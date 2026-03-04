„Am avut o frustrare”  Ce l-a nemulțumit pe Andrei Nicolescu: „Mă gândeam dacă să o spun sau nu” » Apel către suporteri +18 foto
Andrei Nicolescu
Superliga

„Am avut o frustrare” Ce l-a nemulțumit pe Andrei Nicolescu: „Mă gândeam dacă să o spun sau nu” » Apel către suporteri

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 04.03.2026, ora 21:48
alt-text Actualizat: 04.03.2026, ora 21:48
  • Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, s-a declarat nemulțumit de asistența redusă de la meciurile echipei de pe teren propriu, din ultima perioadă.
  • Oficialul „câinilor” a făcut o comparație între meciul cu FC Argeș (0-1) din etapa #29 și U Craiova - Metaloglobus (2-1).

Andrei Nicolescu a fost deranjat de faptul că la meciul cu FC Argeș au fost prezenți pe Arena Națională doar 10.385 de fani, în timp ce la meciul U Craiova - Metaloglobus, fără nicio miză, au fost 14.520 de suporteri pe „Ion Oblemenco”.

Candidații la șefia FRF  Burleanu, către al patrulea mandat » Singura miză a alegerilor + Actualul președinte e contestat: „Este limpede”
Citește și
Candidații la șefia FRF Burleanu, către al patrulea mandat » Singura miză a alegerilor + Actualul președinte e contestat: „Este limpede”
Citește mai mult
Candidații la șefia FRF  Burleanu, către al patrulea mandat » Singura miză a alegerilor + Actualul președinte e contestat: „Este limpede”

Andrei Nicolescu: „Eu am avut, recunosc, o frustrare”

Președintele clubului Dinamo și-a exprimat nemulțumirea cu privire la asistența redusă de la meciurile de pe teren propriu ale „câinilor”.

Ar trebui să însemne normalitate să fim din ce în ce mai mulți la meciurile lui Dinamo.

Eu am avut, recunosc, o frustrare pe care nu am spus-o și mă gândeam dacă să o spun sau nu, când am văzut la Craiova că joacă împotriva lui Metaloglobus și că sunt 15.000 în tribună, iar noi aveam 7.000 de bilete vândute.

M-a apăsat așa un sentiment, să scriu sau să nu scriu ceva. După care mi-am dat seama că poate nu sunt eu în măsură să scriu despre chestia asta, pentru că sunt poate prea mic, poate prea devreme, prea puțin în familia asta.

Dar, pe de altă parte, când într-un meci așa de important cu FC Argeș am fost 9.800 (n.r. fani ai gazdelor), într-o perioadă în care chiar a fost frumos afară, nu au mai fost gerurile care erau, m-a încercat așa un sentiment de amărăciune un pic și nu-mi dau seama...”, a declarat Andrei Nicolescu la Radio Dinamo 1948, citat de gsp.ro.

Dinamo - FC Argeș, meci (4).jpg
Dinamo - FC Argeș, meci (4).jpg

Galerie foto (18 imagini)

Dinamo - FC Argeș, meci (1).jpeg Dinamo - FC Argeș, meci (1).jpg Dinamo - FC Argeș, meci (2).jpeg Dinamo - FC Argeș, meci (2).jpg Dinamo - FC Argeș, meci (3).jpeg
+18 Foto
labels.photo-gallery

Ultimele trei meciuri jucate de Dinamo pe teren propriu în Liga 1:

  • 0-1 cu FC Argeș (etapa 29) - 10.385 de fani pe Arena Națională
  • 1-0 cu Unirea Slobozia (etapa 27) - 5.293 de fani pe „Arcul de Triumf”
  • 1-1 cu U Craiova (etapa 26) - 15.548 de fani pe Arena Naţională

Pentru echipa antrenată de Zeljko Kopic urmează meciul de luni, 9 martie, cu CFR Cluj, de la ora 20:00, din ultima etapă a sezonului regulat. Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Andrei Nicolescu: „Cred că o să fiu din nou certat”

Conștient că declarațiile sale vor stârni reacții negative din partea fanilor, Andrei Nicolescu a precizat:

„Ce au făcut suporterii dinamoviști, o parte dintre ei, pentru salvarea clubului este o chestie extraordinară, care rămâne în istorie și care o să fie unicat, o să se vorbească tot timpul despre asta.

Dar am impresia că o majoritate care nu a făcut sacrificiile pe care le-a făcut o minoritate se urcă pe piedestalul acestei reușite a unora dintre suporterii dinamoviști, considerând că dacă au cumpărat un bilet virtual sau nu știu ce, au fost și ei parte din sacrificiile imense pe care le-au făcut unii dintre ei.

Cred că iubirea față de Dinamo se arată totuși altfel, nu bătându-te cu cărămida în piept pentru vremurile alea.

Asta e teoria mea. Cred că o să fiu din nou certat de cei care consideră că dețin ei adevărul despre Dinamo, despre cultura lui Dinamo și despre ce înseamnă să simți ca un dinamovist.

Îmi asum chestia asta, dar cred că o majoritate se urcă pe piedestalul creat de cei care cu adevărat s-au sacrificat pentru Dinamo”.

Top 3 meciuri cu cele mai mari prezențe pe stadion din Liga 1, până acum:

  • Dinamo - Rapid 0-2 (etapa 13) - 34.700 de spectatori
  • FCSB - Rapid 2-1 (etapa 21) - 30.903 spectatori
  • FCSB - Dinamo 0-0 (etapa 19) - 28.510 spectatori

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova⤴️2959
2Rapid ⤴️2955
3Dinamo⤴️2952
4U Cluj⤴️2951
5CFR Cluj⤴️2950
6FC Argeș⤴️2949
7FCSB⤵️2946
8FC Botoșani⤵️2942
9UTA Arad⤵️2942
10Oțelul Galați⤵️2941
11Farul⤵️2937
12Petrolul⤵️2929
13Csikszereda⤵️2929
14Unirea Slobozia⤵️2924
15Hermannstadt⤵️2920
16Metaloglobus⤵️2911

⤴️Calificate în play-off / ⤵️ Vor juca în play-out

Citește și

Candidații la șefia FRF  Burleanu, către al patrulea mandat » Singura miză a alegerilor + Actualul președinte e contestat: „Este limpede”
Nationala
21:18
Candidații la șefia FRF Burleanu, către al patrulea mandat » Singura miză a alegerilor + Actualul președinte e contestat: „Este limpede”
Citește mai mult
Candidații la șefia FRF  Burleanu, către al patrulea mandat » Singura miză a alegerilor + Actualul președinte e contestat: „Este limpede”
L-a exclus pe Dobrin Legenda lui FC Argeș nu intră în topul fotbaliștilor români alcătuit de Sorin Cârțu. Pe cine a inclus în primii 5
Superliga
20:17
L-a exclus pe Dobrin Legenda lui FC Argeș nu intră în topul fotbaliștilor români alcătuit de Sorin Cârțu. Pe cine a inclus în primii 5
Citește mai mult
L-a exclus pe Dobrin Legenda lui FC Argeș nu intră în topul fotbaliștilor români alcătuit de Sorin Cârțu. Pe cine a inclus în primii 5

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 FANI andrei nicolescu
Știrile zilei din sport
Pancu, sub presiune la CFR Antrenorul face dezvăluiri din interior:  „M-am consumat foarte mult. Să batem pe toată lumea nu reflectă realitatea”
Superliga
18:21
Pancu, sub presiune la CFR Antrenorul face dezvăluiri din interior: „M-am consumat foarte mult. Să batem pe toată lumea nu reflectă realitatea”
Citește mai mult
Pancu, sub presiune la CFR Antrenorul face dezvăluiri din interior:  „M-am consumat foarte mult. Să batem pe toată lumea nu reflectă realitatea”
Îngrijorare la Dinamo VIDEO. Marius Niculae a identificat două probleme mari: „Nici cu Slobozia n-au fost bine!” » Absența care îl pune pe gânduri
Superliga
17:54
Îngrijorare la Dinamo VIDEO. Marius Niculae a identificat două probleme mari: „Nici cu Slobozia n-au fost bine!” » Absența care îl pune pe gânduri
Citește mai mult
Îngrijorare la Dinamo VIDEO. Marius Niculae a identificat două probleme mari: „Nici cu Slobozia n-au fost bine!” » Absența care îl pune pe gânduri
„Keita nu e bine psihic”  Victor Angelescu, noi detalii despre accidentul provocat de fotbalist. A anunțat când va juca din nou pentru Rapid
Superliga
17:58
„Keita nu e bine psihic” Victor Angelescu, noi detalii despre accidentul provocat de fotbalist. A anunțat când va juca din nou pentru Rapid
Citește mai mult
„Keita nu e bine psihic”  Victor Angelescu, noi detalii despre accidentul provocat de fotbalist. A anunțat când va juca din nou pentru Rapid
Cupa României S-au stabilit semifinalele competiției! Dinamo, meci de foc cu U Craiova
Cupa Romaniei
21:55
Cupa României S-au stabilit semifinalele competiției! Dinamo, meci de foc cu U Craiova
Citește mai mult
Cupa României S-au stabilit semifinalele competiției! Dinamo, meci de foc cu U Craiova
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:30
Kopic, criză de nervi FOTO. Antrenorul lui Dinamo a răbufnit în meciul cu Metalul, iar „centralul” a reacționat imediat » Ce s-a întâmplat
Kopic, criză de nervi FOTO. Antrenorul lui Dinamo a răbufnit în meciul cu Metalul, iar „centralul” a reacționat imediat » Ce s-a întâmplat
21:12
Koljic îl apără pe Gâlcă Jucătorul Rapidului, deranjat de criticile aduse antrenorului: „Să le închidem gura!”
Koljic îl apără pe Gâlcă Jucătorul Rapidului, deranjat de criticile aduse antrenorului: „Să le închidem gura!”
21:55
Cupa României S-au stabilit semifinalele competiției! Dinamo, meci de foc cu U Craiova
Cupa României S-au stabilit semifinalele competiției! Dinamo, meci de foc cu U Craiova
21:55
„Ca într-un film de la Hollywood” Daniil Medvedev a fugit cu mașina de rachetele lansate de Iran. Motivul pentru care a fost nevoit să treacă de două ori aceeași graniță
„Ca într-un film de la Hollywood” Daniil Medvedev a fugit cu mașina de rachetele lansate de Iran. Motivul pentru care a fost nevoit să treacă de două ori aceeași graniță
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Top stiri din sport
„Mă ține sechestrată!” Fostul campion de la Roland Garros, implicat într-un scandal uriaș: surorile lui îl acuză că le-a furat moștenirea
Tenis
18:10
„Mă ține sechestrată!” Fostul campion de la Roland Garros, implicat într-un scandal uriaș: surorile lui îl acuză că le-a furat moștenirea
Citește mai mult
„Mă ține sechestrată!” Fostul campion de la Roland Garros, implicat într-un scandal uriaș: surorile lui îl acuză că le-a furat moștenirea
„Cred că va reveni pe teren”  Novak Djokovic alimentează speculațiile despre Serena Williams. Care e turneul la care ar putea juca americanca
Tenis
15:47
„Cred că va reveni pe teren” Novak Djokovic alimentează speculațiile despre Serena Williams. Care e turneul la care ar putea juca americanca
Citește mai mult
„Cred că va reveni pe teren”  Novak Djokovic alimentează speculațiile despre Serena Williams. Care e turneul la care ar putea juca americanca
„Riscă leziuni permanente” Aston Martin, alarmă înaintea startului Formulei 1. De ce nu pot încheia piloții săi prima cursă. Reacția lui Alonso
Formula 1
16:08
„Riscă leziuni permanente” Aston Martin, alarmă înaintea startului Formulei 1. De ce nu pot încheia piloții săi prima cursă. Reacția lui Alonso
Citește mai mult
„Riscă leziuni permanente” Aston Martin, alarmă înaintea startului Formulei 1. De ce nu pot încheia piloții săi prima cursă. Reacția lui Alonso
Debutant în defensiva lui Real Madrid? Lamini Fati, soluția lui Arbeloa, are 19 ani și le-a pus imaginația la încercare microbiștilor: „Urmează Mbappi Vinici?”
Campionate
16:15
Debutant în defensiva lui Real Madrid? Lamini Fati, soluția lui Arbeloa, are 19 ani și le-a pus imaginația la încercare microbiștilor: „Urmează Mbappi Vinici?”
Citește mai mult
Debutant în defensiva lui Real Madrid? Lamini Fati, soluția lui Arbeloa, are 19 ani și le-a pus imaginația la încercare microbiștilor: „Urmează Mbappi Vinici?”

Echipe/Competiții

fcsb 54 CFR Cluj 42 dinamo bucuresti 28 rapid 25 Universitatea Craiova 13 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 9 farul constanta 17

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
05.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share