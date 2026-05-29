Au anunțat că pleacă înainte de derby Dinamo se desparte de o vedetă: „Vă aflați la ultimul meci cu el pe teren”

Dinamo - FCSB. „Câinii” au anunțat chiar înainte de meci că se vor despărți de Kennedy Boateng (29 de ani), după derby-ul de la baraj.

Aventura lui Boateng la Dinamo pare că se va încheia după doar doi ani.

Fundașul titular al „câinilor” se află în ultimele zile de contract. Deși Zeljko Kopic și-l dorea în continuare, clubul n-a reușit să îi propună o nouă înțelegere pe măsura pretențiilor sale.

Dinamo a anunțat că pleacă înainte de derby: „Vă aflați la ultimul meci cu el pe teren"

Mai mult, chiar înainte de meciul cu FCSB, decisiv pentru calificarea în cupele europene, fanii au fost anunțați de despărțire.

„Vă aflați la ultimul meci cu el pe teren. Hai să-l aplaudăm cu toții pe Kennedy Boateng”, a spus crainicul gazdelor în momentul în care prezenta echipa lui Dinamo.

Boateng a venit la Dinamo, în urmă cu doi ani, de la Austria Lustenau. A evoluat în 68 de partide în Liga 1, reușind să marcheze 7 goluri.

14 meciuri a bifat Boateng pentru Togo

