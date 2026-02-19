Stoichiță în locul lui Lucescu? Antrenor din Liga 1, despre posibilitatea ca oficialul FRF să devină selecționer: „E în jurul fotbalului” +36 foto
Mihai Stoichiță
Nationala

Stoichiță în locul lui Lucescu? Antrenor din Liga 1, despre posibilitatea ca oficialul FRF să devină selecționer: „E în jurul fotbalului”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 19.02.2026, ora 16:42
alt-text Actualizat: 19.02.2026, ora 16:42
  • Dorinel Munteanu (57 de ani), antrenorul echipei FC Hermannstadt, a vorbit despre posibilitatea ca Mihai Stoichiță (71 de ani) să devină selecționer al naționalei României, în locul lui Mircea Lucescu (80 de ani).
  • Directorul tehnic al FRF nu a mai antrenat din sezonul 2015/2016.

Mircea Lucescu se confruntă cu mai multe probleme de sănătate. GOLAZO.ro a relatat la începutul lunii că surse medicale autorizate descriau starea selecționerului drept „îngrijorătoare”, „complexă” și „gravă”.

Tehnicianul a fost externat și așteaptă acum o a doua opinie medicală din Belgia, de la un specialist de renume mondial.

Mihai Stoichiță, variantă pentru banca naționalei? Răspunsul dat de Dorinel Munteanu

Întrebat dacă Mihai Stoichiță ar putea reprezenta o soluție pentru banca tehnică a naționalei României, Dorinel Munteanu a spus:

„Nu, nu cred că e o variantă bună, pentru că domnul Stoichiță, chiar dacă a avut experiență în antrenorat, a dispărut de foarte mult timp din cadru.

Chiar dacă este în jurul fotbalului, nu poate să fie pe bancă. Dânsul nu poate să-l întreacă, din punctul meu de vedere, pe Mircea Lucescu în ceea ce face.

Dacă Mircea Lucescu nu poate să fie pe bancă, deși ne dorim să fie, pentru că cu dânsul am plecat la drum... cu dânsul trebuie să terminăm, sănătatea dânsului este cea mai importantă”, a declarat Dorinel Munteanu, conform sptfm.ro.

În urmă cu aproximativ două săptămâni, Răzvan Burleanu, președintele FRF, a declarat că până pe 20 februarie urmează să se ia o decizie cu privire la viitorul lui Mircea Lucescu pe banca naționalei.

Am agreat împreună că, până pe 20 februarie, să putem lua o decizie fermă și să prioritizăm starea de sănătate a domnului Lucescu și să putem fi siguri că avem un selecționer care e în condiții optime pentru a pregăti aceste meciuri extrem de importante pentru naționala României”, a spus Răzvan Burleanu.

România - San Marino, meci
România - San Marino, meci

Galerie foto (36 imagini)

România - San Marino, meci România - San Marino, meci România - San Marino, meci România - San Marino, meci România - San Marino, meci
+36 Foto
labels.photo-gallery

În prezent director tehnic al FRF, Mihai Stoichiță nu a mai antrenat din sezonul 2015/2016, când a stat pe banca Petrolului.

De-a lungul carierei sale, Stoichiță le-a pregătit și pe Steaua, Astra Giurgiu, Oțelul, Sheriff Tiraspol, FC Național, CS Mioveni, AEL Limassol, dar și naționalele Armeniei, Kuweitului sau a statului Panama.

echipa nationala a romaniei dorinel munteanu mircea lucescu Mihai Stoichita
