Virgiliu Postolachi (25 de ani) a explicat de ce a ales să semneze cu Universitatea Cluj.

Atacantul a sosit pe Cluj Arena pentru a ocupa locul lăsat liber de Mamadou Thiam (30 de ani).

Înaintea meciului dintre U Cluj și Rapid București, noul atacant al „studenților”, Virgiliu Postolachi, a explicat de ce a ales să semneze cu „șepcile roșii”.

De ce a ales Virgiliu Postolachi să semneze cu U Cluj

Fotbalistul a transmis, indirect, că staff-ul celor de la CFR Cluj nu i-a oferit încrederea de care avea nevoie.

„Pentru mine, aceasta a fost cea mai bună soluție. Voiam să găsesc un club care să aibă încredere în mine, la care să joc și să mă dezvolt ca persoană și ca jucător, iar «U» Cluj asta îmi oferă . Sper că, odată ce am venit aici, totul va fi bine.

Îi cunosc pe aproape jumătate dintre băieții din vestiar, sunt sigur că o să mă adaptez foarte repede și o să mă accepte. E normal să fie presiune, mai ales la un club ca «U», care are mulți suporteri și își doresc mult rezultate pozitive, dar eu sunt obișnuit cu presiunea.

La orice club la care am fost a existat o presiune importantă, deci sunt pregătit, nu îmi e frică de nimic. O să mă lupt pe teren, o să fiu muncitor și vreau să aduc rezultate echipei”, a spus Virgiliu Postolachi, la conferința de presă premergătoare partidei din etapa #9, potrivit gsp.ro.

Atacantul central a profitat de perioada de absență a lui Louis Munteanu și a fost cel mai utilizat atacant al celor de la CFR Cluj, în debutul sezonului.

572 de minute în 13 meciuri a strâns Virgiliu Postolachi, în acest sezon, pentru trupa din Gruia

Virgiliu Postolachi, transfer pe ruta CFR - U Cluj

Universitatea Cluj a început să caute un atacant după ce l-a cedat pe Mamadou Thiam la FCSB. Astfel, „studenții” și-au îndreptat atenția către Virgiliu Postolachi.

Fotbalistul din Republica Moldova a fost trecut pe lista jucătorilor de care CFR Cluj voia să se despartă, alături de: Kenneth Omeruo, Drilon Islami, Alessandro Micai, Antonio Bosec şi Daniel Dumbrăvanu.

750.000 de euro este cota de piață a lui Virgiliu Postolachi, conform Transfermarkt

Anunțul transferului a fost făcut de către Universitatea Cluj, prin intermediul rețelelor de socializare.

„Bun venit, Virgiliu Postolachi!

FC Universitatea Cluj și CFR au ajuns la o înțelegere privind transferul atacantului Virgiliu Postolachi (25 de ani) în tabăra «studenților»”, a transmis U Cluj, pe pagina oficială de Facebook.

