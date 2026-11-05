Campionul în mașina lui Senna FOTO. Kimi Antonelli, noul „rege” al Formulei 1, invitat în casa-muzeu a legendei braziliene +9 foto
Kimi Antonelli, în mașina lui Ayrton Senna, înconjurat de tatăl său și de nepoții faimosului pilot brazilian. Foto: Instagram
Formula 1

Campionul în mașina lui Senna FOTO. Kimi Antonelli, noul „rege” al Formulei 1, invitat în casa-muzeu a legendei braziliene

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 05.11.2026, ora 16:45
alt-text Actualizat: 05.11.2026, ora 16:46
  • Kimi Antonelli a sărbătorit titlul mondial acasă la Ayrton Senna, idolul său, unul dintre cei mai mari piloți din istoria F1, stins din viață pe circuitul de la Imola în 1994. Cu 12 ani înainte să se nască noul campion. Amândoi au fost legați de acest număr.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Kimi Antonelli a devenit pe 1 noiembrie, în Mexic, cel mai tânăr campion mondial al Formulei 1, la 20 de ani și 68 de zile.

Ca un semn, prima cursă a pilotului Mercedes după cucerirea titlului F1 e la Sao Paulo, orașul legendarului Ayrton Senna, idolul italianului.

Cristiano Ronaldo și-a anunțat retragerea! Nu va mai juca pentru Portugalia: „Plec cu capul sus, mândru de drumul pe care l-am parcurs”
Citește și
Cristiano Ronaldo și-a anunțat retragerea! Nu va mai juca pentru Portugalia: „Plec cu capul sus, mândru de drumul pe care l-am parcurs”
Citește mai mult
Cristiano Ronaldo și-a anunțat retragerea! Nu va mai juca pentru Portugalia: „Plec cu capul sus, mândru de drumul pe care l-am parcurs”

Numărul 12. Al lui Ayrton Senna și al lui Kimi Antonelli

Kimi s-a născut în 2006, la 12 ani după ce faimosul brazilian, triplu campion mondial, s-a stins într-un tragic accident în timpul cursei de la Imola.

Senna avea numărul 12 pe monopost la Lotus (1985-1987) și la McLaren când a cucerit primul titlu, în 1988, iar Antonelli l-a preluat. Îl va avea și sezonul viitor pe mașină, a spus el pentru Sky Sport Italia.

Kimi Antonelli, în mașina Lotus pilotată de Ayrton Senna. Noul campion mondial F1 a fost invitat în casa-muzeu a legendei braziliene
Kimi Antonelli, în mașina Lotus pilotată de Ayrton Senna. Noul campion mondial F1 a fost invitat în casa-muzeu a legendei braziliene

Galerie foto (9 imagini)

Kimi Antonelli, în mașina Lotus pilotată de Ayrton Senna. Noul campion mondial F1 a fost invitat în casa-muzeu a legendei braziliene. Fotografii: Instagram Kimi Antonelli, în mașina Lotus pilotată de Ayrton Senna. Noul campion mondial F1 a fost invitat în casa-muzeu a legendei braziliene Kimi Antonelli, în mașina Lotus pilotată de Ayrton Senna. Noul campion mondial F1 a fost invitat în casa-muzeu a legendei braziliene Kimi Antonelli, în mașina Lotus pilotată de Ayrton Senna. Noul campion mondial F1 a fost invitat în casa-muzeu a legendei braziliene Kimi Antonelli, în mașina Lotus pilotată de Ayrton Senna. Noul campion mondial F1 a fost invitat în casa-muzeu a legendei braziliene
+9 Foto
labels.photo-gallery

Acum, înaintea Marelui Premiu al Braziliei (duminică), peninsularul a fost invitat de familia lui Senna la Fazenda Dois Lagos, ferma acestuia transformată în muzeu la Tatui, 130 km de capitala statului paulista.

Și Kimi s-a urcat în mașina Lotus 98T pilotată de Ayrton și expusă în fața casei.

Antonelli: „Voi purta aceste amintiri pentru totdeauna”

I-a avut alături pe tatăl său Marco și pe cei trei nepoți ai lui Senna, Bruno, Lalalli și Bianca. Ei i-au dăruit o sculptură specială: bustul pilotului din Sao Paulo.

„Mulțumesc întregii familii Senna. Îmi va lua ceva timp să înțeleg pe deplin, dar voi purta aceste amintiri pentru totdeauna”, a postat tânărul peninsular pe Instagram.

În urmă cu un an, înaintea aceluiași Grand Prix, Antonelli s-a recules în fața mormântului lui Ayrton de la cimitirul Morumbi, a subliniat Sky Italia.

Pe 9 noiembrie 2025, Kimi a încheiat al doilea cursa de la Interlagos, după campionul mondial Lando Norris. În 2026, el e „regele” Formulei 1.

Am avut plăcerea de a-l primi pe noul campion Kimi Antonelli într-un moment special: lângă Lotusul lui Ayrton Senna, sărbătorindu-i triumful cu un cadou emoționant, o sculptură a lui Ayrton. O legătură între generații care împărtășesc aceeași pasiune pentru motorsport. Felicitări, Kimi, pentru această realizare și pentru călătoria ta. Ești incredibil! Suntem mândri de tine. Lalalli, nepoata lui Ayrton Senna

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

ANALIZĂ. Doar Rogobete. De când s-a întors în Guvern, pe pagina de Facebook a ministerului Sănătății au apărut zeci de postări doar cu ministrul. Recordul a fost stabilit într-o zi de marți
ANALIZĂ. Doar Rogobete. De când s-a întors în Guvern, pe pagina de Facebook a ministerului Sănătății au apărut zeci de postări doar cu ministrul. Recordul a fost stabilit într-o zi de marți
ANALIZĂ. Doar Rogobete. De când s-a întors în Guvern, pe pagina de Facebook a ministerului Sănătății au apărut zeci de postări doar cu ministrul. Recordul a fost stabilit într-o zi de marți
formula 1 sao paulo Ayrton Senna kimi antonelli
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:51
Bancu e TGV-ul Craiovei Căpitanul alb-albaștrilor, în ritmul celui mai bun sezon al carierei. A depășit o barieră impresionantă
Bancu e TGV-ul Craiovei Căpitanul alb-albaștrilor, în ritmul celui mai bun sezon al carierei.  A depășit o barieră impresionantă
12:17
Spalletti, gest șocant FOTO. Antrenorul lui Juventus și-a amenințat jucătorul: „Îți dau un pumn!” » Faza care l-a înfuriat
Spalletti, gest șocant FOTO. Antrenorul lui Juventus și-a amenințat jucătorul: „Îți dau un pumn!” » Faza care l-a înfuriat
11:45
Contractul vieții la 30 de ani Marius Coman, dorit într-un campionat îndepărtat! UTA așteaptă oferta oficială
Contractul vieții la 30 de ani Marius Coman, dorit într-un campionat îndepărtat! UTA așteaptă oferta oficială
11:11
Dispare o echipă națională? FRF ia în calcul desființarea unui lot al României! Planul federației
Dispare o echipă națională? FRF ia în calcul desființarea unui lot al României! Planul federației
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!

Cristian Geambașu: Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!

Cristian Geambașu: Suciu e „surprins neplăcut”. Trăiască eufemismele!
Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?

Radu Naum: Cine antrenează FCSB?
Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu anti-FCSB! Noroc că avem VAR!

Dan Udrea: Arbitrii din teren au greșit pro, nu <span>anti-FCSB!</span> Noroc că avem VAR!
Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă

Cristian Tudor Popescu: Virusul din iarbă
De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce l-a mințit Răducioiu pe Prunea

Cristian Geambașu: De ce <span>l-a</span> mințit Răducioiu pe Prunea
Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți

Cătălin Tolontan: Mbappé suntem noi toți
Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!

Dan Udrea: Statul amputează și comemorările!
„Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?

Cristian Geambașu: „Dragă Anglia” sau niciodată Anglia?
Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu l-a umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, s-a descalificat pe el însuși!

Dan Udrea: Pancu <span>l-a</span> umilit pe Andrei Șucu, dar, de fapt, <span>s-a</span> descalificat pe el însuși!
Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul

Vlad Nedelea: Scorul rușinii! Csikszereda se laudă cu umilința unor adolescente, iar FRF patronează circul
Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”

Cătălin Tolontan: Vorbesc polițiștii „pe bune”
Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede s-a dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial

Dan Udrea: Cam repede <span>s-a</span> dezumflat Reghe, după ce a fost umflat artificial
Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?

Cristian Geambașu: Mao sau Țestoasa Ninja?
Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare

Silviu Tudor Samuilă: Mbappe, China și libertatea de exprimare
Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze

Dan Udrea: Fotbalul nu face altceva decât să întrețină ura și să o viralizeze
Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege

Radu Naum: Ultimul rege
Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe

Cristian Geambașu: Umilirea lui Mbappe
De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu

Silviu Tudor Samuilă: De ziua românului Chivu
Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!

Dan Udrea: Când Șumudică ajunge să fie cel mai lucid, vorbind despre cuțite și rasism!
Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei

Cătălin Tolontan: Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei

Cătălin Tolontan: Lula, Bolsonaro și naționala Braziliei
Top stiri
Procesul Săpunaru - FRF Detalii secrete din dosarul de două milioane de euro
Diverse
10:20
Procesul Săpunaru - FRF Detalii secrete din dosarul de două milioane de euro
Citește mai mult
Procesul Săpunaru - FRF Detalii secrete din dosarul de două milioane de euro
Au demolat vechiul Pro Rapid FOTO+VIDEO. Ce s-a ales de baza legendară a giuleștenilor: clădirea a dispărut! Ce se plănuiește 
Special
06:00
Au demolat vechiul Pro Rapid FOTO+VIDEO. Ce s-a ales de baza legendară a giuleștenilor: clădirea a dispărut! Ce se plănuiește
Citește mai mult
Au demolat vechiul Pro Rapid FOTO+VIDEO. Ce s-a ales de baza legendară a giuleștenilor: clădirea a dispărut! Ce se plănuiește 
Flamaropol, la 10 ani de la demolare VIDEO+FOTO. Mai multe camere de supraveghere decât muncitori pe șantierul care ar trebui finalizat în 6 luni!
Special
09:00
Flamaropol, la 10 ani de la demolare VIDEO+FOTO. Mai multe camere de supraveghere decât muncitori pe șantierul care ar trebui finalizat în 6 luni!
Citește mai mult
Flamaropol, la 10 ani de la demolare VIDEO+FOTO. Mai multe camere de supraveghere decât muncitori pe șantierul care ar trebui finalizat în 6 luni!
FOTO | Accident pe Linia 41, cu tramvai vs mașină. Martor: E blocat tot în intersecția Crângași cu Ceahlău
B365
05.11
FOTO | Accident pe Linia 41, cu tramvai vs mașină. Martor: E blocat tot în intersecția Crângași cu Ceahlău
Citește mai mult
FOTO | Accident pe Linia 41, cu tramvai vs mașină. Martor: E blocat tot în intersecția Crângași cu Ceahlău

Echipe/Competiții

fcsb 38 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 19 rapid 20 Universitatea Craiova 23 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 10 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova u cluj fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share