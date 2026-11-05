Campionul în mașina lui Senna FOTO. Kimi Antonelli, noul „rege” al Formulei 1, invitat în casa-muzeu a legendei braziliene

Kimi Antonelli a sărbătorit titlul mondial acasă la Ayrton Senna, idolul său, unul dintre cei mai mari piloți din istoria F1, stins din viață pe circuitul de la Imola în 1994. Cu 12 ani înainte să se nască noul campion. Amândoi au fost legați de acest număr.

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Kimi Antonelli a devenit pe 1 noiembrie, în Mexic, cel mai tânăr campion mondial al Formulei 1, la 20 de ani și 68 de zile.

Ca un semn, prima cursă a pilotului Mercedes după cucerirea titlului F1 e la Sao Paulo, orașul legendarului Ayrton Senna, idolul italianului.

Numărul 12. Al lui Ayrton Senna și al lui Kimi Antonelli

Kimi s-a născut în 2006, la 12 ani după ce faimosul brazilian, triplu campion mondial, s-a stins într-un tragic accident în timpul cursei de la Imola.

Senna avea numărul 12 pe monopost la Lotus (1985-1987) și la McLaren când a cucerit primul titlu, în 1988, iar Antonelli l-a preluat. Îl va avea și sezonul viitor pe mașină, a spus el pentru Sky Sport Italia.

Acum, înaintea Marelui Premiu al Braziliei (duminică), peninsularul a fost invitat de familia lui Senna la Fazenda Dois Lagos, ferma acestuia transformată în muzeu la Tatui, 130 km de capitala statului paulista.

Și Kimi s-a urcat în mașina Lotus 98T pilotată de Ayrton și expusă în fața casei.

Antonelli: „Voi purta aceste amintiri pentru totdeauna”

I-a avut alături pe tatăl său Marco și pe cei trei nepoți ai lui Senna, Bruno, Lalalli și Bianca. Ei i-au dăruit o sculptură specială: bustul pilotului din Sao Paulo.

„Mulțumesc întregii familii Senna. Îmi va lua ceva timp să înțeleg pe deplin, dar voi purta aceste amintiri pentru totdeauna”, a postat tânărul peninsular pe Instagram.

În urmă cu un an, înaintea aceluiași Grand Prix, Antonelli s-a recules în fața mormântului lui Ayrton de la cimitirul Morumbi, a subliniat Sky Italia.

Pe 9 noiembrie 2025, Kimi a încheiat al doilea cursa de la Interlagos, după campionul mondial Lando Norris. În 2026, el e „regele” Formulei 1.

Am avut plăcerea de a-l primi pe noul campion Kimi Antonelli într-un moment special: lângă Lotusul lui Ayrton Senna, sărbătorindu-i triumful cu un cadou emoționant, o sculptură a lui Ayrton. O legătură între generații care împărtășesc aceeași pasiune pentru motorsport. Felicitări, Kimi, pentru această realizare și pentru călătoria ta. Ești incredibil! Suntem mândri de tine. Lalalli, nepoata lui Ayrton Senna

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