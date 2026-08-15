Pauză neașteptată în circuitul WTA Se oprește după Wimbledon: „Vreau să mă refac mental și fizic”
Laura Siegemund. Foto: Imago
Tenis

Pauză neașteptată în circuitul WTA Se oprește după Wimbledon: „Vreau să mă refac mental și fizic”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 15.08.2026, ora 14:59
  • Laura Siegemund (38 de ani, #98 WTA) a anunțat că ia o pauză de la tenis după Wimbledon și că nu va participa la turneele din SUA.
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Nemțoaica nu a indicat un motiv concret, însă a transmis că simte nevoia să se refacă atât mental, cât și fizic.

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Laura Siegemund vrea o pauză după Wimbledon: „Vreau să mă refac mental și fizic”

Siegemund este una dintre cele mai experimentate jucătoare aflate încă în circuit și are în palmares 20 de titluri la simplu și dublu.

În prezent ocupă locul 98 WTA la simplu, cea mai bună clasare a carierei fiind poziția 27. La dublu, situația stă diferit: este pe locul 21 mondial, iar în trecut a urcat până pe locul 4.

„Salut tuturor! După Wimbledon, am decis să iau o pauză de la competiții, așa că voi lipsi de la turneele din SUA și nu voi mai juca pentru o perioadă.

Vreau să-mi acord puțin timp liber, să mă refac mental și fizic, iar apoi să văd încotro mă va duce drumul”, a scris Siegemund pe Instagram.

La 38 de ani și după aproape două decenii petrecute în circuit, Siegemund a vorbit recent despre cât de mult s-a schimbat viața în WTA și despre adaptarea continuă pe care o presupune competiția la acest nivel.

„Cred că lucrurile au devenit și mai profesioniste din multe puncte de vedere. Chiar și la turneele de 250 ai mâncare foarte bună. Ai sală de fitness. Jocul a devenit mult mai atletic, așa că toată lumea merge la sală.

Toată lumea are nevoie de anumite echipamente, iar acestea sunt puse la dispoziție chiar și la turneele de nivel mai mic, nu doar la cele de 1000 sau 500.

La foarte multe niveluri, atât în ceea ce privește lucrurile din afara terenului, cât și pe cele de pe teren, pentru că trebuie să fim la cel mai înalt nivel în fiecare zi, standardul a crescut cu siguranță”, a spus aceasta, în aprilie 2026, conform wta.com.

Siegemund a avut parte de un Wimbledon tensionat: „Învață să pierzi”

La ultimul turneu de la Wimbledon, Laura Siegemund a fost implicată și într-un conflict în sferturile probei de dublu mixt.

Alături de Edouard Roger-Vasselin, ea a avut un conflict cu Jelena Ostapenko în timpul și după partida cu perechea formată din letonă și Marcelo Arevalo.

Conflictul a început în tie-break-ul setului secund, la scorul de 7-7, după ce Siegemund a primit al doilea avertisment al meciului pentru depășirea timpului.

Jucătoarea germană a răspuns criticând, la rândul ei, ritmul de joc al Jelenei Ostapenko.

Tensiunile au continuat și după încheierea partidei, când Siegemund a refuzat să-i strângă mâna adversarei. Ulterior, Ostapenko și Roger-Vasselin au avut un schimb de replici lângă scaunul arbitrului.

„Acceptă mai bine înfrângerea, da? Învață să pierzi”, i-a transmis Ostapenko lui Siegemund, conform theguardian.com.

2017
a fost anul în care cariera Laurei Siegemund a fost oprită de o accidentare gravă.

La doar câteva săptămâni după ce câștigase turneul de la Stuttgart, Siegemund și-a rupt ligamentul încrucișat anterior de la genunchiul drept și a lipsit aproximativ 10 luni din circuit.

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