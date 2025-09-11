„Te întorci la naționala României?”  Polonezii l-au luat la întrebări pe Edi Iordănescu » Cum a răspuns tehnicianul

Edi Iordănescu (47 de ani), antrenor la Legia Varșovia, a fost întrebat de jurnaliștii din Polonia dacă ia în calcul revenirea pe banca naționalei României.

Fostul selecționer le-a răspuns imediat.

După rezultatele nu foarte bune din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026, în special cel cu Cipru (2-2), poziția lui Mircea Lucescu pe banca României nu mai este atât de sigură.

Polonezii l-au luat la întrebări pe Edi Iordănescu: „Te întorci la naționala României?”

În cadrul conferinței de presă susținute înainte de meciul cu Radomiak Radom, Edi Iordănescu a fost întrebat de jurnaliștii din Polonia dacă se va întoarce la naționala României, în locul lui Mircea Lucescu.

„Oamenii au spus același lucru și când am plecat. Spuneau că aveam pe masă un nou contract pe patru ani, dar iată-mă aici. Să vorbim despre asta altă dată. Sunt aici și am multă treabă de făcut.

Nu vreau să intru în speculații. Știu că oamenii din România mă respectă foarte mult și că federația are mare încredere în munca mea. Împreună am realizat lucruri fantastice, a fost cel mai bun rezultat din ultimii 24 de ani, asta e realitatea. Dar acolo este un antrenor pentru care am un respect enorm, iar eu sunt antrenorul echipei Legia.

Toată energia și concentrarea mea sunt aici. Vreau ca jucătorii mei să înțeleagă că trebuie să câștigăm titlul. Nu va fi ușor, dar trebuie să fim pregătiți pentru asta”, a declarat Edi Iordănescu, potrivit legia.net.

Din postura de selecționer al României, Edi Iordănescu a reușit să califice naționala până în optimile EURO 2024 din Germania.

România a încheiat grupa cu Ucraina, Belgia și Slovacia pe primul loc datorită golaverajului, dar drumul „tricolorilor” s-a oprit în optimi, acolo unde au fost învinși de Olanda cu scorul de 3-0.

Zi decisivă la FRF. Ce au discutat Mircea Lucescu și Răzvan Burleanu

Joi, la sediul Federației Române de Fotbal a avut loc o ședință decisivă pentru soarta selecționerului naționalei, Mircea Lucescu.

Surse GOLAZO.ro din interiorul Casei Fotbalului au dezvăluit că discuțiile de joi nu au clarificat situația selecționerului.

Ambele părți, atât Federația, prin Răzvan Burleanu, cât și Mircea Lucescu și-au mai luat un răgaz de câteva zile pentru a reflecta la cea mai bună soluție - continuarea colaborării sau ruperea contractului.

Surse din cadrul Federației au anunțat pentru GOLAZO.ro când ar urma ca Mircea Lucescu să ia o decizie cu privire la continuarea în funcție: „Marți vom avea un posibil răspuns”.

