Mbappe, ținta unui infractor  Arestat pentru că plănuia să-l răpească pe starul lui Real Madrid

Un tânăr de 18 ani din Franța plănuia să răpească și să agreseze nu mai puțin de 26 de persoane, printre care se aflau rapperi, oameni de afaceri, dar și celebrul fotbalist Kylian Mbappe (27 de ani).

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Tânărul este suspectat că ar fi coordonat o serie de atacuri asupra unor persoane la domiciliu și mai multe planuri de răpire, în perioada 11 aprilie - 19 august.

Acesta, alături de un alt complice, au fost puși sub acuzare pe 21 august pentru furt în bandă organizată.

Un bărbat a fost arestat. Plănuia răpirea lui Kylian Mbappe

Starul lui Real Madrid se afla pe lista posibilelor victime. Bărbatul suspectat a fost reținut de autorități la ieșirea din Tribunalul din Bobigny, pe 19 august.

El urma să fie judecat în dosarul de proxenetism, însă procesul a fost amânat. Înainte, suspectul fusese eliberat din închisoare și plasat sub control judiciar, dar acum a fost arestat din nou, la Paris.

„Acest băiat era deja în închisoare pentru fapte grave și îl regăsim acum într-un nou dosar care vizează un rapper și un fotbalist de renume.

Doar izolarea în închisoare îl poate face să înțeleagă lucrurile, întrucât duce o viață dezorganizată și criminală”, a transmis procurorul general, miercuri, conform leparisien.fr.

200 de milioane de euro este cota de piață a lui Kylian Mbappe, conform Transfermarkt

Suspectul, pe nume Clement, a fost condamnat în trecut pentru trafic de droguri și furt. Tatăl său locuiește în Franța, iar mama sa în Irlanda.

În timpul audierilor, tânărul și-a recunoscut faptele și a vorbit despre planurile sale de viitor.

„Știu că faptele sunt grave. Dar sunt ținut în izolare, sunt înconjurat de nebuni și teroriști și nu cred că acest lucru mă va ajuta să devin un om mai bun.

Îmi doresc cu adevărat să devin bucătar. Este un vis pe care îl am de când eram foarte mic”, a spus suspectul.

Listă lungă de infracțiuni

Totul a început pe 25 aprilie, când trei falși curieri s-au prezentat la locuința unui ceasornicar cu o cutie goală. Infractorii și-au abandonat planul, după ce acel bărbat i-a prins.

Un episod asemănător a avut loc pe 4 mai, când magazinul aceluiași ceasornicar a fost jefuit în Paris. Doi bărbați înarmați au furat atunci 11 ceasuri de lux în valoare de 150.000 de euro, după care au fugit cu un scuter.

Brigada pentru combaterea criminalității organizate (BRB) din Paris a preluat ancheta, iar dovezile descoperite au dus la Clement, cel care plănuia să-l răpească pe Mbappe, și la un alt suspect.

Clement, care era atunci închis la penitenciarul Villepinte, le dădea indicații infractorilor pe platforma Snapchat.

Două telefoane au fost confiscate de agenții penitenciarului, iar informațiile descoperite în urma verificării lor sunt mai mult decât elocvente. Sursă apropiată poliției

Polițiștii au descoperit în acele telefoane o listă cu 26 de persoane care urmau să fie jefuite sau răpite, printre care se aflau rapperi, mai mulți oameni bogați, dar și Kylian Mbappe.

Voia, de asemenea, să-l răpească pe un rapper și pe fotbalistul Kylian Mbappe. Sursă judiciară

Ajuns la Real Madrid în vara anului 2024, Kylian Mbappe este unul dintre cei mai importanți jucători ai „galacticilor”. În acest sezon, a marcat 4 goluri în 3 partide disputate.

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