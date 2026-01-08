Decizie în „cazul Deac” Anunțul făcut de CFR Cluj despre veteranul echipei: „Purtăm deja discuții”
Ciprian Deac
Superliga

Decizie în „cazul Deac” Anunțul făcut de CFR Cluj despre veteranul echipei: „Purtăm deja discuții”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 08.01.2026, ora 13:28
  • CFR Cluj a oferit o primă reacție cu privire la decizia lui Daniel Pancu (48 de ani) de a nu-l lua pe Ciprian Deac (39 de ani) în cantonamentul echipei din Spania.
  • Ce hotărâre a luat clubul din Gruia cu privire la viitorul lui Deac, în rândurile de mai jos.

CFR Cluj a plecat pe 4 ianuarie în cantonamentul de la Oliva Nova, din Spania, iar Daniel Pancu a decis să lase acasă doi jucători de bază ai echipei: Ciprian Deac și Damjan Djokovic.

Caz închis la Rapid Costel Gâlcă, dezamăgit: „Nu e la prima abatere”  
Citește și
Caz închis la Rapid Costel Gâlcă, dezamăgit: „Nu e la prima abatere”
Citește mai mult
Caz închis la Rapid Costel Gâlcă, dezamăgit: „Nu e la prima abatere”  

CFR Cluj, anunț cu privire la viitorul lui Ciprian Deac

La câteva zile de la scandalul provocat de decizia lui Daniel Pancu, antrenorul clujenilor, CFR a transmis a făcut un anunț:

„O decizie punctuală, de natură tehnică, nu va anula niciodată performanțele și importanța unui sportiv.

Puțini jucători se nasc ca el, și puțini ajung să cunoască exact ce înseamnă o carieră sportivă demnă. A muncit fără încetare, și-a depășit orice limită, chiar și când jocul a presupus, inevitabil, și accidentări, și a fost mereu dispus să ajute.

Și nu a fost un efort în zadar: Ciprian Deac e jucătorul alături de care am cucerit nu mai puțin de 14 trofee, sportivul care a bifat peste 500 de meciuri în tricoul echipei noastre și profesionistul care a influențat nenumărați tineri să meargă pe acest drum.

O muncă pentru care îi vom fi mereu recunoscători, și nu doar prin vorbe.

Ne dorim ca Ciprian Deac să rămână alături de noi, atât cât el își va dori asta, și purtăm deja discuții cu el pentru a-și continua povestea alb-vișinie din postura de membru al staff-ului administrativ.

Indiferent de poziția pe care o va ocupa în cadrul clubului nostru, numele său va avea mereu o rezonanță unică, pentru că a muncit neîncetat să ajungă aici”, a transmis CFR Cluj pe Facebook.

Ciprian Deac, după ce nu a fost luat în cantonamentul CFR-ului: „Mă doare”

Miercuri, Ciprian Deac a vorbit despre decizia clubului. Acesta a preferat să nu critice pe nimeni pentru cele întâmplate.

„Mă doare, evident că mă doare, dar am prea mult respect pentru club ca să mă consider jignit în vreun fel.

Voi continua să mă antrenez ca și până acum, iar dacă va fi nevoie de mine și un singur minut, nu-mi va cădea rangul, ci voi intra și-mi voi face datoria.

Cu sau fără Deac, fotbalul din Gruia va merge mai departe”, a declarat Ciprian Deac, conform gsp.ro.

Ciprian Deac a jucat în 505 meciuri pentru CFR Cluj. Acesta a înscris 90 de goluri și a oferit 118 pase decisive.

În tricoul formației din Gruia, Deac a cucerit 14 trofee: 7 titluri (2008, 2010, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022), 3 Cupe (2009, 2010, 2025) și 4 Supercupe (2010, 2011, 2019, 2021).

100.000 de euro
este cota de piață a lui Ciprian Deac, conform Transfermarkt

Citește și

Caz închis la Rapid Costel Gâlcă, dezamăgit: „Nu e la prima abatere”  
Superliga
12:34
Caz închis la Rapid Costel Gâlcă, dezamăgit: „Nu e la prima abatere”
Citește mai mult
Caz închis la Rapid Costel Gâlcă, dezamăgit: „Nu e la prima abatere”  
„Atenție!” FOTO. Dan Șucu i-a supărat pe ultrașii lui Genoa » Ce mesaje au afișat fanii la adresa conducerii clubului din Serie A
Campionate
12:20
„Atenție!” FOTO. Dan Șucu i-a supărat pe ultrașii lui Genoa » Ce mesaje au afișat fanii la adresa conducerii clubului din Serie A
Citește mai mult
„Atenție!” FOTO. Dan Șucu i-a supărat pe ultrașii lui Genoa » Ce mesaje au afișat fanii la adresa conducerii clubului din Serie A

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU De ce doi dintre cei mai buni absolvenți de Medicină din România au ales să le fie greu în 2026: explică cum au luat Terapie Intensivă la rezidențiat, când mulți colegi ai lor au ales medicină de înfrumusețare
INTERVIU De ce doi dintre cei mai buni absolvenți de Medicină din România au ales să le fie greu în 2026: explică cum au luat Terapie Intensivă la rezidențiat, când mulți colegi ai lor au ales medicină de înfrumusețare
INTERVIU De ce doi dintre cei mai buni absolvenți de Medicină din România au ales să le fie greu în 2026: explică cum au luat Terapie Intensivă la rezidențiat, când mulți colegi ai lor au ales medicină de înfrumusețare
CFR Cluj spania Daniel Pancu liga 1 Ciprian Deac cantonament
Știrile zilei din sport
A jucat 13 meciuri și a câștigat o avere! Suma colosală încasată de  Denis Alibec în 6 luni la FCSB + Ce se va întâmpla cu atacantul
Superliga
08.01
A jucat 13 meciuri și a câștigat o avere! Suma colosală încasată de Denis Alibec în 6 luni la FCSB + Ce se va întâmpla cu atacantul
Citește mai mult
A jucat 13 meciuri și a câștigat o avere! Suma colosală încasată de  Denis Alibec în 6 luni la FCSB + Ce se va întâmpla cu atacantul
FCSB sparge pușculița Cât plătește campioana pentru înlocuitorul lui Adrian Șut:  „E mai bun decât Rădoi!” » Noi detalii despre transfer
Superliga
08.01
FCSB sparge pușculița Cât plătește campioana pentru înlocuitorul lui Adrian Șut: „E mai bun decât Rădoi!” » Noi detalii despre transfer
Citește mai mult
FCSB sparge pușculița Cât plătește campioana pentru înlocuitorul lui Adrian Șut:  „E mai bun decât Rădoi!” » Noi detalii despre transfer
Arbitrii, revoltă anti-Vassaras! O decizie a șefului CCA i-a scandalizat pe centralii și asistenții din Liga 1: „E inuman ce ne pune să facem!”
Superliga
08.01
Arbitrii, revoltă anti-Vassaras! O decizie a șefului CCA i-a scandalizat pe centralii și asistenții din Liga 1: „E inuman ce ne pune să facem!”
Citește mai mult
Arbitrii, revoltă anti-Vassaras! O decizie a șefului CCA i-a scandalizat pe centralii și asistenții din Liga 1: „E inuman ce ne pune să facem!”
„Este detestabil!” Critici dure pentru Nick Kyrgios, după „Bătălia sexelor”: „Arogant, jalnic” » Reacția sportivului s-a viralizat
Tenis
08.01
„Este detestabil!” Critici dure pentru Nick Kyrgios, după „Bătălia sexelor”: „Arogant, jalnic” » Reacția sportivului s-a viralizat
Citește mai mult
„Este detestabil!” Critici dure pentru Nick Kyrgios, după „Bătălia sexelor”: „Arogant, jalnic” » Reacția sportivului s-a viralizat
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:48
„Se agață ca un miros urât” O legendă a lui Manchester United dă vina pe Sir Alex Ferguson pentru declinul echipei
„Se agață ca un miros urât” O legendă a lui Manchester United dă vina pe Sir Alex Ferguson pentru declinul echipei
13:27
Fotbalul, parte din dezmățul Primăriilor Autoritățile locale aproape și-au dublat cheltuielile în 5 ani. Fotbalul bugetar din Liga 1 a urmat același trend. Ce club șochează
Fotbalul, parte din dezmățul Primăriilor Autoritățile locale aproape și-au dublat cheltuielile în 5 ani. Fotbalul bugetar din Liga 1 a urmat același trend. Ce club șochează
14:20
Rinat Akhmetov, lider în România Domeniul în care patronul lui Shakhtar Donetsk a făcut investiții record în 2025
Rinat Akhmetov, lider în România Domeniul în care patronul lui Shakhtar Donetsk a făcut  investiții record în 2025
13:00
Radu Voina, operat de urgență Fostul mare handbalist a suferit o intervenție complicată. Cum se simte acum
Radu Voina, operat de urgență Fostul mare handbalist a suferit o intervenție complicată. Cum se simte acum
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Top stiri din sport
Negocieri pentru Drăgușin! Presa din Italia anunță că un gigant din Serie A a început discuțiile pentru transferul românului » Nu e singura echipă interesată
Stranieri
08.01
Negocieri pentru Drăgușin! Presa din Italia anunță că un gigant din Serie A a început discuțiile pentru transferul românului » Nu e singura echipă interesată
Citește mai mult
Negocieri pentru Drăgușin! Presa din Italia anunță că un gigant din Serie A a început discuțiile pentru transferul românului » Nu e singura echipă interesată
CFR Cluj îl „retrage” pe Deac din fotbal Mureșan anunță ce se va întâmpla cu veteranul clujenilor: „Antrenorii nu cred că el mai poate juca”
Superliga
08.01
CFR Cluj îl „retrage” pe Deac din fotbal Mureșan anunță ce se va întâmpla cu veteranul clujenilor: „Antrenorii nu cred că el mai poate juca”
Citește mai mult
CFR Cluj îl „retrage” pe Deac din fotbal Mureșan anunță ce se va întâmpla cu veteranul clujenilor: „Antrenorii nu cred că el mai poate juca”
Sceptic în privința lui Țicu Ioan Andone nu este impresionat de noul transfer al lui Dinamo: „E mai mult de probă”
Superliga
08.01
Sceptic în privința lui Țicu Ioan Andone nu este impresionat de noul transfer al lui Dinamo: „E mai mult de probă”
Citește mai mult
Sceptic în privința lui Țicu Ioan Andone nu este impresionat de noul transfer al lui Dinamo: „E mai mult de probă”
Mai pleacă Bancu? Căpitanul U Craiova a anunțat noul său plan: „Vreau să dau totul!”
Superliga
08.01
Mai pleacă Bancu? Căpitanul U Craiova a anunțat noul său plan: „Vreau să dau totul!”
Citește mai mult
Mai pleacă Bancu? Căpitanul U Craiova a anunțat noul său plan: „Vreau să dau totul!”

Echipe/Competiții

fcsb 40 CFR Cluj 25 dinamo bucuresti 23 rapid 19 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 8 Poli Iasi 1 uta arad 3 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
09.01

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share