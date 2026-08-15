Rapid, mutare decisivă la derby-ul cu Dinamo? Giuleștenii au ales una dintre cele mai faimoase partide de șah pentru a prefața derby-ul: atac construit prin sacrificii
Superliga

Rapid, mutare decisivă la derby-ul cu Dinamo? Giuleștenii au ales una dintre cele mai faimoase partide de șah pentru a prefața derby-ul: atac construit prin sacrificii

alt-text Cristina Negrilă
alt-text Publicat: 15.08.2026, ora 13:34
alt-text Actualizat: 15.08.2026, ora 13:39
  • Rapid a postat, înaintea meciului cu Dinamo din această seară, o fotografie cu o tablă de șah și un mesaj aparent simplu: „Diseară, tabla e pregătită. Avem o singură mutare de făcut. La luptă, băieți! Hai Rapid!”.
  • În spatele imaginii se află o referință la una dintre cele mai faimoase partide de șah din istorie, „Partida de la Operă”, jucată la Paris în urmă cu aproape 170 de ani. Detalii, în articolul de mai jos.
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Poziția în care sunt așezate piesele în fotografia giuleștenilor este chiar cea de dinaintea ultimei mutări dintr-o partidă a lui Paul Morphy.

Este vorba despre momentul în care atacul construit printr-o serie de sacrificii urma să se încheie cu un spectaculos șah-mat.

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Morphy a apelat la unul dintre principiile de bază ale șahului: coordonarea pieselor, ceea ce Daniel Pancu își dorește să vadă diseară, pe Giulești, în derby-ul cu Dinamo.

Rapid s-a inspirat din una dintre cele mai faimoase partide de șah din istorie!

O partidă de șah desfășurată într-o lojă a Operei din Paris, în urmă cu aproape 170 de ani, avea să devină una dintre cele mai faimoase din istorie.

Partida a rămas cunoscută drept „Partida de la Operă” și este prezentată de generații întregi de jucători drept un exemplu perfect al felului în care un atac poate fi construit prin sacrificii.

Totul s-a terminat în doar 17 mutări, cu un sacrificiu spectaculos și un șah-mat devenit celebru.

În timp ce pe scena Operei se desfășura spectacolul, într-o lojă privată doi aristocrați, ducele de Brunswick și contele Isouard, aveau o altă preocupare: o partidă de șah. Adversarul lor era Paul Morphy, un american de numai 21 de ani, considerat un adevărat fenomen al șahului.

Ducele și Contele se consultau înaintea fiecărei mutări.

Partida a început aparent normal, dar mutare după mutare, Morphy a început să-și sacrifice piesele pentru a ajunge la regele advers: mai întâi a renunțat la un cal, apoi și-a sacrificat un turn.

Din exterior, pentru un amator care n-ar fi putut să intuiască planul excepțional al lui Morphy, părea că americanul își aruncă pur și simplu piesele. În realitate, fiecare sacrificiu avea un scop.

Morphy își deschidea drumul către regele advers, iar cei doi aristocrați ajungeau tot mai aproape de o poziție fără scăpare.

Apoi, cu victoria aproape, Morphy a făcut ceva și mai greu de imaginat: și-a sacrificat regina, cea mai puternică piesă de pe tablă!

Ducele Brunswick și contele Isouard au fost nevoiți să o captureze.

Când regina a dispărut, americanul și-a folosit turnul, mutându-l decisiv: șah-mat! Partida se încheiase după doar 17 mutări.

În prezent, momentul final al acestui meci este una dintre cele mai cunoscute poziții din istoria șahului.

În postarea Rapidului, fotografia aleasă surprinde chiar poziția de dinaintea ultimei mutări: piesele sunt așezate exact înainte ca Morphy să dea lovitura finală.

În Partida de la Operă, Morphy a jucat cu piesele albe, iar adversarii cu cele negre. Giuleștenii au sacrificat din acuratețea poziției, alegând să ilustreze partida alocând Rapidului piese de culoare vișinie, echivalentul celor de culoare neagră și lăsând adversarului piesele albe.

Imaginea postată de Rapid pe social media Imaginea postată de Rapid pe social media
Imaginea postată de Rapid pe social media

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