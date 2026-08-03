U Craiova, ferită de adversarii grei Oltenii și-au aflat traseul din Europa League » Adversară din Anglia pentru CFR Cluj în Conference
Europa League
Europa League

U Craiova, ferită de adversarii grei Oltenii și-au aflat traseul din Europa League » Adversară din Anglia pentru CFR Cluj în Conference

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 03.08.2026, ora 14:20
alt-text Actualizat: 03.08.2026, ora 15:51
  • Universitatea Craiova și CFR Cluj și-au aflat posibilele adversare din play-off-ul cupelor europene.
  • U Craiova a avut parte de un traseu accesibil în Europa League, în timp ce CFR Cluj poate da peste Brighton în play-off-ul Conference League, dacă o elimină pe Tromso.
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Universitatea Craiova o înfruntă pe KuPS în turul al treilea preliminar din Europa League, iar CFR Cluj joacă împotriva lui Tromso în aceeași fază din Conference League.

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15:15 Adversară de top pentru CFR Cluj în play-off

CFR Cluj va întâlni Brighton Albion în play-off-ul Conference League, dacă trece de Tromso în turul al treilea preliminar.

Universitatea Craiova și-a aflat și traseul în cazul în care este eliminată de KuPS din Europa League.

Oltenii vor coborî în play-off-ul Conference League și vor întâlni câștigătoarea dublei Shamrock Rovers - Egnatia.

Duelurile din play-off-ul Conference League:

  • Pierzătoarea dublei FC Thun - Vikingur va întâlni câștigătoarea dintre Borac Banja Luka și ML Vitebsk
  • Pierzătoarea dublei Shamrock Rovers - Egnatia va întâlni pierzătoarea dintre KuPS Kuopio și Universitatea Craiova
  • Câștigătoarea dublei Tre Fiori - Drita va întâlni învingătoarea dintre Flora Tallinn și Inter Club d’Escaldes
  • Pierzătoarea dublei Lech Poznan - Klaksvik va întâlni câștigătoarea dintre Riga și Gyori ETO
  • Pierzătoarea dublei Lincoln Red Imps - Omonia va întâlni pierzătoarea dintre Larne și Iberia Tbilisi
  • Câștigătoarea dublei HJK Helsinki - Motherwell va întâlni Freiburg
  • Pierzătoarea dublei Ferencvaros - Gornik Zabrze va întâlni Monaco
  • Câștigătoarea dublei Inter Turku - Vaduz va întâlni învingătoarea dintre Debrecen și FC Copenhaga
  • Pierzătoarea dublei Benfica - Hearts va întâlni câștigătoarea dintre Paide și Rapid Viena
  • Câștigătoarea dublei Zalgiris Vilnius - Hajduk Split va întâlni învingătoarea dintre Rakow și Hammarby
  • Câștigătoarea dublei CFR Cluj - Tromso va întâlni Brighton
  • Câștigătoarea dublei Panathinaikos - CSKA 1948 Sofia va întâlni pierzătoarea dintre Hradec Kralove și Beşiktaş
  • Câștigătoarea dublei IFK Göteborg - Gent va întâlni învingătoarea dintre Hibernian și Shkëndija
  • Pierzătoarea dublei PAOK - Anderlecht va întâlni câștigătoarea dintre Brann și Apollon Limassol
  • Atalanta va întâlni câștigătoarea dublei Hapoel Tel Aviv - Katowice
  • Câștigătoarea dublei Bohemians - Midtjylland va întâlni învingătoarea dintre Rijeka și Ilves
  • Pierzătoarea dublei Jagiellonia - Rangers va întâlni câștigătoarea dintre Jablonec și RFS
  • Câștigătoarea dublei Valur - Nordsjaelland va întâlni învingătoarea dintre Sheriff Tiraspol și St. Gallen
  • Câștigătoarea dublei Auda - Dinamo City va întâlni pierzătoarea dintre Pafos și Salzburg
  • Câștigătoarea dublei Noah - Sion va întâlni învingătoarea dintre Ajax și Shelbourne
  • Câștigătoarea dublei Braga - Dinamo Minsk va întâlni învingătoarea dintre Beitar Ierusalim și Austria Viena
  • Câștigătoarea dublei Twente - Dunajska Streda va întâlni învingătoarea dintre Dinamo Kiev și Qarabag
  • Getafe va întâlni câștigătoarea dublei Partizan - Tobol
  • Câștigătoarea dublei Lugano - NSÍ Runavík va întâlni pierzătoarea dintre Maccabi Tel Aviv și CSKA Sofia

14:10 Universitatea Craiova și-a aflat posibila adversară

Universitatea Craiova va întâlni în play-off pierzătoarea dublei Ararat-Armenia - NK Celje, dacă trece de KuPS.

Duelurile din play-off-ul Europa League:

  • Trabzonspor - câștigătoarea dublei Ferencvaros - Gornik Zabrze
  • Câștigătoarea dublei KuPS Kuopio - Universitatea Craiova va întâlni pierzătoarea dintre Ararat-Armenia și Celje
  • Sint-Truidense - câștigătoarea dublei Lincoln Red Imps - Omonia
  • Pierzătoarea dublei Hapoel Beer Sheva - Steaua Roșie Belgrad va întâlni Viktoria Plzen
  • Câștigătoarea dublei Shamrock Rovers - Egnatia va întâlni Lillestrom
  • Câștigătoarea dublei Jagiellonia - Rangers va întâlni câștigătoarea dintre Larne și Iberia Tbilisi
  • Pierzătoarea dublei Mjallby - Slovan Bratislava va întâlni câștigătoarea dintre Pafos și Salzburg
  • Pierzătoarea dublei Levski Sofia - Kairat Almaty va întâlni câștigătoarea dintre PAOK și Anderlecht
  • Câștigătoarea dublei Lech Poznan - Klaksvik va întâlni câștigătoarea dintre Thun și Vikingur
  • Câștigătoarea dublei Hradec Kralove - Beşiktaş va întâlni pierzătoarea dintre Dinamo Zagreb și Kauno Zalgiris
  • Câștigătoarea dublei Benfica - Hearts va întâlni pierzătoarea dintre Aarhus și Sabah
  • OFI Creta - câștigătoarea dublei Maccabi Tel Aviv - CSKA Sofia

U Craiova își află posibila adversară din Europa League

Universitatea Craiova va fi implicată în ambele trageri. Campioana României o întâlnește pe KuPS și va afla mai întâi cu cine ar putea juca dacă îi elimină pe finlandezi.

Câștigătoarea dublei Universitatea Craiova - KuPS se va califica în play-off-ul Europa League, ultima etapă înaintea fazei principale.

Echipa eliminată își va continua parcursul în play-off-ul Conference League, astfel că oltenii pot fi vizați și de tragerea programată la ora 15:00.

Posibilele adversare ale Universității Craiova în play-off-ul Europa League, dacă trece de KuPS:

  • Pierzătoarea dublei Hapoel Beer Sheva - Steaua Roșie Belgrad
  • St. Truiden
  • Trabzonspor
  • Pierzătoarea dublei Ararat-Armenia - NK Celje

Posibilele adversare ale Universității Craiova în play-off-ul Conference League, dacă este eliminată de KuPS:

  • Pierzătoarea dublei FC Thun - Víkingur Reykjavík
  • Pierzătoarea dublei Shamrock Rovers - Egnatia

CFR Cluj își află posibila adversară din Conference League

Dacă CFR va trece dubla cu Tromso, va ajunge în play-off și va disputa calificarea în faza principală a competiției.

Tragerea la sorți din Conference League este programată la ora 15:00, ora României.

Meciurile din play-off-ul Europa League și Conference League se vor disputa pe 20 și 27 august.

Posibilele adversare ale CFR-ului în play-off-ul Conference League, dacă trece de Tromso:

  • Câștigătoarea dublei Bohemians - Midtjylland
  • AS Monaco
  • Câștigătoarea dublei IFK Göteborg - Gent
  • Brighton
  • Pierzătoarea dublei Pafos - Salzburg

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