Judecat pentru pedofilie Fost arbitru din Premier League, pus sub acuzare! Susține că e nevinovat

David Coote (43 de ani), fost arbitru din Premier League, este acuzat că a realizat un videoclip indecent cu un minor.

La aproape un an după ce a fost concediat din funcție pentru că l-a jignit pe Jurgen Klopp, fostul antrenor al lui Liverpool, David Coote este din nou protagonistul unor scene negative.

David Coote, judecat pentru pedofilie

Fostul arbitru din Premier League a fost acuzat pe 12 august de realizarea unui videoclip indecent cu un copil , anunță dailymail.co.uk.

Fapta lui David Coote din 2 ianuarie 2020 se încadrează în categoria A, cea mai gravă dintre aceste categorii, și se referă la acte precum descărcarea, partajarea și salvarea de materiale.

Poliția din Nottinghamshire a declarat, marți, că: „Un suspect va apărea în fața instanței după ce a fost acuzat de realizarea unei imagini indecente cu un copil”.

David Coote s-a prezentat joi în fața Tribunalului Magistraturii din Nottingham, unde a susținut că este nevinovat.

David Coote, despre acuzațiile primite: „Asta m-a condus la un întreg șir de comportamente”

Fostul arbitru din Premier League a precizat că se afla într-o perioadă dificilă atunci când a filmat acel videoclip.

„Sexualitatea mea nu este singurul motiv care m-a condus în acea situație. Dar nu spun o poveste autentică dacă nu spun că sunt homosexual și că am avut mari dificultăți în a ascunde acest lucru.

Mi-am ascuns emoțiile ca tânăr arbitru și mi-am ascuns și sexualitatea – o calitate bună ca arbitru, dar o calitate teribilă ca ființă umană. Și asta m-a condus la un întreg șir de comportamente”, a declarat David Coote, potrivit sursei citate.

David Coote, demis de Federația Engleză

David Coote, fost arbitru în Premier League, a fost demis în decembrie 2024 pentru că a apărut într-un videoclip în care îl jignea pe Jurgen Klopp, fostul antrenor al lui Liverpool.

În iunie, Coote a fost acuzat de Federația Engleză de Fotbal pentru comentariile legate de naționalitatea lui Jurgen Klopp, faptă ce a constituit o „încălcare gravă” a regulilor.

Howard Webb, șeful organismului care coordonează arbitrii profesioniști din Anglia (PGMOL), a exclus în iunie revenirea lui David Coote în arbitraj.

„Mă tem că va fi foarte dificil pentru David să revină.

Este o persoană cu care păstrăm legătura, cineva care a făcut parte din familia noastră de arbitri pentru o lungă perioadă de timp și care a servit acest sport tot atâta timp, iar eu îl cunosc personal de mulți ani.

Așadar, este trist ce s-a întâmplat cu David, dar cred că ar fi dificil pentru el să se întoarcă”, a declarat Howard Webb, conform sursei citate.

