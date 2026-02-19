Ultimele 3 etape se anunță explozive din punct de vedere al luptei pentru calificarea între primele 6.

Vassaras a făcut o delegare controversată la un meci cheie al acestei runde: Botoșani - U Cluj. E vorba despre un arbitru care primește bani din contracte cu FC Argeș.

FC Botoșani - U Cluj se joacă vineri, de la ora 20:00, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport și DigiSport.

Urmează prima etapă de după marile scandaluri produse runda precedentă de arbitrajele reprobabile de la meciurile Petrolul - FC Argeș și Hermmanstadt - CFR Cluj.

Vassaras șochează: a delegat „Șoimul” la FC Botoșani - U Cluj

Lupta pentru play-off e mai dramatică și mai echilibrată ca niciodată, iar etapa a 28-a, care se va disputa zilele următoare, propune următoarele partide cu implicații directe în această bătălie:

Botoșani - U Cluj, vineri

Oțelul - UTA, vineri

CFR - Petrolul, sâmbătă

FC Argeș - Farul, duminică

FCSB - Metaloglobus, luni

Deocamdată, pe cele 3 locuri vacante (4-6) de play-off se regăsesc U Cluj, CFR și FC Argeș, în timp ce prima sub linie e FC Botoșani.

În tot acest context extrem de inflamat, Kyros Vassaras a luat astăzi o decizie extrem de ciudată: a ales să trimită la FC Botoșani - U Cluj, un meci vital pentru accesul în play-off, un arbitru care are conexiuni directe, chiar afaceri, cu un alt club care e implicat în disputa pentru primele 6.

Numele arbitrului e Cătălin Popa, care va fi VAR, în timp ce la centru va fi Marian Barbu, care etapa precedentă a avut o prestație excelentă la derby-ul Universitatea Craiova - FCSB.

Conexiunile lui Cătălin Popa cu FC Argeș

De ce ridică mari semne de întrebare delegarea lui Popa la acest joc? El e din Pitești, însă nu doar locul nașterii îl leagă de FC Argeș, ci alte lucruri, care creează întrebarea dacă el nu e într-o stare de incompatibilitate.

În primul rând, a fost unul dintre partenerii primarului din Pitești, Cristian Gentea, omul care finanțează, prin intermediul Primăriei, echipa din Trivale. Cătălin Popa a fost numit în 2019 director general al clubului CSM Pitești, susținut financiar chiar de instituția în fruntea căreia se află Gentea. Are afaceri directe cu FC Argeș. Conform propriei declarații de avere, Cătălin Popa are, o firmă de pază, SC Șoimul Securiti Protect, societate care a încheiat un contract pentru servicii de pază chiar cu FC Argeș. Acționar în firmă, cu 50%, e soția lui Cătălin Popa.

Dani Coman, într-o declarație pentru gsp.ro, în vara trecută, confirma contractul, însă susținea că nu vede o incompatibilitate pentru arbitrul VAR: „Nu văd să existe probleme sau motive de suspiciuni. E vorba de un contract mai vechi, semnat înainte să vin eu la echipă. Suma e confidențială, dar plătim prețul pieței. Cam toate prețurile sunt la fel”, a declarat Coman.

Președintele lui FC Argeș a detaliat apoi natura relației pe care o are cu Cătălin Popa, dar și controversele care se nasc din faptul că un arbitru VAR activ are un contract direct cu o echipă de Liga 1:

„Nu știu dacă FRF și CCA sunt la curent cu acest contract. Dar ce importanță are? Dacă cineva are o firmă de pază, înseamnă că ar facilita cu ceva? Și dacă vrea, cum poate să te ajute când există VAR și toată lumea e atentă la arbitraj?

Cătălin e prietenul meu, dar el impune respect. Îl știu de foarte mulți ani. Nu mi-aș permite să-i spun: «Cătăline, ai și tu grijă...». Ne respectăm și nu permitem să recurgem la astfel de gesturi”.

4,5 milioane de euro au fost veniturile din 2024 ale firmei de pază a familiei lui Cătălin Popa, cu un profit net de 850.000 de euro

Gentea, auto-denunț : „Am vorbit la telefon cu doi arbitri activi!”

După scandalul de vinerea trecută, de la Petrolul - FC Argeș, Dani Coman a cerut public Comisiei Centrale a Arbitrilor să delege la meciurile echipei sale și arbitri din județul Argeș.

Argumentul său a fost că arbitrii din București nu sunt blocați să oficieze la meciurile formațiilor din Capitală. Alături de Cătălin Popa, care e exclusiv VAR, mai sunt doi centrali activi în lotul Ligii 1: Iulian Călin și Robert Avram.

În plus, primarul Piteștiului, Cristian Gentea, cel care îl angaja în 2019 pe Cătălin Popa ca director general la CSM Pitești, finanțat de Primărie, a spus în seara meciului Petrolul - FC Argeș, într-o intervenție la Prima Sport că „am discutat la telefon cu doi arbitri activi, care mi-au spus că sunt și ei rușinați de ceea ce au văzut că a făcut Radu Petrescu”.

Vassaras, gest fără precedent

După ce Dani Coman și cei de la FC Argeș au creat un scandal monstruos în urma deciziei lui Radu Petrescu, Vassaras a făcut un gest fără precedent de când e la CCA, iunie 2014. L-a invitat pe președintele piteștenilor la sediul CCA pentru a-i pune să asculte înregistrările dintre arbitru de centru și arbitrul video de la două meciuri contestate de FC Argeș: cel cu Petrolul, 1-2 și cel cu UTA, de acasă, scor 0-1.

VIDEO. Dani Coman, declarații după discuția de la FRF

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport