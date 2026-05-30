Dezlănțuit! VIDEO. Ce le-a arătat MM Stoica fanilor dinamoviști imediat după finalul meciului

DINAMO - FCSB 1-1 (1-2 d.prel). Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație al roș-albaștrilor, s-a dezlănțuit după calificarea echipei în Conference League.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

FCSB a reușit să-și salveze dramatic sezonul, după ce a fost nevoită să evolueze în play-out.

Roș-albaștrii au învins Dinamo, marea rivală, într-un meci cu o miză uriașă și vor juca pentru al 24-lea sezon consecutiv în Europa.

VIDEO. Mihai Stoica, dezlănțuit după Dinamo - FCSB 1-1 ( 1-2 d.prel). Ce le-a arătat fanilor rivalei

După fluierul de final al partidei, Mihai Stoica a fost greu de ținut în frâu. Președintele CA de la FCSB a fost surprins jubilând în loja de la stadionul „Arcul de Triumf”.

Stoica a lovit cu picioarele plexiglasul, și-a ridicat tricoul și le-a arătat mușchii dinamoviștilor.

Mihai Stoica, ironic la adresa rivalelor: „Să mai aștepte că e greu în Europa”

Oficialul de la FCSB nu a ratat ocazia să-și ironizeze marile rivale nici la sfârșitul partidei.

„Înainte să înceapă meciul, am zis că parcă nu-mi vine să cred că nu vom juca în Europa și uite că jucăm. Dinamo și Rapid trebuie să mai aștepte, că e mai greu să ajungi în Europa.

Victorie pe deplin meritată. Mă bucură că golul calificări a fost marcat de Ofri Arad în care eu am mare încredere şi nimeni nu avea, dar aşa mai văd eu nişte lucruri pe care alţii nu le văd eu. Şi de Toma am zis la fel. Am chef să mă laud în seara asta.

Mi s-a părut un ritm bun pentru finalul sezonului. Ei l-au recuperat pe Karamoko, noi am jucat cu trei optari. Aştept tragerea la sorţi şi campania de transferuri. Totul e bine ce se termină de bine”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

FCSB va intra în turul doi preliminar din Conference League

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport