Decizie în „cazul Deac” Anunțul făcut de CFR Cluj despre veteranul echipei: „Purtăm deja discuții”

CFR Cluj a oferit o primă reacție cu privire la decizia lui Daniel Pancu (48 de ani) de a nu-l lua pe Ciprian Deac (39 de ani) în cantonamentul echipei din Spania.

Ce hotărâre a luat clubul din Gruia cu privire la viitorul lui Deac, în rândurile de mai jos.

CFR Cluj a plecat pe 4 ianuarie în cantonamentul de la Oliva Nova, din Spania, iar Daniel Pancu a decis să lase acasă doi jucători de bază ai echipei: Ciprian Deac și Damjan Djokovic.

CFR Cluj, anunț cu privire la viitorul lui Ciprian Deac

La câteva zile de la scandalul provocat de decizia lui Daniel Pancu, antrenorul clujenilor, CFR a transmis a făcut un anunț:

„O decizie punctuală, de natură tehnică, nu va anula niciodată performanțele și importanța unui sportiv.

Puțini jucători se nasc ca el, și puțini ajung să cunoască exact ce înseamnă o carieră sportivă demnă. A muncit fără încetare, și-a depășit orice limită, chiar și când jocul a presupus, inevitabil, și accidentări, și a fost mereu dispus să ajute.

Și nu a fost un efort în zadar: Ciprian Deac e jucătorul alături de care am cucerit nu mai puțin de 14 trofee, sportivul care a bifat peste 500 de meciuri în tricoul echipei noastre și profesionistul care a influențat nenumărați tineri să meargă pe acest drum.

O muncă pentru care îi vom fi mereu recunoscători, și nu doar prin vorbe.

Ne dorim ca Ciprian Deac să rămână alături de noi, atât cât el își va dori asta, și purtăm deja discuții cu el pentru a-și continua povestea alb-vișinie din postura de membru al staff-ului administrativ.

Indiferent de poziția pe care o va ocupa în cadrul clubului nostru, numele său va avea mereu o rezonanță unică, pentru că a muncit neîncetat să ajungă aici”, a transmis CFR Cluj pe Facebook.

Ciprian Deac, după ce nu a fost luat în cantonamentul CFR-ului : „Mă doare”

Miercuri, Ciprian Deac a vorbit despre decizia clubului. Acesta a preferat să nu critice pe nimeni pentru cele întâmplate.

„Mă doare, evident că mă doare, dar am prea mult respect pentru club ca să mă consider jignit în vreun fel.

Voi continua să mă antrenez ca și până acum, iar dacă va fi nevoie de mine și un singur minut, nu-mi va cădea rangul, ci voi intra și-mi voi face datoria.

Cu sau fără Deac, fotbalul din Gruia va merge mai departe”, a declarat Ciprian Deac, conform gsp.ro.

Ciprian Deac a jucat în 505 meciuri pentru CFR Cluj. Acesta a înscris 90 de goluri și a oferit 118 pase decisive.

În tricoul formației din Gruia, Deac a cucerit 14 trofee: 7 titluri (2008, 2010, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022), 3 Cupe (2009, 2010, 2025) și 4 Supercupe (2010, 2011, 2019, 2021).

100.000 de euro este cota de piață a lui Ciprian Deac, conform Transfermarkt

