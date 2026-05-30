Zeljko Kopic. Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan
„Nu contează cine va fi aici” Zeljko Kopic despre viitorul sezon al lui Dinamo: „Clubul trebuie să continue să crească”

Ionuț Cojocaru , Vlad Nedelea , Theodor Jumătate , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 30.05.2026, ora 01:15
alt-text Actualizat: 30.05.2026, ora 09:04
  • DINAMO - FCSB 1-1 (1-2 d.prel). Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul „câinilor” a vorbit despre înfrângerea suferită în fața rivalei, după prelungiri, în finala barajului pentru calificarea în preliminariile Conference League.
Dinamo a ratat calificarea în Europa după un derby dramatic pe stadionul „Arcul de Triumf”.

FCSB a deschis scorul prin Joyskim Dawa, în minutul 10, Dinamo a egalat prin Karamoko, în repriza a doua, însă Ofri Arad a marcat golul decisiv în prelungiri, în minutul 107.

Zeljko Kopic, după eșecul dramatic cu FCSB: „Clubul trebuie să continue să crească”

La conferința de presă de după meci, Kopic a fost întrebat despre viitorul său, în contextul în care Dinamo a ratat ultimul obiectiv important al sezonului.

„Meritul este al echipei mele pentru tot ce a făcut în această seară și, de asemenea, pe parcursul întregului sezon.

Au fost momente foarte bune, mult efort. Este al doilea meci important pe care îl pierdem în prelungiri: cu Craiova, în Cupă, și în această seară.

Per total, jocul a fost bun, am dominat. La final, FCSB a avut de pe bancă mai multă experiență, iar unele detalii au fost de partea lor”, a spus Kopic, la conferința de presă.

Antrenorul croat a transmis că Dinamo nu trebuie să se mulțumească doar cu progresul făcut în acest sezon și că standardul clubului trebuie să fie mai ridicat.

„Clubul, indiferent de orice, trebuie să continue să crească. Aceasta este singura cale. Orice înseamnă un pas înapoi... clubul trebuie să meargă înainte. Nu contează cine va fi... Nu contează cine.

Eu nu m-am pus niciodată pe primul loc. Sunt o parte a clubului. Sunt mulți oameni care trebuie să se asigure că acest club va continua să crească.

Pentru mine a fost clar că, în acești doi ani și jumătate, echipa a crescut și a arătat lucruri foarte, foarte bune.

Acum, cu o analiză clară, vom vedea anumite lucruri la care trebuie să fim mai buni, pe care trebuie să le îmbunătățim, iar apoi toată lumea poate aștepta mai mult de la Dinamo. În acest moment, plus-minus, aceasta a fost limita noastră”, a mai spus Kopic.

VIDEO: Golul marcat de Ofri Arad în meciul cu Dinamo

Kopic nu a dorit să intre în detalii despre planurile pentru sezonul următor și a explicat că discuțiile trebuie purtate mai întâi la nivelul conducerii.

Contractul său cu Dinamo este valabil până în 2028, după prelungirea semnată în ianuarie 2025.

Nu este acum momentul să vorbim despre asta. Trebuie să ne odihnim, să analizăm tot ce am făcut până acum și să vedem care este planul de viitor al tuturor. Eu mai am contract încă doi ani Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo

Kopic, despre cazul Alex Pop: „Știți cum este cu nunțile

Croatul a fost întrebat și despre absența lui Alex Pop, jucător care nu a fost disponibil pentru meciul cu FCSB după ce și-a programat nunta în aceeași zi cu finala barajului.

Totuși, Dinamo a încercat să-l aducă de urgență la meci.

„Trebuie să discutați cu oficialii clubului despre această situație. Eu știu ce se întâmplă. Dar, din partea mea, a fost ceea ce am spus deja: și-a organizat nunta pentru astăzi.

I-am dat liber și asta este tot din partea mea. Pentru orice altceva, trebuie să vorbiți cu oficialii noștri.

Știți cum este cu nunțile. Trebuie să le organizezi cu un an înainte sau să stabilești aceste date. Aceasta a fost situația noastră”.

Kopic a confirmat și despărțirea de Kennedy Boateng. Întrebat dacă meciul cu FCSB a fost ultimul al fundașului central în tricoul lui Dinamo, tehnicianul a răspuns direct: „Da”.

Primele șase luni am avut ca plan doar să rămânem competitivi. După aceea, planul a fost să stabilizăm echipa și să fim acolo, la mijlocul clasamentului, pe locurile 6-8. Am reușit să ajungem în play-off în acest sezon. Am fost foarte aproape de realizări mai mari. La final, am terminat pe locul 4 Zeljko Kopic, antrenor Dinamo

Zeljko Kopic: „Să luptăm pentru trofee”

Întrebat despre mesajele fanilor și despre îngrijorarea acestora că ar putea pleca, Kopic a spus:

„Mulțumesc că ați menționat fanii. Le mulțumesc pentru tot sprijinul acordat echipei pe parcursul întregului sezon. Personal, le mulțumesc mult pentru acest mesaj.

Este ceva pentru care trăiești, pentru care muncești, să primești acest nivel de apreciere. Din prima zi în care am ajuns aici și până acum, ei au tot respectul meu.

Despre orice altceva, din nou, avem timp să vorbim, să discutăm”.

Dacă vorbim despre creștere, singurul lucru care va fi calea corectă și care va aduce satisfacție fanilor noștri, familiei noastre dinamoviste, este să luptăm pentru trofee. Orice mai puțin de atât nu este suficient. Va fi foarte, foarte greu, pentru că și alte cluburi, unele dintre ele, cresc și au ambiții mari. Trebuie să fim foarte, foarte inteligenți și să facem lucruri foarte bune în această perioadă. Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo

