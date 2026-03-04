Lucescu, pus la zid în Ucraina Selecționerul României, acuzat că a păcălit-o pe Dinamo Kiev cu  transferul lui Blănuță: „Le-a spus că-l pot lua gratis” +13 foto
Mircea Lucescu și Vladislav Blănuță. Foto: IMAGO + Raed Krishan/GOLAZO.ro
Stranieri

Lucescu, pus la zid în Ucraina Selecționerul României, acuzat că a păcălit-o pe Dinamo Kiev cu transferul lui Blănuță: „Le-a spus că-l pot lua gratis"

Ștefan Neda
Publicat: 04.03.2026, ora 22:15
Actualizat: 04.03.2026, ora 22:15
  • Presa ucraineană a lansat câteva acuzații la adresa lui Mircea Lucescu (80 de ani), legat de transferul lui Vladislav Blănuță la Dinamo Kiev.

Atacantul a ajuns în vară la clubul din capitala Ucrainei, iar selecționerul României a avut un cuvânt decisiv în finalizarea transferului.

Citește și
Jurnalistul Viktor Vatsko: „Lucescu a păcălit-o pe Dinamo Kiev că Blănuță poate fi luat gratis”

Imediat după transfer, Blănuță a intrat în conflict cu suporterii lui Dinamo Kiev, din cauza postărilor sale pro-ruse de pe rețelele de socializare.

Recent, presa locală a transmis că atacantul nu mai intră deloc în planurile echipei, iar acum jurnalistul ucrainean Viktor Vatsko susține că Lucescu i-ar fi „dat țeapă” fostei sale echipe.

„În perioada de transferuri din vară, departamentul de scouting al clubului a petrecut mult timp căutând diverși atacanți. Alb-albaștrii l-au contactat pe Lucescu pentru a discuta despre ce atacant central să aleagă.

Căutau un jucător înalt și puternic, care să poată juca mult cu capul în careul advers. Shovkovskyi avea nevoie de un jucător cu acest profil. Și Lucescu l-a propus pe Blănuță.

I-a păcălit cu ideea că FC U Craiova era în faliment și că jucătorul putea fi luat gratis. Nu s-a întâmplat așa.

Acesta s-a dovedit a fi cel mai scump transfer al lui Dinamo Kiev din vară. În zece meciuri a marcat un gol, într-un meci în care practic toată lumea putea marca.

Nici măcar nu a fost inclus în lotul lui Dinamo pentru ultimele patru meciuri de campionat”, a spus jurnalistul Viktor Vatsko, potrivit sport.ua.

2 milioane de euro
a plătit Dinamo Kiev pentru transferul lui Blănuță
Momentele când antrenorul lui Dinamo Kiev îl încurajează pe Blănuță înainte ca acesta să debuteze oficial în Ucraina
Momentele când antrenorul lui Dinamo Kiev îl încurajează pe Blănuță înainte ca acesta să debuteze oficial în Ucraina

Galerie foto (13 imagini)

Momentele când antrenorul lui Dinamo Kiev îl încurajează pe Blănuță înainte ca acesta să debuteze oficial în Ucraina Foto: capturi TV Momentele când antrenorul lui Dinamo Kiev îl încurajează pe Blănuță înainte ca acesta să debuteze oficial în Ucraina Momentele când antrenorul lui Dinamo Kiev îl încurajează pe Blănuță înainte ca acesta să debuteze oficial în Ucraina Momentele când antrenorul lui Dinamo Kiev îl încurajează pe Blănuță înainte ca acesta să debuteze oficial în Ucraina Momentele când antrenorul lui Dinamo Kiev îl încurajează pe Blănuță înainte ca acesta să debuteze oficial în Ucraina
+13 Foto
Galerie foto (13 imagini)

mircea lucescu transfer Dinamo Kiev Vladislav Blănuță viktor vatsko
