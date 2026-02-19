Vassaras șochează: a delegat „Șoimul”! La duelul pentru play-off, VAR va fi un arbitru care are afaceri chiar cu rivala celor două la top 6
Superliga

Vassaras șochează: a delegat „Șoimul”! La duelul pentru play-off, VAR va fi un arbitru care are afaceri chiar cu rivala celor două la top 6

alt-text Dan Udrea , Vlad Nedelea
alt-text Publicat: 19.02.2026, ora 18:38
alt-text Actualizat: 19.02.2026, ora 19:47
  • Ultimele 3 etape se anunță explozive din punct de vedere al luptei pentru calificarea între primele 6.
  • Vassaras a făcut o delegare controversată la un meci cheie al acestei runde: Botoșani - U Cluj. E vorba despre un arbitru care primește bani din contracte cu FC Argeș.
  • FC Botoșani - U Cluj se joacă vineri, de la ora 20:00, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima Sport și DigiSport.

Urmează prima etapă de după marile scandaluri produse runda precedentă de arbitrajele reprobabile de la meciurile Petrolul - FC Argeș și Hermmanstadt - CFR Cluj.

„I-am zis: «Mă, ești nebun»?!” Un fost fotbalist din Liga 1 dezvăluie un moment bizar cu Radu Petrescu în prim-plan: „Am rămas mască”
Citește și
„I-am zis: «Mă, ești nebun»?!” Un fost fotbalist din Liga 1 dezvăluie un moment bizar cu Radu Petrescu în prim-plan: „Am rămas mască”
Citește mai mult
„I-am zis: «Mă, ești nebun»?!” Un fost fotbalist din Liga 1 dezvăluie un moment bizar cu Radu Petrescu în prim-plan: „Am rămas mască”

Vassaras șochează: a delegat „Șoimul” la FC Botoșani - U Cluj

Lupta pentru play-off e mai dramatică și mai echilibrată ca niciodată, iar etapa a 28-a, care se va disputa zilele următoare, propune următoarele partide cu implicații directe în această bătălie:

  • Botoșani - U Cluj, vineri
  • Oțelul - UTA, vineri
  • CFR - Petrolul, sâmbătă
  • FC Argeș - Farul, duminică
  • FCSB - Metaloglobus, luni

Deocamdată, pe cele 3 locuri vacante (4-6) de play-off se regăsesc U Cluj, CFR și FC Argeș, în timp ce prima sub linie e FC Botoșani.

În tot acest context extrem de inflamat, Kyros Vassaras a luat astăzi o decizie extrem de ciudată: a ales să trimită la FC Botoșani - U Cluj, un meci vital pentru accesul în play-off, un arbitru care are conexiuni directe, chiar afaceri, cu un alt club care e implicat în disputa pentru primele 6.

Numele arbitrului e Cătălin Popa, care va fi VAR, în timp ce la centru va fi Marian Barbu, care etapa precedentă a avut o prestație excelentă la derby-ul Universitatea Craiova - FCSB.

Conexiunile lui Cătălin Popa cu FC Argeș

De ce ridică mari semne de întrebare delegarea lui Popa la acest joc? El e din Pitești, însă nu doar locul nașterii îl leagă de FC Argeș, ci alte lucruri, care creează întrebarea dacă el nu e într-o stare de incompatibilitate.

  1. În primul rând, a fost unul dintre partenerii primarului din Pitești, Cristian Gentea, omul care finanțează, prin intermediul Primăriei, echipa din Trivale. Cătălin Popa a fost numit în 2019 director general al clubului CSM Pitești, susținut financiar chiar de instituția în fruntea căreia se află Gentea.
  2. Are afaceri directe cu FC Argeș. Conform propriei declarații de avere, Cătălin Popa are, o firmă de pază, SC Șoimul Securiti Protect, societate care a încheiat un contract pentru servicii de pază chiar cu FC Argeș. Acționar în firmă, cu 50%, e soția lui Cătălin Popa.

Dani Coman, într-o declarație pentru gsp.ro, în vara trecută, confirma contractul, însă susținea că nu vede o incompatibilitate pentru arbitrul VAR: „Nu văd să existe probleme sau motive de suspiciuni. E vorba de un contract mai vechi, semnat înainte să vin eu la echipă. Suma e confidențială, dar plătim prețul pieței. Cam toate prețurile sunt la fel”, a declarat Coman.

Președintele lui FC Argeș a detaliat apoi natura relației pe care o are cu Cătălin Popa, dar și controversele care se nasc din faptul că un arbitru VAR activ are un contract direct cu o echipă de Liga 1:

„Nu știu dacă FRF și CCA sunt la curent cu acest contract. Dar ce importanță are? Dacă cineva are o firmă de pază, înseamnă că ar facilita cu ceva? Și dacă vrea, cum poate să te ajute când există VAR și toată lumea e atentă la arbitraj?

Cătălin e prietenul meu, dar el impune respect. Îl știu de foarte mulți ani. Nu mi-aș permite să-i spun: «Cătăline, ai și tu grijă...». Ne respectăm și nu permitem să recurgem la astfel de gesturi”.

4,5 milioane de euro
au fost veniturile din 2024 ale firmei de pază a familiei lui Cătălin Popa, cu un profit net de 850.000 de euro

Gentea, auto-denunț: „Am vorbit la telefon cu doi arbitri activi!”

După scandalul de vinerea trecută, de la Petrolul - FC Argeș, Dani Coman a cerut public Comisiei Centrale a Arbitrilor să delege la meciurile echipei sale și arbitri din județul Argeș.

Argumentul său a fost că arbitrii din București nu sunt blocați să oficieze la meciurile formațiilor din Capitală. Alături de Cătălin Popa, care e exclusiv VAR, mai sunt doi centrali activi în lotul Ligii 1: Iulian Călin și Robert Avram.

În plus, primarul Piteștiului, Cristian Gentea, cel care îl angaja în 2019 pe Cătălin Popa ca director general la CSM Pitești, finanțat de Primărie, a spus în seara meciului Petrolul - FC Argeș, într-o intervenție la Prima Sport că „am discutat la telefon cu doi arbitri activi, care mi-au spus că sunt și ei rușinați de ceea ce au văzut că a făcut Radu Petrescu”.

Vassaras, gest fără precedent

După ce Dani Coman și cei de la FC Argeș au creat un scandal monstruos în urma deciziei lui Radu Petrescu, Vassaras a făcut un gest fără precedent de când e la CCA, iunie 2014. L-a invitat pe președintele piteștenilor la sediul CCA pentru a-i pune să asculte înregistrările dintre arbitru de centru și arbitrul video de la două meciuri contestate de FC Argeș: cel cu Petrolul, 1-2 și cel cu UTA, de acasă, scor 0-1.

VIDEO. Dani Coman, declarații după discuția de la FRF

Citește și

Stoichiță în locul lui Lucescu? Antrenor din Liga 1, despre posibilitatea ca oficialul FRF să devină selecționer: „E în jurul fotbalului”
Nationala
16:42
Stoichiță în locul lui Lucescu? Antrenor din Liga 1, despre posibilitatea ca oficialul FRF să devină selecționer: „E în jurul fotbalului”
Citește mai mult
Stoichiță în locul lui Lucescu? Antrenor din Liga 1, despre posibilitatea ca oficialul FRF să devină selecționer: „E în jurul fotbalului”
„Viciere clară de rezultat!” Vassaras nu a reușit să-l convingă pe Dani Coman: „Mie nu-mi dă nimeni punctele înapoi”
Superliga
15:23
„Viciere clară de rezultat!” Vassaras nu a reușit să-l convingă pe Dani Coman: „Mie nu-mi dă nimeni punctele înapoi”
Citește mai mult
„Viciere clară de rezultat!” Vassaras nu a reușit să-l convingă pe Dani Coman: „Mie nu-mi dă nimeni punctele înapoi”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Un mare furnizor de energie, cu cifră de afaceri de 1,8 miliarde de euro și profituri de peste 200 de milioane de euro, cercetat de DIICOT pentru spălare de bani prin creșterea artificială a prețurilor la electricitate 
Un mare furnizor de energie, cu cifră de afaceri de 1,8 miliarde de euro și profituri de peste 200 de milioane de euro, cercetat de DIICOT pentru spălare de bani prin creșterea artificială a prețurilor la electricitate 
Un mare furnizor de energie, cu cifră de afaceri de 1,8 miliarde de euro și profituri de peste 200 de milioane de euro, cercetat de DIICOT pentru spălare de bani prin creșterea artificială a prețurilor la electricitate 
Știrile zilei din sport
„Noroc cu Recorder, altfel nu se știa nimic”  Mihai Stoica a răbufnit pe tema conflictului FCSB - Steaua: „Noi suntem continuatoarea acelei echipe”
Superliga
10:18
„Noroc cu Recorder, altfel nu se știa nimic” Mihai Stoica a răbufnit pe tema conflictului FCSB - Steaua: „Noi suntem continuatoarea acelei echipe”
Citește mai mult
„Noroc cu Recorder, altfel nu se știa nimic”  Mihai Stoica a răbufnit pe tema conflictului FCSB - Steaua: „Noi suntem continuatoarea acelei echipe”
Dinamo l-a ofertat Sorin Cârțu, dezvăluiri de la discuțiile cu sponsorul de la Dinamo
Superliga
11:27
Dinamo l-a ofertat Sorin Cârțu, dezvăluiri de la discuțiile cu sponsorul de la Dinamo
Citește mai mult
Dinamo l-a ofertat Sorin Cârțu, dezvăluiri de la discuțiile cu sponsorul de la Dinamo
Sigilii pe o bază distrusă FOTO+VIDEO. Cum arată azi fosta casă a Rapidului » Investiție de 50 de milioane de lei pentru renașterea Pro Rapid
Special
07:57
Sigilii pe o bază distrusă FOTO+VIDEO. Cum arată azi fosta casă a Rapidului » Investiție de 50 de milioane de lei pentru renașterea Pro Rapid
Citește mai mult
Sigilii pe o bază distrusă FOTO+VIDEO. Cum arată azi fosta casă a Rapidului » Investiție de 50 de milioane de lei pentru renașterea Pro Rapid
Rezultat excelent pentru România VIDEO. Julia Sauter, cea mai bună prestație din carieră în finala la patinaj artistic de la Jocurile Olimpice de iarnă
Jocurile Olimpice
00:00
Rezultat excelent pentru România VIDEO. Julia Sauter, cea mai bună prestație din carieră în finala la patinaj artistic de la Jocurile Olimpice de iarnă
Citește mai mult
Rezultat excelent pentru România VIDEO. Julia Sauter, cea mai bună prestație din carieră în finala la patinaj artistic de la Jocurile Olimpice de iarnă
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
12:30
„Narcisism alb” Atac dur la adresa lui Jose Mourinho, după scandalul Prestianni - Vinicius: „Sentiment de superioritate”
„Narcisism alb”  Atac dur la adresa lui Jose Mourinho, după scandalul Prestianni - Vinicius: „Sentiment de superioritate”
12:50
„El a jucat cu mine, nu eu cu el” Luis Figo, despre Cristiano Ronaldo + comparația cu Messi: „E ca și cum ai compara caviarul cu trufele
„El a jucat cu mine, nu eu cu el” Luis Figo, despre Cristiano Ronaldo + comparația cu Messi: „E ca și cum ai compara caviarul cu trufele
11:57
„Cel mai mare sprint din viața mea” Eric de Oliveira a tras sperietura vieții lui: „Aveam impresia că mă urmărește cineva! Am crezut că vine Dracula”
„Cel mai mare sprint din viața mea” Eric de Oliveira a tras sperietura vieții lui: „Aveam impresia că mă urmărește cineva! Am crezut că vine Dracula”
12:16
Neymar, anunț despre retragere Starul brazilian a vorbit deschis: „Trebuie să îndur. S-ar putea ca în decembrie...”
Neymar, anunț despre retragere  Starul brazilian a vorbit deschis: „Trebuie să îndur. S-ar putea ca în decembrie...”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?

Silviu Tudor Samuilă: Cum îl oprim pe Vinicius?
Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! Ne-am lămurit și cu Hațegan…

Vlad Nedelea: Pighine, Kyros! <span>Ne-am</span> lămurit și cu Hațegan…
Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?

Cristian Geambașu: Este Pușcaș bun pentru Dinamo?
Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!

Dan Udrea: Hațegan, demisia!
Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!

Cristian Geambașu: Al Naibii Hamlawi!
Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri

Silviu Tudor Samuilă: Nevoia de răspunsuri
Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată

Dan Udrea: Iepurele și bomba dezamorsată
Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic

Cristian Geambașu: Un tricou problematic
Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, <span>să-i</span> dea Olimpiada arme?
Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului
Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină
FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova
Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța
Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți
Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței
Top stiri din sport
„Nimeni nu o vrea pe FCSB”  Oficialul de la CFR Cluj, mesaj înainte de finalul sezonului regulat: „E greu cu ei în play-off. Foarte periculoși”
Superliga
19.02
„Nimeni nu o vrea pe FCSB” Oficialul de la CFR Cluj, mesaj înainte de finalul sezonului regulat: „E greu cu ei în play-off. Foarte periculoși”
Citește mai mult
„Nimeni nu o vrea pe FCSB”  Oficialul de la CFR Cluj, mesaj înainte de finalul sezonului regulat: „E greu cu ei în play-off. Foarte periculoși”
Infantino, apariție bizară FOTO. Președintele FIFA a participat la Consiliul pentru Pace al lui Trump! Și-a pus pe cap o șapcă controversată
Campionate
19.02
Infantino, apariție bizară FOTO. Președintele FIFA a participat la Consiliul pentru Pace al lui Trump! Și-a pus pe cap o șapcă controversată
Citește mai mult
Infantino, apariție bizară FOTO. Președintele FIFA a participat la Consiliul pentru Pace al lui Trump! Și-a pus pe cap o șapcă controversată
„Voi cum faceți, mă?!” Jurnalistul revoltat că românii rămân în urmă: „Alții cum pot? Să-i aducem pe toți aici”
Special
19.02
„Voi cum faceți, mă?!” Jurnalistul revoltat că românii rămân în urmă: „Alții cum pot? Să-i aducem pe toți aici”
Citește mai mult
„Voi cum faceți, mă?!” Jurnalistul revoltat că românii rămân în urmă: „Alții cum pot? Să-i aducem pe toți aici”
Europa League Răzvan Lucescu a pierdut duelul cu Ionuț Radu » Toate rezultatele din turul play-off-ului pentru optimi
Europa League
00:00
Europa League Răzvan Lucescu a pierdut duelul cu Ionuț Radu » Toate rezultatele din turul play-off-ului pentru optimi
Citește mai mult
Europa League Răzvan Lucescu a pierdut duelul cu Ionuț Radu » Toate rezultatele din turul play-off-ului pentru optimi

Echipe/Competiții

fcsb 56 CFR Cluj 25 dinamo bucuresti 28 rapid 10 Universitatea Craiova 36 petrolul ploiesti 18 Poli Iasi uta arad 9 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
20.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share