Câștigătoarea dublei Tre Fiori - Drita va întâlni învingătoarea dintre Flora Tallinn și Inter Club d’Escaldes
- Pierzătoarea dublei Lech Poznan - Klaksvik va întâlni câștigătoarea dintre Riga și Gyori ETO
- Pierzătoarea dublei Lincoln Red Imps - Omonia va întâlni pierzătoarea dintre Larne și Iberia Tbilisi
- Câștigătoarea dublei HJK Helsinki - Motherwell va întâlni Freiburg
- Pierzătoarea dublei Ferencvaros - Gornik Zabrze va întâlni Monaco
- Câștigătoarea dublei Inter Turku - Vaduz va întâlni învingătoarea dintre Debrecen și FC Copenhaga
- Pierzătoarea dublei Benfica - Hearts va întâlni câștigătoarea dintre Paide și Rapid Viena
- Câștigătoarea dublei Zalgiris Vilnius - Hajduk Split va întâlni învingătoarea dintre Rakow și Hammarby
- Câștigătoarea dublei CFR Cluj - Tromso va întâlni Brighton
- Câștigătoarea dublei Panathinaikos - CSKA 1948 Sofia va întâlni pierzătoarea dintre Hradec Kralove și Beşiktaş
- Câștigătoarea dublei IFK Göteborg - Gent va întâlni învingătoarea dintre Hibernian și Shkëndija
- Pierzătoarea dublei PAOK - Anderlecht va întâlni câștigătoarea dintre Brann și Apollon Limassol
- Atalanta va întâlni câștigătoarea dublei Hapoel Tel Aviv - Katowice
- Câștigătoarea dublei Bohemians - Midtjylland va întâlni învingătoarea dintre Rijeka și Ilves
- Pierzătoarea dublei Jagiellonia - Rangers va întâlni câștigătoarea dintre Jablonec și RFS
- Câștigătoarea dublei Valur - Nordsjaelland va întâlni învingătoarea dintre Sheriff Tiraspol și St. Gallen
- Câștigătoarea dublei Auda - Dinamo City va întâlni pierzătoarea dintre Pafos și Salzburg
- Câștigătoarea dublei Noah - Sion va întâlni învingătoarea dintre Ajax și Shelbourne
- Câștigătoarea dublei Braga - Dinamo Minsk va întâlni învingătoarea dintre Beitar Ierusalim și Austria Viena
- Câștigătoarea dublei Twente - Dunajska Streda va întâlni învingătoarea dintre Dinamo Kiev și Qarabag
- Getafe va întâlni câștigătoarea dublei Partizan - Tobol
- Câștigătoarea dublei Lugano - NSÍ Runavík va întâlni pierzătoarea dintre Maccabi Tel Aviv și CSKA Sofia
14:10 Universitatea Craiova și-a aflat posibila adversară
Universitatea Craiova va întâlni în play-off pierzătoarea dublei Ararat-Armenia - NK Celje, dacă trece de KuPS.
Duelurile din play-off-ul Europa League:
- Trabzonspor - câștigătoarea dublei Ferencvaros - Gornik Zabrze
- Câștigătoarea dublei KuPS Kuopio - Universitatea Craiova va întâlni pierzătoarea dintre Ararat-Armenia și Celje
- Sint-Truidense - câștigătoarea dublei Lincoln Red Imps - Omonia
- Pierzătoarea dublei Hapoel Beer Sheva - Steaua Roșie Belgrad va întâlni Viktoria Plzen
- Câștigătoarea dublei Shamrock Rovers - Egnatia va întâlni Lillestrom
- Câștigătoarea dublei Jagiellonia - Rangers va întâlni câștigătoarea dintre Larne și Iberia Tbilisi
- Pierzătoarea dublei Mjallby - Slovan Bratislava va întâlni câștigătoarea dintre Pafos și Salzburg
- Pierzătoarea dublei Levski Sofia - Kairat Almaty va întâlni câștigătoarea dintre PAOK și Anderlecht
- Câștigătoarea dublei Lech Poznan - Klaksvik va întâlni câștigătoarea dintre Thun și Vikingur
- Câștigătoarea dublei Hradec Kralove - Beşiktaş va întâlni pierzătoarea dintre Dinamo Zagreb și Kauno Zalgiris
- Câștigătoarea dublei Benfica - Hearts va întâlni pierzătoarea dintre Aarhus și Sabah
- OFI Creta - câștigătoarea dublei Maccabi Tel Aviv - CSKA Sofia
U Craiova își află posibila adversară din Europa League
Universitatea Craiova va fi implicată în ambele trageri. Campioana României o întâlnește pe KuPS și va afla mai întâi cu cine ar putea juca dacă îi elimină pe finlandezi.
Câștigătoarea dublei Universitatea Craiova - KuPS se va califica în play-off-ul Europa League, ultima etapă înaintea fazei principale.
Echipa eliminată își va continua parcursul în play-off-ul Conference League, astfel că oltenii pot fi vizați și de tragerea programată la ora 15:00.
Posibilele adversare ale Universității Craiova în play-off-ul Europa League, dacă trece de KuPS:
- Pierzătoarea dublei Hapoel Beer Sheva - Steaua Roșie Belgrad
- St. Truiden
- Trabzonspor
- Pierzătoarea dublei Ararat-Armenia - NK Celje
Posibilele adversare ale Universității Craiova în play-off-ul Conference League, dacă este eliminată de KuPS:
- Pierzătoarea dublei FC Thun - Víkingur Reykjavík
- Pierzătoarea dublei Shamrock Rovers - Egnatia
CFR Cluj își află posibila adversară din Conference League
Dacă CFR va trece dubla cu Tromso, va ajunge în play-off și va disputa calificarea în faza principală a competiției.
Tragerea la sorți din Conference League este programată la ora 15:00, ora României.
Meciurile din play-off-ul Europa League și Conference League se vor disputa pe 20 și 27 august.
Posibilele adversare ale CFR-ului în play-off-ul Conference League, dacă trece de Tromso:
- Câștigătoarea dublei Bohemians - Midtjylland
- AS Monaco
- Câștigătoarea dublei IFK Göteborg - Gent
- Brighton
- Pierzătoarea dublei Pafos - Salzburg