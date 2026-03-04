„O surpriză plăcută” Cristi Chivu a impresionat o legendă de la AC Milan: „Și-a construit o echipă solidă” +10 foto
Ricardo Kaka și Cristi Chivu. Foto: IMAGO + montaj/GOLAZO.ro
„O surpriză plăcută” Cristi Chivu a impresionat o legendă de la AC Milan: „Și-a construit o echipă solidă”

Ștefan Neda
Publicat: 04.03.2026, ora 21:51
Actualizat: 04.03.2026, ora 21:51
  • Ricardo Kaka (43 de ani), fostul jucător al celor de la AC Milan, a vorbit despre performanța lui Cristi Chivu pe banca Interului, în acest sezon, chiar înainte de „Derby della Madonnina”.
  • AC Milan - Inter se joacă duminică, de la 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 2 și Prima Sport 2.

Cele două formații din Milano se află pe primele două poziții în Serie A, iar partida de pe San Siro ar putea fi decisivă în lupta pentru titlu, Inter având deja un avantaj considerabil în clasament.

Ricardo Kaka: „Chivu este o surpriză plăcută”

Deși este pentru prima dată la cârma unei echipe de top, Chivu l-a impresionat pe fostul jucător brazilian prin jocul „nerazzurrilor”.

„L-am văzut la Campionatul Mondial al Cluburilor vara trecută. Echipa nu s-a descurcat prea bine în acel turneu, dar a fost începutul unei noi aventuri.

Chivu și-a construit o echipă solidă pentru începutul carierei sale de antrenor de top. Este o surpriză plăcută”, a declarat Ricardo Kaka, potrivit gazzetta.it.

Bucuria lui Cristi Chivu la golul victoriei, în Inter - Juventus 3-2 / foto: capturi Prima Sport
Bucuria lui Cristi Chivu la golul victoriei, în Inter - Juventus 3-2 / foto: capturi Prima Sport

Kaka și Chivu au fost adversari în perioada în care erau fotbaliști, brazilianul jucând pentru AC Milan între 2003 și 2009, în timp ce românul a evoluat pentru Inter între 2007 și 2014.

În prezent, formația lui Chivu este lider, la 10 puncte deasupra rivalei din oraș și la 14 deasupra campioanei Napoli, cu 11 etape înainte de final.

În Liga Campionilor, „nerazzurrii” au fost eliminați în play-off de Bodo/Glimt, scor 2-5 la general, în timp ce în Cupa Italiei se află în semifinale, unde au remizat în tur, scor 0-0 pe terenul lui Como.

