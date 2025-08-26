A intrat în cartea recordurilor la 102 ani! Japonezul care a demonstrat că vârsta nu are limite

Japonezul Kokichi Akuzawa (102 ani) a intrat direct în Cartea Recordurilor, după ce a a devenit cea mai vârstnică persoană din lume care a escaladat Muntele Fuji.

Kokichi Akuzawa a demonstrat că vârsta nu are limite! Japonezul a devenit cel mai în vârstă alpinist care a ajuns pe vârful celebrului munte Fuji.

Kokichi Akuzawa a intrat direct în Cartea Recordurilor la 102 ani

Cu toate acestea, Akuzawa a declarat că pentru el această realizare nu este nimic special, având în vedere că a mai făcut acest lucru și în urmă cu 6 ani, la vârsta de 96 de ani.

„Sunt cu șase ani mai în vârstă decât ultima dată când l-am escaladat.

Am mai fost acolo și m-am bucurat de priveliște de mai multe ori, nu a fost nimic special (de data asta). Ultima dată, am ajuns și în vârf”, a declarat Kokichi Akuzawa luni seara, potrivit L'Equipe.

3.776 metri înălțime are muntele Fuji

Misiunea nu a fost una ușoară

Născut în 1923, Kokichi Akuzawa, fost crescător de vite, a avut parte de o pregătire dificilă anul acesta.

Japonezul a suferit o căzătură în timpul unei ascensiuni în ianuarie, ca mai apoi să sufere de zona zoster, înainte de a fi internat în spital pentru insuficiență cardiacă.

Starea sa fizică i-a îngrijorat pe membrii familiei, însă Akuzawa a fost hotărât să își ducă misiunea până la capăt.

De altfel, fiica sa Yukiko, în vârstă de 75 de ani, a dezvăluit că recuperaea tatălui ei a fost una miraculoasă:

„Recuperarea sa a fost atât de rapidă încât medicilor nu le-a venit să creadă”.

Urcarea pe Muntele Fuji i-a luat trei zile și a stat două nopți într-o cabană montană.

În călătoria sa a fost însoțit de una dintre nepoatele sale și o asistentă medicală. Întrebat dacă va mai urca vreodată pe Muntele Fuji, Akuzawa, voluntar la un centru de îngrijire pentru seniori care predă pictură, a răspuns cu un un „NU” hotărât.

