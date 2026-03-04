Mbappe riscă ruptura! Ar putea rata Mondialul dacă revine prea repede după accidentare. Ce are francezul la genunchi

Kylian Mbappe a suferit oficial o entorsă la genunchiul stâng, dar afecțiunea lui e mai serioasă și riscă să se transforme într-o accidentare gravă. Francezul poate pierde turneul final din vară!

Kylian Mbappe a lipsit în ultima etapă la Real Madrid, la 0-1 cu Getafe, pe 2 martie.

Oficial, golgheterul francez are o entorsă la genunchiul stâng și e așteptat să reintre peste două săptămâni, la returul cu Manchester City, pe 17 martie.

38 de goluri a marcat Kylian Mbappe la Real Madrid în acest sezon în 33 de meciuri în toate competițiile

Mbappe are probleme mari la genunchiul stâng

Dar apropiații lui Kylian sunt mult mai circumspecți asupra refacerii și revenirii jucătorului.

Un jurnalist spaniol a dezvăluit că afecțiunea este mult mai serioasă și riscă să se transforme într-o leziune gravă.

În timpul emisiunii El Larguero, la postul Cadena SER, Anton Meana a susținut că Mbappe e în pragul rupturii la ligamentele încrucișate.

Dar nu la cel anterior, accidentare des întâlnită în ultimul timp, ci la ligamentul posterior. Și ar putea pierde Campionatul Mondial.

„Ligamentul încrucișat posterior stâng al lui Mbappe este la limită”

De aceea, e posibil ca francezul în vârstă de 27 de ani să ia o pauză mai lungă acum, pentru a nu pune în pericol prezența la turneul final.

99 de zile mai sunt până la startul Mondialului (11 iunie - 19 iulie 2026)

„Ligamentul încrucișat posterior stâng al jucătorului este la limită”, a explicat Meana.

„Îi spunem entorsă pentru că așa apare în raportul medical, dar accidentarea este într-adevăr semnificativă.

Au rămas mai puțin de 100 de zile până la Mondial și Mbappe nu își permite să irosească niciuna. Sunt cruciale pentru a se recupera complet”.

