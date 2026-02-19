- Ultimele 3 etape se anunță explozive din punct de vedere al luptei pentru calificarea între primele 6.
- Vassaras a făcut o delegare controversată la un meci cheie al acestei runde: Botoșani - U Cluj. E vorba despre un arbitru care primește bani din contracte cu FC Argeș.
- FC Botoșani - U Cluj se joacă vineri, de la ora 20:00, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport și DigiSport.
Urmează prima etapă de după marile scandaluri produse runda precedentă de arbitrajele reprobabile de la meciurile Petrolul - FC Argeș și Hermmanstadt - CFR Cluj.
Vassaras șochează: a delegat „Șoimul” la FC Botoșani - U Cluj
Lupta pentru play-off e mai dramatică și mai echilibrată ca niciodată, iar etapa a 28-a, care se va disputa zilele următoare, propune următoarele partide cu implicații directe în această bătălie:
- Botoșani - U Cluj, vineri
- Oțelul - UTA, vineri
- CFR - Petrolul, sâmbătă
- FC Argeș - Farul, duminică
- FCSB - Metaloglobus, luni
Deocamdată, pe cele 3 locuri vacante (4-6) de play-off se regăsesc U Cluj, CFR și FC Argeș, în timp ce prima sub linie e FC Botoșani.
În tot acest context extrem de inflamat, Kyros Vassaras a luat astăzi o decizie extrem de ciudată: a ales să trimită la FC Botoșani - U Cluj, un meci vital pentru accesul în play-off, un arbitru care are conexiuni directe, chiar afaceri, cu un alt club care e implicat în disputa pentru primele 6.
Numele arbitrului e Cătălin Popa, care va fi VAR, în timp ce la centru va fi Marian Barbu, care etapa precedentă a avut o prestație excelentă la derby-ul Universitatea Craiova - FCSB.
Conexiunile lui Cătălin Popa cu FC Argeș
De ce ridică mari semne de întrebare delegarea lui Popa la acest joc? El e din Pitești, însă nu doar locul nașterii îl leagă de FC Argeș, ci alte lucruri, care creează întrebarea dacă el nu e într-o stare de incompatibilitate.
- În primul rând, a fost unul dintre partenerii primarului din Pitești, Cristian Gentea, omul care finanțează, prin intermediul Primăriei, echipa din Trivale. Cătălin Popa a fost numit în 2019 director general al clubului CSM Pitești, susținut financiar chiar de instituția în fruntea căreia se află Gentea.
- Are afaceri directe cu FC Argeș. Conform propriei declarații de avere, Cătălin Popa are, o firmă de pază, SC Șoimul Securiti Protect, societate care a încheiat un contract pentru servicii de pază chiar cu FC Argeș. Acționar în firmă, cu 50%, e soția lui Cătălin Popa.
Dani Coman, într-o declarație pentru gsp.ro, în vara trecută, confirma contractul, însă susținea că nu vede o incompatibilitate pentru arbitrul VAR: „Nu văd să existe probleme sau motive de suspiciuni. E vorba de un contract mai vechi, semnat înainte să vin eu la echipă. Suma e confidențială, dar plătim prețul pieței. Cam toate prețurile sunt la fel”, a declarat Coman.
Președintele lui FC Argeș a detaliat apoi natura relației pe care o are cu Cătălin Popa, dar și controversele care se nasc din faptul că un arbitru VAR activ are un contract direct cu o echipă de Liga 1:
„Nu știu dacă FRF și CCA sunt la curent cu acest contract. Dar ce importanță are? Dacă cineva are o firmă de pază, înseamnă că ar facilita cu ceva? Și dacă vrea, cum poate să te ajute când există VAR și toată lumea e atentă la arbitraj?
Cătălin e prietenul meu, dar el impune respect. Îl știu de foarte mulți ani. Nu mi-aș permite să-i spun: «Cătăline, ai și tu grijă...». Ne respectăm și nu permitem să recurgem la astfel de gesturi”.
Gentea, auto-denunț: „Am vorbit la telefon cu doi arbitri activi!”
După scandalul de vinerea trecută, de la Petrolul - FC Argeș, Dani Coman a cerut public Comisiei Centrale a Arbitrilor să delege la meciurile echipei sale și arbitri din județul Argeș.
Argumentul său a fost că arbitrii din București nu sunt blocați să oficieze la meciurile formațiilor din Capitală. Alături de Cătălin Popa, care e exclusiv VAR, mai sunt doi centrali activi în lotul Ligii 1: Iulian Călin și Robert Avram.
În plus, primarul Piteștiului, Cristian Gentea, cel care îl angaja în 2019 pe Cătălin Popa ca director general la CSM Pitești, finanțat de Primărie, a spus în seara meciului Petrolul - FC Argeș, într-o intervenție la Prima Sport că „am discutat la telefon cu doi arbitri activi, care mi-au spus că sunt și ei rușinați de ceea ce au văzut că a făcut Radu Petrescu”.
Vassaras, gest fără precedent
După ce Dani Coman și cei de la FC Argeș au creat un scandal monstruos în urma deciziei lui Radu Petrescu, Vassaras a făcut un gest fără precedent de când e la CCA, iunie 2014. L-a invitat pe președintele piteștenilor la sediul CCA pentru a-i pune să asculte înregistrările dintre arbitru de centru și arbitrul video de la două meciuri contestate de FC Argeș: cel cu Petrolul, 1-2 și cel cu UTA, de acasă, scor 0-1.