„Am avut o frustrare” Ce l-a nemulțumit pe Andrei Nicolescu: „Mă gândeam dacă să o spun sau nu” » Apel către suporteri

Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, s-a declarat nemulțumit de asistența redusă de la meciurile echipei de pe teren propriu, din ultima perioadă.

Oficialul „câinilor” a făcut o comparație între meciul cu FC Argeș (0-1) din etapa #29 și U Craiova - Metaloglobus (2-1).

Andrei Nicolescu a fost deranjat de faptul că la meciul cu FC Argeș au fost prezenți pe Arena Națională doar 10.385 de fani, în timp ce la meciul U Craiova - Metaloglobus, fără nicio miză, au fost 14.520 de suporteri pe „Ion Oblemenco”.

Andrei Nicolescu: „Eu am avut, recunosc, o frustrare”

Președintele clubului Dinamo și-a exprimat nemulțumirea cu privire la asistența redusă de la meciurile de pe teren propriu ale „câinilor”.

„Ar trebui să însemne normalitate să fim din ce în ce mai mulți la meciurile lui Dinamo.

Eu am avut, recunosc, o frustrare pe care nu am spus-o și mă gândeam dacă să o spun sau nu, când am văzut la Craiova că joacă împotriva lui Metaloglobus și că sunt 15.000 în tribună, iar noi aveam 7.000 de bilete vândute.

M-a apăsat așa un sentiment, să scriu sau să nu scriu ceva. După care mi-am dat seama că poate nu sunt eu în măsură să scriu despre chestia asta, pentru că sunt poate prea mic, poate prea devreme, prea puțin în familia asta.

Dar, pe de altă parte, când într-un meci așa de important cu FC Argeș am fost 9.800 (n.r. fani ai gazdelor), într-o perioadă în care chiar a fost frumos afară, nu au mai fost gerurile care erau, m-a încercat așa un sentiment de amărăciune un pic și nu-mi dau seama...”, a declarat Andrei Nicolescu la Radio Dinamo 1948, citat de gsp.ro.

Ultimele trei meciuri jucate de Dinamo pe teren propriu în Liga 1:

0-1 cu FC Argeș (etapa 29) - 10.385 de fani pe Arena Națională

1-0 cu Unirea Slobozia (etapa 27) - 5.293 de fani pe „Arcul de Triumf”

1-1 cu U Craiova (etapa 26) - 15.548 de fani pe Arena Naţională

Pentru echipa antrenată de Zeljko Kopic urmează meciul de luni, 9 martie, cu CFR Cluj, de la ora 20:00, din ultima etapă a sezonului regulat. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Andrei Nicolescu: „Cred că o să fiu din nou certat”

Conștient că declarațiile sale vor stârni reacții negative din partea fanilor, Andrei Nicolescu a precizat:

„Ce au făcut suporterii dinamoviști, o parte dintre ei, pentru salvarea clubului este o chestie extraordinară, care rămâne în istorie și care o să fie unicat, o să se vorbească tot timpul despre asta.

Dar am impresia că o majoritate care nu a făcut sacrificiile pe care le-a făcut o minoritate se urcă pe piedestalul acestei reușite a unora dintre suporterii dinamoviști, considerând că dacă au cumpărat un bilet virtual sau nu știu ce, au fost și ei parte din sacrificiile imense pe care le-au făcut unii dintre ei.

Cred că iubirea față de Dinamo se arată totuși altfel, nu bătându-te cu cărămida în piept pentru vremurile alea.

Asta e teoria mea. Cred că o să fiu din nou certat de cei care consideră că dețin ei adevărul despre Dinamo, despre cultura lui Dinamo și despre ce înseamnă să simți ca un dinamovist.

Îmi asum chestia asta, dar cred că o majoritate se urcă pe piedestalul creat de cei care cu adevărat s-au sacrificat pentru Dinamo”.

Top 3 meciuri cu cele mai mari prezențe pe stadion din Liga 1, până acum:

Dinamo - Rapid 0-2 (etapa 13) - 34.700 de spectatori

FCSB - Rapid 2-1 (etapa 21) - 30.903 spectatori

FCSB - Dinamo 0-0 (etapa 19) - 28.510 spectatori

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova⤴️ 29 59 2 Rapid ⤴️ 29 55 3 Dinamo⤴️ 29 52 4 U Cluj⤴️ 29 51 5 CFR Cluj⤴️ 29 50 6 FC Argeș⤴️ 29 49 7 FCSB⤵️ 29 46 8 FC Botoșani⤵️ 29 42 9 UTA Arad⤵️ 29 42 10 Oțelul Galați⤵️ 29 41 11 Farul⤵️ 29 37 12 Petrolul⤵️ 29 29 13 Csikszereda⤵️ 29 29 14 Unirea Slobozia⤵️ 29 24 15 Hermannstadt⤵️ 29 20 16 Metaloglobus⤵️ 29 11

⤴️Calificate în play-off / ⤵️ Vor juca în play-out

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport