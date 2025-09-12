Kylian Mbappe (26 de ani), starul lui Real Madrid, își dorește ca Zinedine Zidane (53 de ani) să preia naționala Franței după CM 2026, când Didier Deschamps (56 de ani) va pleca.

Mbappe recunoaște că și-ar dori să lucreze la echipa Franței alături de legendarul Zinedine Zidane.

Kylian Mbappe vrea ca Zidane să vină pe banca Franței

Până în momentul de față, Zizou a antrenat doar la Real Madrid, unde a scris istorie, reușind să câștige de trei ori consecutiv Liga Campionilor, între 2016 și 2018.

„ În cazul lui, nu e nevoie să complicăm lucrurile. Este vorba de Zidane. Nimeni nu va spune nu. Numai el poate refuza. Dacă este el, OK! Și dacă este altcineva, tot OK va fi.

Dar el este singurul din istoria fotbalului francez care are aproape toate drepturile la națională”, a declarat Kylian Mbappe, într-un interviu acordat L'Equipe.

Zinedine Zidane nu a mai antrenat din anul 2021, atunci când și-a încheiat cel de-al doilea mandat la Real Madrid.

De atunci, Zidane a mai primit oferte de la PSG, Chelsea și Manchester United, însă le-a respins pe toate.

Mbappe, despre plecarea lui Didier Deschamps: „Vreau să merg până la capăt cu el”

Atacantul celor de la Real Madrid își dorește ca Didier Deschamps să plece de pe banca Franței în cel mai bun mod posibil: cu trofeul Cupei Mondiale în brațe.

„Vreau să merg până la capăt cu el. Antrenorul a lăsat o amprentă de neșters asupra istoriei echipei franceze și este cu siguranță un eveniment important faptul că Didier Deschamps este la cârma echipei franceze pentru ultima oară.

Vrei să câștigi pentru că este Cupa Mondială, nu pentru că este ultima pentru Didier Deschamps. Dacă îi putem oferi acest cadou, este o plăcere, pentru că este o legendă vie, dar Cupa Mondială este Cupa Mondială ”, a mai adăugat Kylian Mbappe, conform sursei citate.

Didier Deschamps a devenit selecționerul Franței în 2012 și a câștigat Campionatul Mondial din 2018, după ce a învins Croația în finală, scor 4-2.

În mandatul său, Franța a mai bifat o finală de Mondial, în 2022, pierdută în fața Argentinei, scor 3-3 și 2-4 după penalty-uri. A mai jucat și o finală de Euro, în 2016, cedată în fața Portugaliei, scor 0-1 după prelungiri.

171 de meciuri a stat Didier Deschamps pe banca Franței până acum

