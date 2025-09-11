„Te întorci la naționala României?”  Polonezii l-au luat la întrebări pe Edi Iordănescu » Cum a răspuns tehnicianul
Edi Iordănescu
Nationala

„Te întorci la naționala României?” Polonezii l-au luat la întrebări pe Edi Iordănescu » Cum a răspuns tehnicianul

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 11.09.2025, ora 22:58
alt-text Actualizat: 12.09.2025, ora 02:43
  • Edi Iordănescu (47 de ani), antrenor la Legia Varșovia, a fost întrebat de jurnaliștii din Polonia dacă ia în calcul revenirea pe banca naționalei României.
  • Fostul selecționer le-a răspuns imediat.

După rezultatele nu foarte bune din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026, în special cel cu Cipru (2-2), poziția lui Mircea Lucescu pe banca României nu mai este atât de sigură.

Schimbare majoră UEFA a modificat regulamentul cupelor europene » Cum sunt afectate FCSB și Craiova
Citește și
Schimbare majoră UEFA a modificat regulamentul cupelor europene » Cum sunt afectate FCSB și Craiova
Citește mai mult
Schimbare majoră UEFA a modificat regulamentul cupelor europene » Cum sunt afectate FCSB și Craiova

Polonezii l-au luat la întrebări pe Edi Iordănescu: „Te întorci la naționala României?”

În cadrul conferinței de presă susținute înainte de meciul cu Radomiak Radom, Edi Iordănescu a fost întrebat de jurnaliștii din Polonia dacă se va întoarce la naționala României, în locul lui Mircea Lucescu.

„Oamenii au spus același lucru și când am plecat. Spuneau că aveam pe masă un nou contract pe patru ani, dar iată-mă aici. Să vorbim despre asta altă dată. Sunt aici și am multă treabă de făcut.

Nu vreau să intru în speculații. Știu că oamenii din România mă respectă foarte mult și că federația are mare încredere în munca mea. Împreună am realizat lucruri fantastice, a fost cel mai bun rezultat din ultimii 24 de ani, asta e realitatea. Dar acolo este un antrenor pentru care am un respect enorm, iar eu sunt antrenorul echipei Legia.

Toată energia și concentrarea mea sunt aici. Vreau ca jucătorii mei să înțeleagă că trebuie să câștigăm titlul. Nu va fi ușor, dar trebuie să fim pregătiți pentru asta”, a declarat Edi Iordănescu, potrivit legia.net.

Din postura de selecționer al României, Edi Iordănescu a reușit să califice naționala până în optimile EURO 2024 din Germania.

România a încheiat grupa cu Ucraina, Belgia și Slovacia pe primul loc datorită golaverajului, dar drumul „tricolorilor” s-a oprit în optimi, acolo unde au fost învinși de Olanda cu scorul de 3-0.

Cine ar trebui să fie selecționerul României în continuare?

Să rămână Mircea Lucescu %
Gică Hagi %
Adrian Mutu %
Ioan Ovidiu Sabău %
Dan Petrescu %

Zi decisivă la FRF. Ce au discutat Mircea Lucescu și Răzvan Burleanu

Joi, la sediul Federației Române de Fotbal a avut loc o ședință decisivă pentru soarta selecționerului naționalei, Mircea Lucescu.

Surse GOLAZO.ro din interiorul Casei Fotbalului au dezvăluit că discuțiile de joi nu au clarificat situația selecționerului.

Ambele părți, atât Federația, prin Răzvan Burleanu, cât și Mircea Lucescu și-au mai luat un răgaz de câteva zile pentru a reflecta la cea mai bună soluție - continuarea colaborării sau ruperea contractului.

Surse din cadrul Federației au anunțat pentru GOLAZO.ro când ar urma ca Mircea Lucescu să ia o decizie cu privire la continuarea în funcție: „Marți vom avea un posibil răspuns”.

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

Citește și

„N-a venit pentru bani” Varga jubilează după transfer! Cum l-a impresionat noua vedetă a CFR-ului: „Doar asta a vrut, altceva nu l-a interesat”
Superliga
21:07
„N-a venit pentru bani” Varga jubilează după transfer! Cum l-a impresionat noua vedetă a CFR-ului: „Doar asta a vrut, altceva nu l-a interesat”
Citește mai mult
„N-a venit pentru bani” Varga jubilează după transfer! Cum l-a impresionat noua vedetă a CFR-ului: „Doar asta a vrut, altceva nu l-a interesat”
„Nu merităm să ne calificăm” Gică Popescu, discurs tăios despre șansele României de a ajunge la CM 2026
Nationala
20:22
„Nu merităm să ne calificăm” Gică Popescu, discurs tăios despre șansele României de a ajunge la CM 2026
Citește mai mult
„Nu merităm să ne calificăm” Gică Popescu, discurs tăios despre șansele României de a ajunge la CM 2026

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

VIDEO FBI publică noi imagini cu suspectul în cazul uciderii lui Charlie Kirk / Apel urgent către populație
VIDEO FBI publică noi imagini cu suspectul în cazul uciderii lui Charlie Kirk / Apel urgent către populație
VIDEO FBI publică noi imagini cu suspectul în cazul uciderii lui Charlie Kirk / Apel urgent către populație
mircea lucescu romania NATIONALA Legia Varsovia Edi Iordanescu
Știrile zilei din sport
Rente viagere plătite morților ANS a virat o jumătate de milion de lei unor sportivi decedați » Raportul Curții de Conturi
Diverse
11.09
Rente viagere plătite morților ANS a virat o jumătate de milion de lei unor sportivi decedați » Raportul Curții de Conturi
Citește mai mult
Rente viagere plătite morților ANS a virat o jumătate de milion de lei unor sportivi decedați » Raportul Curții de Conturi
„N-a venit pentru bani” Varga jubilează după transfer! Cum l-a impresionat noua vedetă a CFR-ului: „Doar asta a vrut, altceva nu l-a interesat”
Superliga
11.09
„N-a venit pentru bani” Varga jubilează după transfer! Cum l-a impresionat noua vedetă a CFR-ului: „Doar asta a vrut, altceva nu l-a interesat”
Citește mai mult
„N-a venit pentru bani” Varga jubilează după transfer! Cum l-a impresionat noua vedetă a CFR-ului: „Doar asta a vrut, altceva nu l-a interesat”
Schimbare majoră UEFA a modificat regulamentul cupelor europene » Cum sunt afectate FCSB și Craiova
Europa League
11.09
Schimbare majoră UEFA a modificat regulamentul cupelor europene » Cum sunt afectate FCSB și Craiova
Citește mai mult
Schimbare majoră UEFA a modificat regulamentul cupelor europene » Cum sunt afectate FCSB și Craiova
S-a lămurit: nu se știe! GOLAZO.ro a obținut informații de ultimă oră de la discuțiile FRF - Lucescu. Când e așteptat un anunț oficial
Nationala
11.09
S-a lămurit: nu se știe! GOLAZO.ro a obținut informații de ultimă oră de la discuțiile FRF - Lucescu. Când e așteptat un anunț oficial
Citește mai mult
S-a lămurit: nu se știe! GOLAZO.ro a obținut informații de ultimă oră de la discuțiile FRF - Lucescu. Când e așteptat un anunț oficial
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:40
„O mare nedreptate!” Cum a fost scos peste noapte de pe lista FIFA un important arbitru român: „Exact așa i-am spus lui Vassaras”
 „O mare nedreptate!” Cum a fost scos peste noapte de pe lista FIFA un important arbitru român: „Exact așa i-am spus lui Vassaras”
10:33
Fake news despre asasinul lui Charlie Kirk Personaj inventat, îmbrăcat cu un tricou al lui AS Roma și cu o armă în mână. Traseul suprarealist al unei farse
Fake news despre asasinul lui Charlie Kirk Personaj inventat, îmbrăcat cu un tricou al lui AS Roma și cu o armă în mână. Traseul suprarealist al unei farse
09:14
Premieră în „era Burleanu”? Urmează întâlnirea decisivă: niciun selecționer n-a mai pățit așa ceva! Toate detaliile
Premieră în „era Burleanu”? Urmează întâlnirea decisivă: niciun selecționer n-a mai pățit așa ceva! Toate detaliile
22:58
„Te întorci la naționala României?” Polonezii l-au luat la întrebări pe Edi Iordănescu » Cum a răspuns tehnicianul
„Te întorci la naționala României?”  Polonezii l-au luat la întrebări pe Edi Iordănescu » Cum a răspuns tehnicianul
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România <span>-</span> Bangladesh, la camera VAR
„Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”
Top stiri din sport
FRF, amendată iar de FIFA Federația a plătit o sumă incredibilă după cele patru meciuri din preliminariile CM 2026 » Ce au făcut fanii români
Nationala
11.09
FRF, amendată iar de FIFA Federația a plătit o sumă incredibilă după cele patru meciuri din preliminariile CM 2026 » Ce au făcut fanii români
Citește mai mult
FRF, amendată iar de FIFA Federația a plătit o sumă incredibilă după cele patru meciuri din preliminariile CM 2026 » Ce au făcut fanii români
U Craiova scapă ieftin Sancțiunea primită de olteni după ce  suporterii au înjurat UEFA, iar crainicul a fost eliminat în meciul cu Başakșehir
Conference League
11.09
U Craiova scapă ieftin Sancțiunea primită de olteni după ce suporterii au înjurat UEFA, iar crainicul a fost eliminat în meciul cu Başakșehir
Citește mai mult
U Craiova scapă ieftin Sancțiunea primită de olteni după ce  suporterii au înjurat UEFA, iar crainicul a fost eliminat în meciul cu Başakșehir
Gâlcă, mesaj pentru conducere A reacționat după transferul eșuat al lui Alin Fică: „Am spus-o tot timpul!”
Superliga
11.09
Gâlcă, mesaj pentru conducere A reacționat după transferul eșuat al lui Alin Fică: „Am spus-o tot timpul!”
Citește mai mult
Gâlcă, mesaj pentru conducere A reacționat după transferul eșuat al lui Alin Fică: „Am spus-o tot timpul!”
Cine a fost Charlie Kirk Susținătorul lui Trump a fost asasinat » Ce sfat i-a oferit lui Taylor Swift, după ce s-a logodit cu jucătorul de fotbal american Travis Kelce
Alte sporturi
11.09
Cine a fost Charlie Kirk Susținătorul lui Trump a fost asasinat » Ce sfat i-a oferit lui Taylor Swift, după ce s-a logodit cu jucătorul de fotbal american Travis Kelce
Citește mai mult
Cine a fost Charlie Kirk Susținătorul lui Trump a fost asasinat » Ce sfat i-a oferit lui Taylor Swift, după ce s-a logodit cu jucătorul de fotbal american Travis Kelce

Echipe/Competiții

fcsb 28 CFR Cluj 19 dinamo bucuresti 13 rapid 10 Universitatea Craiova 4 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
12.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share