Confundată cu Raphinha VIDEO Moment ciudat trăit de o jucătoare a Barcelonei la baza de pregătire: „Sunt femeie!”
Kerolin
Campionate

Confundată cu Raphinha VIDEO Moment ciudat trăit de o jucătoare a Barcelonei la baza de pregătire: „Sunt femeie!”

alt-text Florin Voicu
alt-text Publicat: 04.09.2026, ora 18:12
  • Un incident neobișnuit a avut loc ieri în apropierea bazei de pregătire a Barcelonei
  • Fotbalista echipei feminine, Kerolin Nicoli, a fost confundată de mai mulți suporteri cu Raphinha, jucător al formației masculine.
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Atacanta braziliană în vârstă de 26 de ani pleca de la Ciutat Esportiva Joan Gamper după un antrenament al echipei sale, când mașina ei a fost înconjurată de persoane care așteptau jucătorii pentru fotografii și autografe.

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Situația a devenit tensionată după ce o mamă a blocat autoturismul, cerându-i să oprească pentru ca cei mici aflați în zonă să poată obține autografe.

Femeia i-ar fi reproșat insistent că nu a coborât din mașină pentru a interacționa cu fanii.

Kerolin, nevoită să explice că nu este Raphinha

Pentru a lămuri situația, Kerolin a coborât geamul mașinii și le-a transmis celor din jur că au confundat-o cu fotbalistul echipei masculine.

Potrivit imaginilor apărute în mediul online, jucătoarea a repetat explicația până când fanii au realizat cine se afla, de fapt, la volan.

„Nu sunt Raphinha! Sunt femeie!”, a strigat Kerolin, într-un moment care i-a luat prin surprindere pe cei prezenți.

După ce identitatea fotbalistei a fost clarificată, situația s-a calmat.

Transferul lui Kerolin la Barcelona

Kerolin Nicoli a ajuns la Barcelona în vara lui 2026, după transferul de la Manchester City. Internaționala braziliană are în palmares și o medalie de argint câștigată cu reprezentativa Braziliei la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024.

Fotbalista s-a remarcat în ultimii ani prin evoluțiile sale la nivel internațional și în campionatele europene, iar transferul la Barcelona reprezintă una dintre mutările importante din cariera sa.

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