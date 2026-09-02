Denis Drăguș (27 de ani) este tot mai aproape să se despartă de Trabzonspor, iar următoarea sa destinație nu va fi, cel mai probabil, FCSB.

Atacantul român se află în negocieri avansate cu Levski Sofia, adversară a Craiovei în această campanie europeană.

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Deși FCSB l-a dorit cu insistență pe Denis Drăguș în această vară, iar Gigi Becali afirmase că „e posibil să fie la noi”, atacantul pare să nu fie tentat de revenirea în România.

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Denis Drăguș, în negocieri avansate cu Levski Sofia

Jurnalistul Pablo Oliveira anunță că Denis Drăguș este foarte aproape să plece de la Trabzonspor și că ar putea ajunge la Levski Sofia, fosta adversară a Universității Craiova din preliminariile Ligii Campionilor.

Discuțiile dintre reprezentanții atacantului român și campioana Bulgariei ar fi avansate, iar șansele ca Drăguș să mai ajungă la FCSB au scăzut considerabil.

2 milioane de euro este cota de piață a lui Denis Drăguș, conform Transfermarkt

Despre potențiala mutare a lui Drăguș a vorbit și jurnalistul turc Ekrem Konur, care a spus că plecarea românului de la Trabzonspor este iminentă.

În cazul în care Levski nu va reuși să-l transfere pe Denis Drăguș, atunci bulgarii vor încerca să aducă un atacant din La Liga.

Levski Sofia a fost adversara Universității Craiova în turul 2 preliminar al Ligii Campionilor. Bulgarii s-au impus cu scorul de 3-2 la general, iar campioana României a continuat în Europa League.

Oltenii au fost eliminați și din acea competiție și au ajuns în faza principală din Conference League, la fel ca în sezonul trecut.

Mihai Stoica, despre Denis Drăguș: „Se discută”

Marți, Mihai Stoica a vorbit despre potențialul transfer al lui Drăguș la FCSB, după plecarea lui Daniel Bîrligea la Frosinone.

„Nu s-a finalizat nimic cu niciun jucător. Aproximativ s-au început discuțiile pentru Drăguș. Se discută cu agentul jucătorului, dar încă nu e finalizat.

Bineînțeles că mai are treabă cu Trabzonspor. Haideți să așteptăm dacă se concretizează și discutăm dup-aia. Eu aș comite o iregularitate dacă aș discuta despre un jucător aflat sub contract cu altă echipă.

Asta poate fi o problemă (n.r. - demisia lui Fatih Tekke, antrenorul lui Trabzonspor)”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

În afară de Drăguș, FCSB mai încearcă să-i aducă și pe Karlo Muhar, Meriton Korenica și Jovo Lukic.

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