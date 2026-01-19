Moment istoric în București FOTO. Dinamo a primit o veste uriașă:  „Ziua cea mare a sosit” » Investiție de 170 de milioane de euro +7 foto
Foto: Facebook/CS Dinamo București
Moment istoric în București FOTO. Dinamo a primit o veste uriașă: „Ziua cea mare a sosit” » Investiție de 170 de milioane de euro

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 19.01.2026, ora 14:39
alt-text Actualizat: 19.01.2026, ora 14:39
  • Astăzi, fanii clubului Dinamo au primit o mare veste: au început lucrările la noul stadion din „Ștefan cel Mare”.

Construcția noii arene, care va avea o capacitate de 25.000 de locuri, este evaluată la aproximativ 172 de milioane de euro.

Cadou inedit pentru „câini" Ce vor primi suporterii lui Dinamo care merg la stadion în ziua în care încep lucrările de demolare: „O amintire pe viață"
Cadou inedit pentru „câini” Ce vor primi suporterii lui Dinamo care merg la stadion în ziua în care încep lucrările de demolare: „O amintire pe viață”
Cadou inedit pentru „câini” Ce vor primi suporterii lui Dinamo care merg la stadion în ziua în care încep lucrările de demolare: „O amintire pe viață”

FOTO. Au început lucrările la noul stadion Dinamo

Anunțul a fost făcut de CS Dinamo, pe rețelele de socializare.

Au început lucrările la noul stadion Dinamo. Foto: Facebook/CS Dinamo București
Au început lucrările la noul stadion Dinamo. Foto: Facebook/CS Dinamo București

Au început lucrările la noul stadion Dinamo. Foto: Facebook/CS Dinamo București Au început lucrările la noul stadion Dinamo. Foto: Facebook/CS Dinamo București Au început lucrările la noul stadion Dinamo. Foto: Facebook/CS Dinamo București Au început lucrările la noul stadion Dinamo. Foto: Facebook/CS Dinamo București Au început lucrările la noul stadion Dinamo. Foto: Facebook/CS Dinamo București
+7 Foto
„ZIUA CEA MARE A SOSIT!

Astăzi, 19 ianuarie 2026, au început oficial lucrările la noul stadion DINAMO

Primele utilaje au intrat pe șantier, au fost amplasate containerele pentru organizarea de șantier, iar zona începe să prindă contur. E primul pas spre construcția noii «case» din Ștefan cel Mare”, a transmis clubul.

Vestea cu privire la startul lucrărilor la noul stadion Dinamo a stârnit un val de bucurie în rândul fanilor, care au scris:

  • „Ne întoarcem ACASĂ”
  • „Mâine vin să-mi fac poză cu buldozerul, de când îl aștept”
  • „Să se termine cât mai repede”

În plus, fanilor dinamoviști li s-a mai pregătit o surpriză. Marți, 20 ianuarie, de la ora 12:00, sunt așteptați pe stadion pentru a primi un cadou special, în semn de amintire: o fotografie cu o grafică specială cu vechea arenă pe fundal.

Cum va arăta noul stadion Dinamo

După ce Primăria Sectorului 2 a anunțat că va cofinanța proiectul de construcție a noii arene din „Ștefan cel Mare”, au apărut și primele imagini cu noua arenă.

În randările 3D ale proiectului se poate observa că stadionul va avea un design modern, la cele mai înalte standarde.

Scaunele vor fi în totalitate albe, arena fiind structurată pe două inele, cu o capacitate de 25.000 de locuri.

În interiorul stadionului vor fi numeroase spații administrative, precum birourile clubului, o cantină și un amfiteatru, spații tehnice, dar și un hotel pentru sportivii clubului Dinamo.

Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2
Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2

Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2 Stadion Dinamo - macheta noua actualizata 11 decembrie 2025. FOTO FB Primaria S2
+8 Foto
Ce facilități va avea noul stadion Dinamo

Noua arena de la CS Dinamo, clubul MAI, va putea fi închiriată și de FC Dinamo - echipa din Liga 1. Ea va avea dotări ultramoderne, fiind la cele mai înalte standarde UEFA.

Stadionul va fi dotat cu:

  • spații încăpătoare pentru echipe, cu patru vestiare, două săli de încălzire, spații pentru staff-ul tehnic, oficiali și organizatori
  • o boxă generoasă pentru presă
  • spații pentru spectatorii cu dizabilități
  • spații pentru publicul VIP, incluzând 12 loje, spațiu de ospitalitate de minimum 400 mp, separeuri și restaurant
  • propria parcare pentru publicul VIP, cu până la 200 locuri
  • tribune acoperite integral.

Va plăti impozite de 36.000 de euro  Fundația lui Mihai Neșu, grav afectată de deciziile Guvernului: „Vreau să cred că asta i-a scăpat lui Bolojan"
Diverse
14:19
Va plăti impozite de 36.000 de euro Fundația lui Mihai Neșu, grav afectată de deciziile Guvernului: „Vreau să cred că asta i-a scăpat lui Bolojan”
Va plăti impozite de 36.000 de euro  Fundația lui Mihai Neșu, grav afectată de deciziile Guvernului: „Vreau să cred că asta i-a scăpat lui Bolojan”
Cadou inedit pentru „câini" Ce vor primi suporterii lui Dinamo care merg la stadion în ziua în care încep lucrările de demolare: „O amintire pe viață"
Superliga
13:15
Cadou inedit pentru „câini” Ce vor primi suporterii lui Dinamo care merg la stadion în ziua în care încep lucrările de demolare: „O amintire pe viață”
Cadou inedit pentru „câini” Ce vor primi suporterii lui Dinamo care merg la stadion în ziua în care încep lucrările de demolare: „O amintire pe viață”

