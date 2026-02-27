Procuratura spaniolă solicită pedeapsa de un an de închisoare pentru fanul care a făcut gesturi rasiste la adresa lui Kylian Mbappe (27 de ani), în timpul meciului cu Real Oviedo, din luna august a anului trecut.

La partida încheiată cu 3-0 în favoarea „galacticilor”, în minutul 37, atunci când Mbappe a marcat primul gol al meciului, un fan al formației adverse a făcut gesturi rasiste și l-a insultat pe starul francez, întregul moment fiind surpins de camerele TV.

Procuratura solicită o pedeapsă de un an de închisoare și o amendă de 2.880 de euro pentru fanul care i-a adresat jigniri lui Kylian Mbappe, conform mundodeportivo.com.

Parchetul recunoaște ca circumstanță atenuantă faptul că suporterul se afla în stare de ebrietate și, de asemenea, solicită ca inculpatul să îl despăgubească pe Mbappe cu 2.000 de euro pentru daune morale.

Conform sursei citate, Procuratura a înaintat dosarul către Tribunalul de Primă Instanță din Oviedo, iar în aceste momente se așteaptă stabilirea unei date pentru proces.

Ce s-a întâmplat la Real Oviedo - Real Madrid

Gesturile rasiste s-au petrecut în minutul 37 al partidei, atunci când Kylian Mbappe a marcat primul gol al meciului. În timp ce francezul celebra golul, suporterul a strigat și a făcut gesturi rasiste, imitând o maimuță.

Totul a fost surprins de camerele TV, momentul devenind ulterior viral, motiv pentru care organele legii s-au autosesizat în acest caz.

