Publicat: 19.01.2026, ora 16:34
Actualizat: 19.01.2026, ora 16:34
  • În ritmul actual, Kevin Durant poate intra în Top 5 marcatori all-time până la finalul sezonului

Kevin Durant, liderul celor de la Houston Rockets, a reușit o performanță care îi consolidează statutul de star: l-a depășit pe legendarul Dirk Nowitzki, urcând pe locul 6 în clasamentul marcatorilor din toate timpurile.

Houston Rockets s-au impus duminică, 119-110 în fața celor de la New Orleans Pelicans, iar veteranul de 37 de ani a atins o bornă simbolică: l-a depășit pe Dirk Nowitzki în clasamentul all-time al marcatorilor ligii, urcând pe locul 6 în topul istoric.

Durant avea nevoie de 17 puncte pentru a-l depăși pe Nowitzki și a reușit să marcheze chiar unul în plus. Iar ultimele două puncte au venit din aruncări libere cu doar 15,2 secunde înainte de final!

Kevin Durant, elevul care și-a depășit maestrul

Momentul este unul cu o simbolistică aparte, având în vedere că Durant a declarat în repetate rânduri că germanul Nowitzki a fost modelul său în carieră, omul care a demonstrat că un jucător de peste 2,10 metri poate domina liga prin finețe și aruncări de la distanță.

Dirk a fost eroul meu. Să fiu menționat în aceeași frază cu el este o onoare, dar să-l depășesc… este ceva ce nu mi-aș fi imaginat când am început să bat mingea în Maryland. Și să fii chiar sub Michael Jordan, e o nebunie, omule! Kevin Durant

Odată cu depășirea lui Nowitzki, Durant are acum un nou obiectiv pe radar. Următoarea țintă în clasamentul All-Time Scorers este chiar uriașul Michael Jordan, considerat de majoritatea cel mai mare jucător din toate timpurile (32.292 puncte).

Dacă ritmul său de coșuri pe meci se menține, Durant ar putea urca pe locul 5 până la finalul sezonului regulat 2026.

Topul marcatorilor all-time în NBA

  1. LeBron James 42.727
  2. Kareem Abdul-Jabbar 38.387
  3. Karl Malone 36.928
  4. Kobe Bryant 33.643
  5. Michael Jordan 32.292
  6. Kevin Durant 31.562
  7. Dirk Nowitzki 31.560
  8. Wilt Chamberlain 31.419
  9. James Harden 28.667
  10. Shaquille O'Neal 28.596

MARCATOR NBA michael jordan Houston Rockets kevin durant
