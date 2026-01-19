Va plăti impozite de 36.000 de euro Fundația lui Mihai Neșu, grav afectată de deciziile Guvernului: „Vreau să cred că asta i-a scăpat lui Bolojan”

Mihai Neșu (42 de ani), fostul fotbalist care administrează un centru de recuperare dedicat copiilor și adulților cu dizabilități din Oradea, și-a exprimat nemulțumirea cu privire la noile decizii adoptate de Guvern.

Concret, persoanele cu dizabilități nu mai sunt scutite de plata impozitelor pe clădiri, terenuri sau autovehicule.

Mihai Neșu a suferit o fractură gravă de coloană vertebrală la un antrenament al echipei FC Utrecht, în 2011, și a rămas imobilizat într-un scaun cu rotile.

Acum, fostul jucător se ocupă cu Fundația „Mihai Neșu” din Oradea, unde a deschis un centru de recuperare dedicat copiilor și adulților cu dizabilități, care a costat în jur de 7 milioane de euro și este susținut din donații.

Mihai Neșu, nemulțumit de decizia luată de Guvern: „Avem o relație bună cu domnul Bolojan”

Mihai Neșu a oferit și o reacție cu privire la noile măsuri fiscale luate de Guvern, la începutul acestui an.

„Avem o relație bună cu domnul Bolojan, vreau să cred că această decizie i-a scăpat. Au fost tăiate toate scutirile și facilitățile de care beneficiau persoanele cu dizabilități. Va fi mult mai greu să îi ajutăm, mai ales că persoanele cu dizabilități au rămas fără aceste scutiri de impozite.

Ne-am asumat responsabilitatea să avem grijă de copiii cu dizabilități și ne-am dorit un loc frumos, unde să se bucure de acest proiect, cu ajutorul oamenilor. (...)

Credem că această situație este temporară și, așa cum îl cunosc pe domnul Bolojan, el are dorința de a face lucruri bune în țara asta. A făcut lucruri minunate la Oradea”, a declarat Mihai Neșu, conform adevarul.ro.

Conform noii legi fiscale, decizia privind scutirea impozitelor a fost mutată de la nivel național la nivel local, astfel că fiecare primărie va stabili dacă persoanele cu dizabilități vor mai beneficia sau nu de reduceri.

Cu toate acestea, scutirile de impozite se pot acorda doar în limita a 5% din veniturile fiecărei primării din impozite și taxe locale din anul precedent.

Astfel, Mihai Neșu ar urma să achite lunar suma de 3.000 de euro pentru clădirile din incinta centrului de recuperare de la Oradea.

Asta înseamnă că fostul fotbalist ar trebui să plătească 36.000 de euro anual, o sumă care ar putea afecta activitatea fundației.

Mihai Neșu a jucat pentru FCSB în 112 meciuri în toate competițiile și a marcat un gol. Acesta s-a transferat la Utrecht în 2008, formație pentru care a evoluat în 104 partide.

Ilie Bolojan: „Toți cetățenii să contribuie acolo unde beneficiază de servicii”

Premierul Ilie Bolojan a declarat, în decembrie 2025, că persoanele cu dizabilități ar trebui să plătească impozitele locale.

„Asta e o problemă serioasă pe care trebuie să o discutăm, pentru că, retoric, sună într-un anume fel. Știți câte persoane cu handicap avem în România? 957.000.

Când am luat decizia de a elimina facilitățile la contribuția pe sănătate, practic singura categorie care a fost exceptată, pentru că aveam milioane de oameni exceptați, au fost persoanele cu handicap.

Pentru că, deși au nevoie de servicii medicale destul de importante, în afară de facilitățile din sănătate, nu mai plăteau nici impozite pe proprietate, pe apartamente sau pe mașini. Și vă rog să vă gândiți că 10% din fondul de locuințe pe care îl are România nu era impozitat. Astea sunt venituri la autoritățile locale.

Una din problemele pe care le-am avut în toți acești ani în România, excepțiile pentru fiecare, să exceptăm pe toată lumea. Dar, cineva trebuie să plătească să se facă aceste lucruri.

Și consider, la modul cinstit, că este fairplay față de toți și corect față de toți cetățenii României, care contribuie cu taxe, ca toți cetățenii să contribuie acolo unde beneficiază de servicii. Deci, oricum au facilități, subliniez, oricum primesc sprijin de la stat”, a declarat Ilie Bolojan pentru Digi FM, citat de agerpres.ro.

