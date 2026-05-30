„Ăsta este cuvântul” Cîrjan, căpitanul lui Dinamo, dezamăgit după eșecul cu FCSB » Planul pentru sezonul viitor

Dinamo - FCSB 1-2 (d. prel.). Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul „câinilor”, s-a declarat dezamăgit de rezultatul înregistrat de echipa sa în finala barajului pentru cupele europene.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Dinamo a ratat calificarea în Conference League, după un derby dramatic pe stadionul „Arcul de Triumf”.

FCSB a deschis scorul prin Joyskim Dawa, în minutul 10, Dinamo a egalat prin Karamoko, în repriza a doua, însă Ofri Arad a marcat golul decisiv în prelungiri, în minutul 107.

Dinamo - FCSB 1-2 . Cătălin Cîrjan: „Ăsta este cuvântul, dezamăgire”

Cătălin Cîrjan a vorbit despre eșecul suferit de Dinamo în fața marii rivale FCSB. Fotbalistul a precizat că echipa lui Zeljko Kopic va fi mult mai puternică în sezonul viitor.

„ Ăsta este cuvântul, dezamăgire! Suntem foarte supărați. Eu cred că am avut un sezon bun, dar din păcate îl terminăm foarte rău. Nu sunt prea multe cuvinte de spus.

Cred că era echitabil un egal. Nu au fost multe ocazii de gol. A venit acea fază fixă din minutul 10. Apoi, am luat un gol pe o neatenție și asta a fost, din păcate.

Am avut și puțin ghinion pentru ce s-a întâmplat cu George (n.r. Pușcaș) și cu ce s-a întâmplat cu Popică (n.r. Alex Pop).

Din păcate nu am avut un atacant de careu, dar până la urmă asta e! Am pierdut meciul și cu asta rămânem”, a declarat Cătălin Cîrjan, conform digisport.ro.

Ne doream foarte mult să mergem în Europa, pentru că ăsta era obiectivul. Din păcate, nu am putut. Acum nu mai avem ce să facem. Trebuie să revenim mai puternici din sezonul următor. Suntem Dinamo și trebuie să ne batem sus, an de an. Nu mai e nimic de făcut acum! O să mergem în cantonament și o să ne pregătim pentru sezonul următor. Cătălin Cîrjan, căpitanul lui Dinamo

În urma victoriei obținute vineri, FCSB va evolua în cupele europene pentru al 24-lea sezon consecutiv, în timp ce Dinamo a ratat din nou prezența în Europa.

VIDEO. Golul marcat de Mamoudou Karamoko în Dinamo - FCSB 1-2

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport