„Nu există nimic mai frumos” Fostul lider WTA se opune modificărilor propuse de Novak Djokovic: „Nu găsești asta în alt sport”

Kim Clijsters (43 de ani), fostul lider WTA, a vorbit despre modificările revoluționare pe care Novak Djokovic (39 de ani, 5 ATP) le-a propus pentru tenis.

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Multipla câștigătoare de Grand Slam s-a opus ideilor sârbului, prin care acesta a sugerat scurtarea jocului.

Clijsters consideră că „sportul alb” ar trebui să rămână la regulile tradiționale, meciurile de lungă durată fiind partea cea mai frumoasă a tenisului.

Kim Clijsters: „Nu există nimic mai frumos decât să urmărești un meci de patru sau cinci ore”

„Cred că nu există nimic mai frumos decât să urmărești un meci de patru sau cinci ore. Și astea nu se întâmplă în fiecare zi, nu-i așa?

Dar să avem câteva astfel de meciuri într-un turneu, mai ales dacă e un meci între Novak și Sinner sau între Novak și Rafa sau între Rafa și Roger.

Genul acela de momente care, cred eu, ies cu adevărat în evidență în istoria sportului nostru. Și ar fi păcat să nu mai avem parte de așa ceva.

Așa că nu cred că aș vrea să văd asta. Dar înțeleg, mai ales din perspectiva lui Novak, și aud asta des și în lumea afacerilor. Sunt mulți oameni care vorbesc despre drepturile TV și asta ar ușura mult lucrurile pentru multe părți care investesc în acest sport.

Dar cred că, în calitate de jucătoare, sunt și eu cam de modă veche, în sensul că nu-mi place să văd prea multe schimbări în sportul nostru. De exemplu, îmi amintesc când s-a introdus coaching-ul pe teren și mă întrebam: «Ce facem? Luăm ceva ce e bun și îl schimbăm».

Sunt de modă veche în privința asta, dar îmi place să văd acele câteva meciuri, un turneu de Grand Slam în care totul este extrem de intens și se dă o adevărată bătălie.

Asta nu găsești în niciun alt sport. Așa că îmi place la nebunie că avem acest lucru”, a spus Clijsters în podcastul său, „Love All”, potrivit tennis365.com.

4 titluri de Grand Slam a cucerit Kim Clijsters de-a lungul carierei, de trei ori la US Open și o dată la Australian Open

Propunerile lui Novak Djokovic pentru modificarea jocului

Ideile pentru scurtarea jocului de tenis i-au adus mai multe critici sârbului, mulți fani susținând că face presiuni în acest sens deoarece un timp de joc mai scurt l-ar ajuta pe finalul carierei, având în vedere vârsta lui (39).

Ar trebui să schimbăm formatul de punctaj. Să nu se joace până la șase game-uri pe set, ci până la patru, eventual fără avantaj. Cel mai bun din cinci seturi, pentru ca meciurile să se încadreze într-un interval de două ore. Este cel mai bine pentru toată lumea. Novak Djokovic, în emisiunea „Nick Knows Ball”

FOTO. Novak Djokovic, în urmă cu an, la trofeul cu numărul 100 al carierei

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