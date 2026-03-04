Candidații la șefia FRF  Burleanu, către al patrulea mandat » Singura miză a alegerilor + Actualul președinte e contestat: „Este limpede”

Dosarele de candidatură pentru funcțiile de conducere din cadrul Federație Române de Fotbal (FRF) au fost analizate. Ce decizii au fost luate, mai jos.

Dosarul lui Răzvan Burleanu a fost aprobat, iar actualul președinte al FRF este aproape de a obține cel de-al patrulea mandat la șefia federației.

Alegerile pentru funcțiile de conducere vor avea loc pe 18 martie, în cadrul Adunării Generale a FRF, care va avea loc la Casa Fotbalului.

Deciziile Comisiei de verificare a dosarelor de candidatură pentru funcțiile de conducere la FRF

Burleanu și-a anunțat candidatura la începutul lunii februarie. Acesta ocupă funcția actuală din 5 martie 2014, când a fost ales la vârsta de 29 de ani, devenind astfel cel mai tânăr președinte din istoria FRF.

Deciziile luate în urma analizării dosarelor de candidatură, conform FRF.ro:

Președinte al FRF:

Burleanu Răzvan – APROBAT

Drăgan Ilie Ștefan – APROBAT

Răducanu Sorin-Victor – RESPINS

VICEPREȘEDINTE AL FRF, REPREZENTANT AL FOTBALULUI AMATOR

Goga Ioan Octavian – APROBAT

Petrean Cristian – APROBAT

REPREZENTANT AL CLUBURILOR DIN LIGA 1

Argăseală Valeriu – APROBAT

Meszar Alexandru – APROBAT

Nicolescu Andrei Cristian – APROBAT

REPREZENTANT AL CLUBURILOR DIN LIGA 2

Bălănescu Bogdan – APROBAT

Tănase Cristian – APROBAT

REPREZENTANT AL CLUBURILOR DIN LIGA 3

Dăscălescu Mihai Valentin – APROBAT

Spînu Florea – APROBAT

REPREZENTANT AL CLUBURILOR DE FOTBAL FEMININ

Cioban Alexandru Alin – APROBAT

REPREZENTANT AL CLUBURILOR DE FOTBAL ÎN SALĂ

Vornicu Dorin Petru Cristian – APROBAT

Brașoveanu Auraș – APROBAT

REPREZENTANT AL CLUBURILOR DE FOTBAL DE JUNIORI

Cighir Cătălin Sebastian – APROBAT

Drăgan Ilie Ștefan – APROBAT

Drăgan vs Burleanu: „Nicio persoană nu poate deține funcția de Președinte al FRF pentru mai mult de 3 mandate”

Ilie Ștefan Drăgan, 41 de ani, a mai candidat la șefia FRF și este un oponent înrăit al lui Răzvan Burleanu.

Acum, el a emis o contestație împotriva actualului președinte, spunând că un al patrulea mandat al acestuia nu ar fi în conformitate cu statutul FRF:

„Subsemnatul, Drăgan Ilie-Ștefan, formulez prezenta contestație privind dosarul de candidat la funcția de președinte al federației române de fotbal al domnului Burleanu Răzvan, prin care, respectuos, vă solicit să respingeți candidatura domnului Răzvan Burleanu, având în vedere faptul că aceasta încalcă prevederile art. 50 alin. (1), teza finală, din Statutul FRF din 28.06.2014, iar pe cale de consecință să dispuneți respingerea candidaturii domnului Răzvan Burleanu, pentru următoarele considerente:

Potrivit art. 50 alin. (1) din Statutul FRF: «Președintele FRF este ales de Adunarea Generală. Mandatul Președintelui FRF începe la sfârșitul Adunării Generale de alegeri și, de obicei, ia sfârșit în al patrulea an, la sfârșitul următoarei Adunări Generale de alegeri. Nicio persoană nu poate deține funcția de Președinte al FRF pentru mai mult de 3 (trei) mandate.»

Textul este limpede și nu lasă loc niciunei interpretări: interdicția privește funcția de Președinte al FRF și stabilește o limită numerică maximă de 3 mandate. Norma are caracter imperativ, nu dispozitiv, fiind formulată sub forma unei interdicții absolute: «Nicio persoană nu poate deține funcția de Președinte al FRF pentru mai mult de 3 (trei) mandate».

Domnul Răzvan Burleanu a exercitat deja trei mandate succesive în funcția de Președinte al FRF, primul mandat fiind în perioada 2014–2018, al doilea în perioada 2018–2022, iar al treilea și ultimul în perioada 2022–2026.

Candidatura pentru un nou mandat reprezintă, în mod obiectiv, intenția de a exercita un al patrulea mandat, ceea ce contravine direct art. 50 alin. (1) din Statut.

Statutul FRF nu prevede nicio dispoziție tranzitorie. Nu există în Statut nicio normă care să excludă din calcul un mandat exercitat anterior unei modificări a acestuia.

Nu există niciun text care să dispună că mandatele anterioare anului 2014 nu se iau în considerare. În lipsa unei asemenea prevederi exprese, toate mandatele efectiv exercitate se contabilizează”, scrie în contestația lui Ilie Drăgan, conform gsp.ro.

Poate apărea un nou vicepreședinte al FRF

În acest moment, funcția de vicepreședinte al FRF este ocupată de Octavian Goga, care și-a depus candidatura pentru un nou mandat.

Totuși, cele mai mare șanse le-ar avea Cristian Petrean, contracandidatul său , conform gsp.ro.

Cristian Petrean a obținut recent cel de-al doilea mandat de reprezentant al Asociației de Fotbal Județene Hunedoara, funcție care îi permite să facă parte din Comitetul de Urgență, alături de Răzvan Burleanu și Gino Iorgulescu (președintele LPF).

Răzvan Burleanu: „Sunt convins că voi câștiga”

Invitat în episodul 2 al podcastului TOP LEVEL, realizat de jurnaliștii GOLAZO.ro Cătălin Țepelin și Dan Udrea, Răzvan Burleanu anunțase în premieră că va candida pentru un nou mandat la șefia FRF.

În 2014, Burleanu a câștigat în fața lui Vasile Avram: 113-58 voturi

În 2018 a câștigat vs Lupescu: 168-78

⁠În 2022 a fost singurul candidat, a fost vot deschis (la vedere) și a fost ales în unanimitate

