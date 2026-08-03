U Craiova, ferită de adversarii grei Oltenii și-au aflat traseul din Europa League » Adversară din Anglia pentru CFR Cluj în Conference

Universitatea Craiova și CFR Cluj și-au aflat posibilele adversare din play-off-ul cupelor europene.

U Craiova a avut parte de un traseu accesibil în Europa League, în timp ce CFR Cluj poate da peste Brighton în play-off-ul Conference League, dacă o elimină pe Tromso.

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Universitatea Craiova o înfruntă pe KuPS în turul al treilea preliminar din Europa League, iar CFR Cluj joacă împotriva lui Tromso în aceeași fază din Conference League.

CFR Cluj va întâlni Brighton Albion în play-off-ul Conference League, dacă trece de Tromso în turul al treilea preliminar.

Universitatea Craiova și-a aflat și traseul în cazul în care este eliminată de KuPS din Europa League.

Oltenii vor coborî în play-off-ul Conference League și vor întâlni câștigătoarea dublei Shamrock Rovers - Egnatia.

Duelurile din play-off-ul Conference League:

Pierzătoarea dublei FC Thun - Vikingur va întâlni câștigătoarea dintre Borac Banja Luka și ML Vitebsk

va întâlni câștigătoarea dintre Pierzătoarea dublei Shamrock Rovers - Egnatia va întâlni pierzătoarea dintre KuPS Kuopio și Universitatea Craiova

va întâlni pierzătoarea dintre Câștigătoarea dublei Tre Fiori - Drita va întâlni învingătoarea dintre Flora Tallinn și Inter Club d’Escaldes

va întâlni învingătoarea dintre Pierzătoarea dublei Lech Poznan - Klaksvik va întâlni câștigătoarea dintre Riga și Gyori ETO

va întâlni câștigătoarea dintre Pierzătoarea dublei Lincoln Red Imps - Omonia va întâlni pierzătoarea dintre Larne și Iberia Tbilisi

va întâlni pierzătoarea dintre Câștigătoarea dublei HJK Helsinki - Motherwell va întâlni Freiburg

va întâlni Pierzătoarea dublei Ferencvaros - Gornik Zabrze va întâlni Monaco

va întâlni Monaco Câștigătoarea dublei Inter Turku - Vaduz va întâlni învingătoarea dintre Debrecen și FC Copenhaga

va întâlni învingătoarea dintre Pierzătoarea dublei Benfica - Hearts va întâlni câștigătoarea dintre Paide și Rapid Viena

va întâlni câștigătoarea dintre Câștigătoarea dublei Zalgiris Vilnius - Hajduk Split va întâlni învingătoarea dintre Rakow și Hammarby

va întâlni învingătoarea dintre Câștigătoarea dublei CFR Cluj - Tromso va întâlni Brighton

va întâlni Câștigătoarea dublei Panathinaikos - CSKA 1948 Sofia va întâlni pierzătoarea dintre Hradec Kralove și Beşiktaş

va întâlni pierzătoarea dintre Câștigătoarea dublei IFK Göteborg - Gent va întâlni învingătoarea dintre Hibernian și Shkëndija

va întâlni învingătoarea dintre Pierzătoarea dublei PAOK - Anderlecht va întâlni câștigătoarea dintre Brann și Apollon Limassol

va întâlni câștigătoarea dintre Atalanta va întâlni câștigătoarea dublei Hapoel Tel Aviv - Katowice

va întâlni câștigătoarea dublei Câștigătoarea dublei Bohemians - Midtjylland va întâlni învingătoarea dintre Rijeka și Ilves

va întâlni învingătoarea dintre Pierzătoarea dublei Jagiellonia - Rangers va întâlni câștigătoarea dintre Jablonec și RFS

va întâlni câștigătoarea dintre Câștigătoarea dublei Valur - Nordsjaelland va întâlni învingătoarea dintre Sheriff Tiraspol și St. Gallen

va întâlni învingătoarea dintre Câștigătoarea dublei Auda - Dinamo City va întâlni pierzătoarea dintre Pafos și Salzburg

va întâlni pierzătoarea dintre Câștigătoarea dublei Noah - Sion va întâlni învingătoarea dintre Ajax și Shelbourne

va întâlni învingătoarea dintre Câștigătoarea dublei Braga - Dinamo Minsk va întâlni învingătoarea dintre Beitar Ierusalim și Austria Viena

va întâlni învingătoarea dintre Câștigătoarea dublei Twente - Dunajska Streda va întâlni învingătoarea dintre Dinamo Kiev și Qarabag

va întâlni învingătoarea dintre Getafe va întâlni câștigătoarea dublei Partizan - Tobol

va întâlni câștigătoarea dublei Câștigătoarea dublei Lugano - NSÍ Runavík va întâlni pierzătoarea dintre Maccabi Tel Aviv și CSKA Sofia

Universitatea Craiova va întâlni în play-off pierzătoarea dublei Ararat-Armenia - NK Celje, dacă trece de KuPS.

Duelurile din play-off-ul Europa League:

Trabzonspor - câștigătoarea dublei Ferencvaros - Gornik Zabrze

- câștigătoarea dublei Câștigătoarea dublei KuPS Kuopio - Universitatea Craiova va întâlni pierzătoarea dintre Ararat-Armenia și Celje

- va întâlni pierzătoarea dintre Sint-Truidense - câștigătoarea dublei Lincoln Red Imps - Omonia

- câștigătoarea dublei Pierzătoarea dublei Hapoel Beer Sheva - Steaua Roșie Belgrad va întâlni Viktoria Plzen

va întâlni Câștigătoarea dublei Shamrock Rovers - Egnatia va întâlni Lillestrom

va întâlni Câștigătoarea dublei Jagiellonia - Rangers va întâlni câștigătoarea dintre Larne și Iberia Tbilisi

va întâlni câștigătoarea dintre Pierzătoarea dublei Mjallby - Slovan Bratislava va întâlni câștigătoarea dintre Pafos și Salzburg

va întâlni câștigătoarea dintre Pierzătoarea dublei Levski Sofia - Kairat Almaty va întâlni câștigătoarea dintre PAOK și Anderlecht

va întâlni câștigătoarea dintre Câștigătoarea dublei Lech Poznan - Klaksvik va întâlni câștigătoarea dintre Thun și Vikingur

va întâlni câștigătoarea dintre Câștigătoarea dublei Hradec Kralove - Beşiktaş va întâlni pierzătoarea dintre Dinamo Zagreb și Kauno Zalgiris

- va întâlni pierzătoarea dintre Câștigătoarea dublei Benfica - Hearts va întâlni pierzătoarea dintre Aarhus și Sabah

va întâlni pierzătoarea dintre OFI Creta - câștigătoarea dublei Maccabi Tel Aviv - CSKA Sofia

U Craiova își află posibila adversară din Europa League

Universitatea Craiova va fi implicată în ambele trageri. Campioana României o întâlnește pe KuPS și va afla mai întâi cu cine ar putea juca dacă îi elimină pe finlandezi.

Câștigătoarea dublei Universitatea Craiova - KuPS se va califica în play-off-ul Europa League, ultima etapă înaintea fazei principale.

Echipa eliminată își va continua parcursul în play-off-ul Conference League, astfel că oltenii pot fi vizați și de tragerea programată la ora 15:00.

Posibilele adversare ale Universității Craiova în play-off-ul Europa League, dacă trece de KuPS:

Pierzătoarea dublei Hapoel Beer Sheva - Steaua Roșie Belgrad

St. Truiden

Trabzonspor

Pierzătoarea dublei Ararat-Armenia - NK Celje

Posibilele adversare ale Universității Craiova în play-off-ul Conference League, dacă este eliminată de KuPS:

Pierzătoarea dublei FC Thun - Víkingur Reykjavík

Pierzătoarea dublei Shamrock Rovers - Egnatia

CFR Cluj își află posibila adversară din Conference League

Dacă CFR va trece dubla cu Tromso, va ajunge în play-off și va disputa calificarea în faza principală a competiției.

Tragerea la sorți din Conference League este programată la ora 15:00, ora României.

Meciurile din play-off-ul Europa League și Conference League se vor disputa pe 20 și 27 august.

Posibilele adversare ale CFR-ului în play-off-ul Conference League, dacă trece de Tromso:

Câștigătoarea dublei Bohemians - Midtjylland

AS Monaco

Câștigătoarea dublei IFK Göteborg - Gent

Brighton

Pierzătoarea dublei Pafos - Salzburg

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