Clubul Real Madrid se află în centrul unui scandal diplomatic cu China, din cauza unei postări pe rețelele sociale în memoria victimelor alunecărilor de teren de la granița dintre Nepal și China.

Mesajul postat de „galactici” i-a înfuriat pe fanii chinezi, care au criticat dur clubul pentru formularea folosită.

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Miercurea trecută, în districtul Chitwan din sudul Nepalului a avut loc o adevărată catastrofă.

Inundațiile provocate de prăbușirea unui ghețar în Munții Himalaya au dus la decesul a peste 800 de persoane și la dispariția a 3.000 de oameni din Nepal și China, conform hotnews.ro.

Real Madrid, în centrul unui scandal diplomatic cu China

Înaintea meciului de campionat cu Malaga de duminică, scor 4-0, Real Madrid a postat pe rețelele de socializare un mesaj în limba engleză și spaniolă în semn de solidaritate pentru persoanele decedate în urma inundațiilor catastrofale din Asia.

Jucătorii celor două echipe au ținut și un minut de reculegere pe „Santiago Bernabeu” și au purtat banderole negre.

Postarea postată de „galactici” i-a înfuriat pe fanii din China din cauza formulării folosite. Real Madrid și-a exprimat solidaritatea față victimele din „Nepal și Tibet”, menționând cele două teritorii separat.

Reacția Chinei a fost una dură din cauza faptului că Tibetul a fost menționat alături de un stat suveran precum Nepal.

Presa chineză a notat că Tibetul, cunoscut și sub denumirea de Xizang, este o parte a teritoriului Chinei și menționarea regiunii alături de Nepal, un stat suveran, „contravine principiului unei singure Chine”, potrivit global.chinadaily.com.cn.

Global Times, publicație influentă, apropiată de autoritățile chineze, a criticat dur Real Madrid, acuzând clubul că alimentează tendințele separatiste și ignoră istoria Chinei.

Potrivit recomandărilor autorităților, formularea corectă pe care ar fi trebuit să o folosească Real Madrid în acest postare era regiunea „Xizang a Chinei” în locul denumirii „Tibet”.

Pe platforma Weibo, acolo unde Real Madrid postează des, dar unde nu a făcut-o de această dată, fanii chinezi s-au mobilizat împotriva clubului și au amenințat cu boicotarea produselor oficiale ale „galacticilor” și a contractelor comerciale ale clubului din Asia.

Ar putea fi o lovitură pentru clubul condus de Florentino Perez, deoarece China reprezintă una dintre cele mai strategice piețe comerciale pentru Real Madrid.

Până în acest moment, nu au fost menționate acțiuni în instanță și nici rezilieri ale contractelor de către partenerii comerciali ai clubului madrilen.

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