„Încălcare sistematică a legii” Fenomenul dăunător de pe stadionul Giulești l-a determinat pe politologul Cristian Preda să facă un apel public către conducerea Rapidului
Cristian Preda, politolog (foto: Facebook)
Superliga

„Încălcare sistematică a legii” Fenomenul dăunător de pe stadionul Giulești l-a determinat pe politologul Cristian Preda să facă un apel public către conducerea Rapidului

alt-text Cristina Negrilă
alt-text Publicat: 06.08.2026, ora 10:27
alt-text Actualizat: 06.08.2026, ora 14:55
  • După meciul Rapid - CFR Cluj 3-1, politologul Cristian Preda a transmis un mesaj public adresat conducerii clubului din Grant, în care reclamă faptul că, la meciurile disputate pe arena din Giulești, numeroși spectatori fumează în tribune, deși legislația interzice acest lucru.
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Cristian Preda a postat un mesaj pe contul de Facebook în care a mărturisit că scrie în calitate de „suporter (foarte) vechi al Rapidului” și abonat la meciurile de pe teren propriu.

Politologul spune că fenomenul fumatului pe stadion persistă la aproape zece ani de la intrarea în vigoare a legii antifumat.

Politologul Cristian Preda, fan Rapid, reclamă fumatul de pe stadionul Giulești: „Încălcare sistematică a legii”

Interdicția generală a fumatului în spațiile publice închise a fost introdusă prin Legea nr. 15/2016, care a modificat și completat Legea nr. 349/2002.

Cristian Preda face un apel la conducerea clubului din Grant:

„Am observat un lucru foarte neplăcut în tribunele din Giulești și anume că, la zece ani de la adoptarea legii care interzice fumatul pe stadioane, la meciurile Rapidului se pufăie întruna”.

Politologul afirmă că a luat atitudine, însă reacțiile au fost, de cele mai multe ori, ostile:

„Am încercat de câteva ori să îi opresc pe cei care fac asta, inclusiv în preajma unor copii. Uneori, au fost oameni de înțeles, dar de cele mai multe ori s-au supărat, mi-au spus fie că nu există o lege care să interzică fumatul, fie că ea e încălcată peste tot în lume”.

Acesta susține că a solicitat și sprijinul personalului prezent pe stadion, însă fără rezultat.

„Am încercat în două rânduri să cer ajutorul unor angajați ai clubului (…). Niciun angajat nu a intervenit în mod efectiv.

Mi se pare, de altfel, șocant că un număr măricel de persoane cu diverse ecusoane, veste, badge-uri etc. se află în incinta stadionului, dar niciuna nu are în fișa postului oprirea fumatului în tribune”.

În finalul mesajului, Preda solicită conducerii Rapidului să ia măsuri: „Credeți că ați putea rezolva această problemă? În fond, e vorba despre o încălcare sistematică a legii”.

Iată mesajul integral:

Ce prevede legea antifumat

Interdicția de a fuma în tribunele stadioanelor este prevăzută de Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, modificată prin Legea nr. 15/2016, care a extins interdicția fumatului în spațiile publice închise.

Articolul 3 alineatul (1) din lege prevede:

„Se interzice fumatul în toate spațiile publice închise, spațiile închise de la locul de muncă, mijloacele de transport în comun, locurile de joacă pentru copii”.

Potrivit articolului 2 din același act normativ, „spațiul public închis” este definit ca:

„Orice spațiu accesibil publicului sau destinat utilizării colective, indiferent de forma de proprietate ori de dreptul de acces, care are un acoperiș, plafon ori tavan și este delimitat de cel puțin doi pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar ori permanent”.

În cazul stadioanelor moderne din România, inclusiv al stadionului Giulești, sectoarele acoperite care îndeplinesc aceste condiții intră sub incidența legii antifumat.

În plus, regulamentele de ordine interioară adoptate de administratorii arenelor interzic, de regulă, fumatul în incinta stadionului, cu excepția zonelor special amenajate, acolo unde acestea există.

Nerespectarea interdicției constituie contravenție. Persoanele fizice care fumează în spațiile în care acest lucru este interzis pot fi sancționate cu amendă cuprinsă între 100 și 500 de lei, iar administratorii spațiilor au obligația de a aplica și de a asigura respectarea prevederilor legale, inclusiv prin afișarea indicatoarelor și intervenția personalului desemnat.

Cine este Cristian Preda

Cristian Preda este politolog, profesor la Facultatea de Științe Politice a Universității din București și fost europarlamentar.

A fost deputat în Parlamentul European în perioada 2009–2019, unde a activat în grupul Partidului Popular European (PPE).

De-a lungul carierei, a fost consilier prezidențial pe probleme de politică internă, analist politic și autor al mai multor volume dedicate democrației, sistemelor electorale și vieții politice din România și este activ și pe rețelele sociale, unde își exprimă frecvent opiniile cu privire la subiecte de interes public.

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